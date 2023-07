Análisis de la batalla Blon y Tirpa (Final Nacional España 2022)

Recursos estilísticos

Las batallas se ganan, como diría el poema machadiano, golpe a golpe, verso a verso. Así, para conseguir versos sobresalientes y dar los golpes de efecto que decanten la balanza, es necesario tener en cuenta los recursos de estilo, que permiten hilvanar grandes intervenciones.

Para empezar, la metáfora es una figura recurrente en esta competencia. Se trata de la atribución de un nombre de una cosa a otra porque comparten alguna característica, lo que establece una comparación implícita, como indica la «Guía de redacción de “freestyle” y hiphop» (publicada en diciembre de 2022 por Red Bull Batalla y la FundéuRAE, y disponible en PDF aquí ).

Son ejemplos de metáfora los siguientes versos: «Pero hoy, ladrillo a ladrillo, gano el castillo Sohail » (se refiere a esta Final, que se disputó en el municipio de Fuengirola, por medio del castillo Sohail, monumento situado en esta localidad), «Te juro, hermano, que mi piel parece de acero, yo soy un Skarmory » (es el nombre de un pokemon de tipo acero y volador cuya piel es acerada), «Otro año Blon no gana la Nacional, el fichaje de Mbappé, pero en la versión real» (la relación se establece entre Blon y un jugador de fútbol acerca del cual se generaron muchas expectativas por su posible fichaje por un equipo español, pero que al final quedó en nada), «Yo soy como la estrategia: corre por la banda Mbappé » (se vuelve a Mbappé, que es un jugador notable en la banda del campo), «Dice de los cuentos de Canterbury en el «free» / porque yo os juro que hoy hay un final feliz » (el «freestyler» relaciona el final feliz de los cuentos con el anhelado final feliz de la batalla, es decir, con su victoria), «Se cumple la profecía, la corona es para el rey » (se identifica con un rey, que puede ser tanto un monarca como una persona que sobresale por su excelencia), «España tiene un nuevo rey» (misma asociación que en el verso anterior)...

En la tercera ronda, Blon dice: «Para llegar aquí he llorado sangre, arena ». Este verso aglutina varias figuras. Primero, queda establecida una metáfora entre la sangre, que mana de una herida, y un llanto doloroso; segundo, hay asíndeton porque se elimina la conjunción copulativa (ha llorado sangre y arena) con el fin de darle empaque a la afirmación, como señala la «Guía de redacción»; tercero, la construcción es hiperbólica, en tanto que se exagera la realidad, de forma semejante a como ocurre cuando se dice que algo cuesta sangre, sudor y lágrimas.

También pueden encontrarse ejemplos de asíndeton, como en «N o eres campeón, no eres el rey , eso es aparte» (por «ni eres campeón ni eres el rey»), y de hipérbole, « Todo el puto mundo me tiene infravalorado» (hipérbole por «mucha gente»)».

Las comparaciones, si se hacen explícitas (normalmente mediante la conjunción «como»), se llaman «símiles». Algunos ejemplos de símil en esta contienda son «Pero yo sí que corro como Forrest Gump » (por el personaje ficticio que corre sin descanso), «Y salgo volando como alfombras en Ágrabah » (por las alfombras voladoras de la película de «Aladín») e «Y yo le corto la cabeza como Ned Stark » (por el destino de un famoso personaje de «Juego de tronos»).

La anáfora es la repetición expresiva de palabras, lo que a menudo se localiza al principio de varios versos seguidos. Son anafóricas, entre otras, estas intervenciones: « A la gente en los eventos, / a la gente que ha venido a mis conciertos, / a la gente que ha estado en mis directos» (Blon), « Te juro , hermano, que mi piel parece de acero, yo soy un Skarmory. / No te voy a dejar morir, hermano, te juro , mi “Armored VI”» (Tirpa), « Que me viene a dar , que me viene pa contar que , si soy la calidad, tú no puedes reaccionar» (Tirpa), « Me la voy a ganar en Málaga. / Me la voy a ganar , te voy a quitar la máscara» (Blon) y « Se cumple la profecía , la corona es para el rey. / Se cumple la profecía , pero va a pensar» (entre Blon y Tirpa).

Resulta provechoso mirar hacia atrás y retomar las palabras que han precedido a la intervención de uno (o incluso las propias) porque empezar de cero no es fácil. Esto permite mantener un hilo de continuidad y también ganar tiempo para pensar. Se conoce como «anadiplosis» este recurso: «No sé qué coño me ha dicho este de la estrategia . / Yo soy como la estrategia : corre por la banda Mbappé» (Blon), «Así entiende que tú seas el menor de mis problemas. / El menor de tus problemas , el menor es tal» (Blon y Tirpa), «Tienes toa la cara de Aladín antes del primer deseo. / Antes del primer deseo , hermano, me lo cargo» (Blon y Tirpa), «Y salgo volando como alfombras en Ágrabah. / Sales volando como alfombras de verdad» (Blon y Tirpa) y «Cada vez que va perdiendo inserte «emotional bars» . / «Emotional bars» me dice este cabrón» (Tirpa y Blon).

Las repeticiones no tienen por qué ser tan identificables a simple vista, aunque el oído nos diga que hay algo que aparece una y otra vez. La aliteración designa el empleo repetido de sonidos, como en «Me cuen t a es t os cuen t os, es t án t odos muer t os, con t an t os cuen t os ya parece Can t erbury» (el sonido oclusivo dental sordo que representa la grafía «t») y en «Yo an t es de la “ba tt le”» ahí t irando “frees t yle”» (misma repetición).

La rima interna, establecida por aliteración de sonidos dentro de un mismo verso, potencia versos como «No te pongas tan r u d o ; no me mires de frente, ch u l o » (Tirpa), «Cada vez que yo llego con el “h a rdc o re”, el salto del pacto como “F a lc o n Crest”» (Tirpa) y «¿Sabes por qué, cabr ón ? Porque es un sensibl ón » (Tirpa).

La metonimia es la figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra porque entre ellas hay una relación causa-efecto, parte-todo, autor-obra, etc. Se aprecia en intervenciones como «Me merezco esto, lo sabe el país » (por «la gente del país»), «Tengo la casta, hoy levanto el trofeo » (se refiere a que él gana por medio de la acción que se realiza cuando se entrega la insignia de una victoria al ganador de algo) o «El genio de este deseo no te gana la Red Bull » (por «la Nacional de Red Bull»).

Que algo aparezca varias veces no equivale a que sea repetitivo necesariamente. Esto es posible cuando un término se utiliza con diferentes sentidos («antanaclasis» es el nombre técnico): «Me habéis dado aire cuando me daban por muerto» (el verbo « dar » significa ‘entregar’ en el primer caso y ‘suponer’ en el segundo, como indica el «Diccionario de la lengua española»).

En la tercera ronda puede encontrarse un ejemplo de paronomasia, que es la figura que consiste en utilizar palabras que se diferencian mínimamente: «Esto solo es en Aqua Rap, yo lo mato en el aguarrás / porque le meto castañazos como si fuera Aqua Road» (Tirpa), con la presencia de dos verbos («matar» y «meter») cuya forma de presente se diferencia en apenas una letra.

Otras figuras se ponen en práctica una única vez. Es el caso, en la primera ronda, de la epífora o repetición de palabras al final de varios versos («Yo soy Iván de la Peña , / aunque, sobre todo, muchas gracias a mi peña », pese a que el primer término es parte de un nombre propio y el segundo es uno común), la personificación o atribución de cualidades humanas a otras entidades («Porque sabe que yo le he sido infiel con el “free” ») y el hipérbaton o alteración del orden lógico de los constituyentes («Por la puta ciudad quiero arriba las manos », en lugar de «quiero las manos arriba»).

En las dos últimas rondas se hallan casos de derivación o uso de términos con la misma raíz («He vivido la condena, / he convivido con el miedo y también con la pena», «Me cuenta estos cuentos , están todos muertos, con tantos cuentos ya parece Canterbury»), otro de pregunta retórica o pregunta que no manifiesta duda («Yo soy el mejor, ¿quién eres tú? ») y otro de quiasmo o disposición en orden inverso de los miembros de una secuencia («Cuánto tiempo caí y me levanté , / me levanté cuando caí »).

Vocabulario

Las palabras no se las lleva el viento, sino que, si el «freestyler» las elige con cuidado, pueden permanecer en la memoria del público y ser la prueba de que merecen ganar. Vamos a comprobar qué características tienen las voces utilizadas en la Final de España.

Una competencia improvisada es terreno favorable en el que desplegar coloquialismos, o sea, términos propios de la conversación entre iguales, distendida. Son coloquiales versos como «No era popular en el colegio, no te rayes » («rayarse» tiene varios sentidos coloquiales, como el ‘trastornarse o volverse loco’ o el ‘preocuparse excesivamente’, que es propio de España, como señala el «Diccionario de la lengua española»), «Este pavo las quiere ganar, pero lleva de años como 101» («pavo» es ‘tipo’, según el «Diccionario del español actual», de Seco, Andrés y Ramos), «Antes del primer deseo, hermano, me lo cargo » (« cargarse a alguien» es ‘derrotarlo por la fuerza de la razón’), «porque le meto castañazos como si fuera Aqua Road» (con dos coloquialismos: « meter » es ‘dar un puñetazo, una bofetada, etc.’ y « castañazo » ‘golpetazo, puñetazo’) e «Hijo de la gran puta, no me puede » (« poder » es ‘tener más fuerza que alguien, vencerlo luchando cuerpo a cuerpo’).

Aparecen varios vocativos, es decir, expresiones que se usan para apelar: «compadre» («Me ha parecido bien tu round, compadre », «Porque yo te follo, mi compadre »), «hermano» o «hermanito» («Te juro, hermano , que mi piel parece de acero, yo soy un Skarmory», «Oye, hermanito , te parto, ¿lo ves?»), «chulo» («No te pongas tan rudo; no me mires de frente, chulo »), «cabrón» («¿Sabes por qué, cabrón ? Porque es un sensiblón») y «my friend», que significa ‘amigo mío’ en inglés («No es difícil estar aquí, “ my friend ”»).

Enlaza con el último ejemplo de los vocativos la cuestión de los anglicismos, que son términos provenientes del inglés y que suelen encontrarse en abundancia en las competiciones. Aparte de «my friend», tenemos el caso de «Me ha parecido bien tu “ round ”, compadre» (por «ronda», que explica la «Guía de redacción») y de «Cada vez que va perdiendo inserte “ emotional bars ”» (por «barras emotivas»).

Es interesante el verso «Mejor que venga el Quesada y venga pa videorreaccionar », en el que al verbo «reaccionar» se le ha unido el elemento compositivo « video- », lo que da como resultado un verbo que significa ‘reaccionar en formato de vídeo’.

Por último, hay que destacar las múltiples referencias literarias y culturales que introducen ambos «freestylers» en versos como «Me cuenta estos cuentos, están todos muertos, con tantos cuentos ya parece Canterbury » (por «Los cuentos de Canterbury»), «No te voy a dejar morir, hermano, te juro, mi “ Armored VI ”» (por el videojuego «Armored core VI»), «No pueden hacerlo si hacen estrategia, batalla no es el Scattergories » (por el juego de mesa), «Pero yo sí que corro como Forrest Gump » (por el personaje ficticio de la novela homónima y de la película que protagonizó Tom Hanks) y «Tienes toa la cara de Aladín antes del primer deseo» (por la película de Disney).

Oralidad

Un tipo de lengua no solo se diferencia de otras, sino que, en sí misma, varía en función de la forma en que se presenta. Así, la lengua oral se distingue de la escrita en algunos puntos. Veamos cuáles.

Los acortamientos son supresiones de sonidos de las palabras, lo que sucede con frecuencia en la lengua hablada y que no suele trascender a la escrita. Se llama «apócope» cuando se da al final del término, como ocurre con «para» en «En mi casa siempre hay una manta pa arroparme» (Blon) o con «todo» en «El que abusa de los tontos tiene de to menos calle» (Tirpa), y «síncopa» cuando se da en el interior, como con «todos», «dados» y «toda» en «A tos nos han dao guantazos» y en «Tienes toa la cara de Aladín antes del primer deseo».

La pronunciación relajada causa que en el verso «Me la voy a ganar en Málaga» (Blon) la secuencia de tres vocales (la «o», el sonido vocálico de la «y» y la «a») se reduzca a dos, aproximadamente «ia»: /vía ganar/.

Otras veces, la posible unión vocálica no se realiza porque le conviene al «freestyler» no hacerla. En «Y salgo volando como alfombras en Ágrabah» (Blon) se distinguen marcadamente la «o» y la «a» que aparecen contiguas en «como alfombras». Este fenómeno, explica la «Guía de redacción», se conoce como «dialefa».

Gramática

Los versos se unen y forman estrofas, que adquieren sentido en su conjunto. Con las palabras pasa algo parecido, ya que estas, que poseen sus propias particularidades, se combinan y crean significado. Vamos a repasar algunas de las singularidades gramaticales de la competencia.

Al final de la primera ronda, Tirpa dice: «A tos nos han dao guantazos». La diferencia entre « guantazo » y, por ejemplo, «varazo» es que esta última alude siempre a un golpe dado con una vara, mientras que con la primera no tiene por qué usarse un guante (puede referirse, como en nuestro caso, a golpes que se dan con la mano abierta, tanto literal como metafóricamente). Así, algunas palabras derivadas incorporan a su significado la propia base desde la que se forman (de «vara» se crea «varazo», cuyo significado es ‘golpe dado con una vara’), pero no siempre, como explica la «Nueva gramática de la lengua española».

Afirmar que uno ha dejado de quedar segundo no dice mucho más que eso, pero, si se atribuye el haber dejado de ser un segundón, la carga es mayor. Blon, en su verso «Ya dejó de ser un segundón », se refiere a él mismo y utiliza un derivado de «segundo» en el que el sufijo « -ón » aporta un componente despectivo obvio. En estas batallas no hay que conformarse, pues, con un segundo puesto. Algo similar sucede en «¿Sabes por qué, cabrón? Porque es un sensiblón » (Tirpa).

El verso «Era lo bueno y qué pronto que todos se han olvidado» (Tirpa) es el que cierra la primera ronda. En él, «qué pronto que todos se han olvidado» podría haber aparecido simplemente «qué pronto todos se han olvidado». Las oraciones exclamativas pueden aparecer con una conjunción «que» expletiva , a diferencia de las interrogativas («¡Qué cosas que dijo!» frente a «¿Qué cosas que dijo?», que no resulta natural). Esto es bastante común en el habla coloquial de la variedad de España.

En la última ronda, Blon les dice a los asistentes: « Mirad, gente , os presento al nuevo Blon». El imperativo «mirad» está en plural (su sujeto correspondiente es «vosotros»); además, se añade un vocativo para aludir a las personas a las que se dirige la petición: «gente», que es singular. La combinación de estos dos elementos (uno en singular, otro en plural) puede deberse a que el sustantivo no contable « gente » (es decir, no decimos «una gente», «dos gentes», etc.) es un plural léxico. En otras palabras, «gente» se refiere a varias personas, igual que «público».

Finalmente, encontramos un rasgo destacable en las siguientes palabras de Tirpa: «Pero el rey aquí soy yo porque quien se arrodilla es el de la plebe ». El «freestyler» incide en que Blon (al que identifica como plebeyo) es la persona que se arrodilla, que sucumbe. Para conseguir este resalte, Tirpa utiliza una estructura que combina una oración de relativo («quien se arrodilla»), el verbo «ser» (es) y un elemento al que se le pone el foco («el de la plebe»). Dicha estructura recibe el nombre de copulativa enfática en la gramática.