Todo lo que queremos de Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision y Treyarch lanzarán una nueva entrega de la exitosa serie Call of Duty el 13 de noviembre para PS4, Xbox One y PC (con las versiones de PS5 y Xbox Series X que llegarán en el 'Holiday 2020').

