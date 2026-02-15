Lancer Lirical gana la Final Sudamericana de Red Bull Batalla 2026

Bogotá se ha convertido en el epicentro del freestyle sudamericano este 14 de febrero con una nueva edición de Red Bull Batalla Sudamérica. El emblemático Teatro Colsubsidio, recibió a los asistentes de esta velada que respondieron desde el primer minuto y vivieron una noche marcada por el nivel, la tensión competitiva y la cultura del freestyle en todas sus formas.
Tras un recorrido exigente desde los cruces iniciales hasta la gran final, Lancer Lirical se coronó campeón de Red Bull Batalla Sudamérica 2026 y aseguró su lugar en la Final Internacional de Chile el 11 de abril.
Su trayecto hasta el campeonato ha sido una demostración de pasión y constancia. En octavos de final superó a Spektro en cuartos dejó en el camino a Emblema y en semifinales se impuso a Cristonita, para finalmente asegurar su lugar frente al público.
La batalla final enfrentó a los venezolanos Lancer Lirical y Chang en un duelo intenso, lleno de rivalidad y con momentos memorables que lograron mantener la tensión hasta el veredicto. Tras la decisión del jurado, Lancer Lirical levantó el trofeo y selló su nombre en la historia de Red Bull Batalla Sudamérica.