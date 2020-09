Los MC que obtuvieron cupo directo a la Final Nacional de Colombia

Ningún freestyler tendrá las cosas fáciles en la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia que se disputará el próximo 31 de octubre. Entre los 16 MC’s que batallarán por el título y representar (junto a Valles-T) al país en la final internacional de este año, estarán cuatro improvisadores que lograron su clasificación directa por cuenta de la buena actuación del año pasado.

William Daniel Martín Martínez (Carpediem), el campeón vigente; Daniel Rendón García (Big Killa), quien busca el bicampeonato, Maribel Camilo Gómez (Marithea), la primera mujer en el mundo en ganar una final regional de Red Bull Batalla de los Gallos y Camilo Echeverry (Husky), quien competirá en su tercera final nacional, conforman este grupo de raperos que antes de que suene el primer beat entrarán pisando fuerte. Hablamos con ellos para saber cómo llegan a esta etapa de la competencia.

Carpediem, con la mirada puesta en la internacional

Aún recordamos ese minuto con el que Carpediem se le presentó al mundo en la Final Internacional de Madrid 2019. Puedes volver a verlo aquí. Se lo damos en 3,2,1 Tiempooo:

La historia ya la sabemos. Carpe quedó eliminado en primera ronda y Bnet fue el campeón de la internacional, sin embargo, el minuto, ese minuto, quedó sembrado en la sonoridad del circuito internacional y la carrera del actual campeón nacional de Colombia se consolidó. También su imagen.

Casi ha pasado un año desde entonces y el próximo 31 de octubre el MC bogotano buscará el bicampeonato para intentar buscar de nuevo el título internacional. Hemos conversado con él:

¿En qué has cambiado desde que ganaste el título?

Tengo otra mentalidad. Veo el freestyle de una forma muy distinta. Soy un Carpediem nuevo, con una mentalidad distinta. Y afronto las cosas de otra manera. El freestyle lo convertí en una disciplina. Le dedico más tiempo y dedicación. Ya no es solo un hobby, sino un estilo de vida.

¿Cómo te estás entrenando?

Soy muy riguroso y establecí un método, como si fuera un deportista. Entreno seis horas diarias. Dos en la mañana, dos al medio día y dos por la tarde. No lo hago pensando en las exigencias de una competencia, sino en lo que veo que quiero mejorar.

¿Te sientes presionado?

Esa presión siempre va a estar, pero voy a demostrar lo que sé hacer y lo voy a hacer lo más perfecto que pueda. Ahí se va a ver el resultado de lo que he trabajado durante un año. La batalla es contra mí mismo.

¿En qué nivel está Colombia ante el mundo?

“Estamos en el punto en el que ya nos miran con otros ojos y que en los otros países saben del freestyle que se hace acá. Estamos en el punto en el que, si todos lo aprovechamos y damos un buen nivel, no importa quien gane, seguiremos consolidando una imagen en el circuito.

Estamos en ese punto en el que los MC tenemos que entender que hay que dar lo máximo que se pueda. Ya si se gana o se pierde es otra cosa. Uno no controla lo que piensan los jueces, pero uno sí controla lo que rapea y lo que puede entrenar”.

¿Colombia está lista para ganar la internacional?

“Siento que tengo las capacidades para traerme una internacional. Estoy entrenando para ser campeón mundial, pero hay cosas que no dependen solo de mí. Me he preparado para pelear el título mundial, mentalmente estoy enfocado en eso, hay que ir paso a paso y primero ganar la nacional, pero ya estoy pensando en ese otro escenario”.

Un año después, ¿qué recuerda de ese minuto contra Bnet en la internacional de Madrid?

“En el escenario no sentí nada. Pensé que a nadie le había importado y que la gente no había conectado. Por dentro dije: ‘¿tanto para nada?’. Después lo escuché y dije, ‘ese fue un minutazo’. En la rueda de prensa me empezaron a hablar de eso y caí en la cuenta de lo que había hecho. Antes no, estuve siempre cabizbajo, pero en realidad fue una muy buena presentación”.

Big Killa y la experiencia como aliada

Con la de este año el rapero de Medellín completará su sexta final nacional consecutiva. Con 30 años cumplidos, Killa, el MC más veterano de la competencia, intentará que esta sea la vencida. En 2014 fue el campeón y desde entonces ha buscado sin interrupciones el bicampeonato. Los esfuerzos no han sido del todo en vano. En 2017 y 2019 fue subcampeón y su a.k.a. es emblema de la vieja escuela del freestyle colombiano.

¿Será la batalla de la vieja y la nueva escuela?

Vengo de una época muy rapera. Cuando mi generación empezó todos éramos muy raperos de calle y plaza, la nueva escuela de los freestylers aprende solo con videos y viendo cosas en internet, por eso tienen estilos similares. Tienen muy buen contenido, pero son básicos en muchos aspectos.

¿Sientes una presión extra?

La presión es conmigo mismo. Uno es el que se pone el objetivo, pero presión con la gente y el entorno no la tengo. A esta altura no tengo nada que demostrar. Cada año me aseguro el puesto en el cartel nacional de los mejores improvisadores, y eso ya es mucho decir.

De cinco finales nacionales en las que he estado, en una he quedado campeón y en dos he estado subcampeón, es un buen promedio. Ganar sería un símbolo. Quiero cerrar el ciclo de la mejor manera.

¿Cerrar el ciclo? Es decir que, ¿si ganas te retiras de las batallas de free?

No sé. La idea sería hacer una pausa y aprovechar el auge que pueda generar el título para dedicarme a los proyectos musicales, pero es difícil porque una cosa lleva a la otra. Ser bicampeón y ganar la nacional implica ir a la internacional, si va bien la internacional, llegarían más invitaciones de otras ligas. Entonces no sé, sería algo para analizar, pero simbólicamente si sería cerrar un ciclo. Claro, antes hay que batallar y ganar, que es lo más difícil.

¿Los cuatro clasificados directos tienen ventajas sobre los otros competidores?

No se puede subestimar a nadie. Nos conocemos entre todos y hemos visto de qué es capaz cada uno. Esto es una ruleta. Aquí si es por nivel, cualquiera podría quedar campeón, pero en este tipo de eventos juega mucho la experiencia.

Hay muchos nuevos, muy buenos, pero como es su primera vez, y tienen la presión de haber llegado el evento soñado, se pueden desequilibrar muy fácil. En cambio, la gente que ha participado en varias ediciones llega con más confianza y saben administrar la presión.

Marithea y un estilo consolidado

En un principio su presencia entre los MC más destacados del circuito nacional significó algo más que una novedad. Con el paso del tiempo esa novedad se fue tomando confianza hasta convertirse en la primera mujer en el mundo en quedar campeona en una final regional de Red Bull Batalla de los Gallos.

Su actuación en la final nacional fue más que destacada y le sirvió para lograr tercer lugar de la competencia y de paso el cupo directo para la final nacional de este año. De aquella competidora que tuvo sus primeras batallas por WhatsApp, aún se conserva el gusto por la música y una obsesión trepidante por la libertad que le genera el free.

¿Ha cambiado en algo la Marithea que en 2019 sorprendió al mundo? La respuesta corta, según lo que dice ella, es que sí. La respuesta larga es que mientras sigue encontrando los matices perfectos en la voz de Whitney Houston, “ahora me siento más preparada mentalmente para representar a Colombia”.

De ese día de la consagración Bogotá recuerda especialmente un episodio. “Las palabras de Diana Avella. Ella vio que estaba muy nerviosa en el camerino y se acercó para tranquilizarme, darme fuerza y decirme: ‘hoy te haces grande’”.

¿Cambia en algo la ausencia de público en los escenarios?

El hecho de que no haya público da la oportunidad de tener batallas con más freestyle sin depender de factores externos. El contenido de las rimas será lo que más tengan en cuenta los jurados y eso hace que el nivel sea más elevado.

El ingenio y la contundencia son tus principales características como freestyler. ¿Las sigues entrenando?

Claro. El entrenamiento es para fortalecer lo bueno y mejorar las debilidades. En mi caso, sigo siendo fuerte en el ingenio y la contundencia. Nadie espera las respuestas porque asumen que estoy asustada, pero mi fuerte, como pasa con los raperos españoles, es el ingenio. Mi estilo no es asumir las batallas solo con insultos, sino que intento hacer rimas con contenido. Con mensaje.

¿Y en qué has trabajado para mejorar?

En adaptarme mejor a la pista, en ser más segura, en fortalecer mi mente y afinar el flow.

¿Cuál es el objetivo de este año en la nacional?

Como todos los que van a participar, quiero quedarme con el título.

Husky el poder de la mente

El MC de Manizales es el primero en la historia de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia que, tras obtener un cuarto puesto, logra clasificar de manera directa a la final nacional del año siguiente.

¿Cómo te preparaste durante la pandemia?

Aproveché el aislamiento para hacer un entrenamiento sicológico. Más allá la instrumental y la métrica, hice esfuerzos por aprender a dominar las emociones, comprender al rival e identificar lo que siente a través de su mirada, de su lenguaje corporal. Estuve estudiando mucho eso.

El dominio de una batalla depende en gran parte del control sicológico que tenga el MC. Si alguien, por ejemplo, me clava una rima y me dejo afectar sicológicamente, eso me puede arruinar la competencia. Vengo trabajando para mantener la serenidad e intentar mantener el control de la batalla transmitiendo seguridad.

¿Cómo has cambiado como competidor desde el 2018, año de tu primera final nacional?

He madurado profesional y personalmente. En 2018 era un MC emergente que creía que se podía comer al mundo y que se estrelló con la realidad de que los demás MC’s tienen un camino avanzado por su experiencia y nivel. Fue duro comprender que me faltaba mucho.

En 2019 ya llega un Husky más experimentado, que ya conocía más el escenario, que no se dejó deslumbrar tanto por la magnitud del evento, como en el primer año, pero también era más egocéntrico. Me enojaba en el escenario cuando el público no me gritaba las rimas, y eso no está bien, porque el público decide a quien apoyar, no están obligados a pensar igual que yo.

El Husky de ahora es más consciente de que tiene que ganarse las batallas con el nivel y no con los reclamos. Voy con esa mentalidad. No a victimizarme. Voy a partirme la madre, a rasgarme las vestiduras para demostrar que lo merezco.

Estás en sexto semestre de la Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad de Caldas. ¿Cómo aplicas lo que estudias en las batallas de free?

Me sirve demasiado porque estudio el lenguaje en todos sus aspectos. Desde la estructura del lenguaje hasta sus aspectos más metafísicos y corpóreos. Estudio el lenguaje gramático, el lenguaje verbal, el lenguaje figurado. Son cosas que me sirven mucho en el escenario.