Las claves de Carpediem vs Valles-T en Colombia 2022 por FundéuRAE

Las intervenciones de Valles-T y Carpediem estuvieron plagadas de recursos y técnicas que ofrecieron al público rondas grandiosas. Aquí te dejamos las claves de la batalla analizadas con detalle por la FundéuRAE.

01 Recursos estilísticos

Conseguir un verso o una estrofa destacable requiere maestría, además de un buen uso de los recursos de estilo que tienen a su disposición los freestylers.

Son numerosos los ejemplos de las figuras estilísticas empleadas en esta competencia. En primer lugar, sobresalen las aliteraciones, que, como se señala en la Guía de redacción de «freestyle» y hiphop (publicada en diciembre de 2022 por Red Bull Batalla y la FundéuRAE y disponible en PDF aquí ), consisten en la repetición de algún sonido dentro de un verso.

De este modo, constituyen aliteraciones intervenciones como «Lo m ato desde neon ato , yo rapeo grato» (Carpediem), «Por eso Vall es-T está aquí» (Valles-T), «Te corto los br azo s ped azo ’e pay as o» (Carpediem), «Yo me hago leyen da, ra yan do cra yola s voy leyen do» (Carpediem), «Hoy yo ju ego con tu ego y lu ego ju ego como un ju ego de Nint e nd o » (Carpediem) o «Porque a s í toca a qu í » (Valles-T), entre otras. En todos estos casos, las rimas internas hacen más ricos los versos conforme se avanza en ellos.

15 minutos CARPEDIEM vs VALLES-T - Final | Red Bull Batalla Colombia 2022 Carpediem y Valles-T batallaron en la gran Final de Red Bull Batalla Colombia

Otro recurso que se halla repetidamente es la metonimia (o designación de una cosa por otra a través de una relación efecto-causa, autor-obra, etc.). Son metonímicos los versos «Un Red Bull original contra un Red Bull de sandía » (donde se nombra la bebida Red Bull solo por la marca), «Va a salir la nueva Red Bull , edición papaya» (con el mismo proceso que en el anterior ejemplo), «En la 2018 , fue contra el parcero» (se hace referencia a la Nacional de Colombia de 2018 simplemente con la 2018), «Porque sabías que esa Red Bull yo la debía de ganar» (de nuevo, esa Red Bull por esa Nacional de Red Bull) o «La gente que sabe que yo ganaba la 18 » (misma metonimia de la Nacional de Colombia de 2018).

No solo se crean figuras de modo individual, sino que también pueden colaborar los freestylers para formar intervenciones con continuidad en el marco de toda la competición. Con este objetivo, la anadiplosis se erige como una figura útil, que además permite que no se parta de cero en la improvisación: se basa en la repetición al principio de un verso de las palabras con las que se cierra el anterior. La encontramos en «Si tú robaste a Chang, por eso él quedó de tercero . / Quedó de tercero » (primer verso de Carpediem, segundo de Valles-T), «Él nació pa verme en la pantalla y yo pa ser leyenda . / Para ser leyenda » (Valles-T y Carpediem), «Hoy yo juego con tu ego y luego juego como un juego de Nintendo. / Juego como un juego de Nintendo » (Carpediem y Valles-T) o en «Y cuando corona la partida se desliza por un palo . / Se desliza por un palo » (Valles-T y Carpediem).

Valles-T contra Chang en Final Internacional 2019 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

La metáfora permite establecer una comparación implícita entre dos elementos, que se identifican. Así ocurre, por ejemplo, en «Pero, si Ronaldo está al frente, ya saben qué va a suceder» (Valles-T se identifica con el jugador Cristiano Ronaldo), «Yo sí soy una sandía , cuando batallan me arrojan / porque al que rapea con un caparazón verde me toca sacarle la roja » (identificación con esta fruta y los colores que tiene), «Que se derrame en el suelo, última cena , qué bueno» (última cena por la última estrofa de la ronda) o en «Ya estás sangrando , Juan Camilo Ballesteros» (Carpediem identifica el estado de su oponente, que para él va perdiendo, con el de alguien malherido que sangra antes de morir).

A veces la mejor manera de asegurar algo es plantearlo como una pregunta. Las preguntas retóricas, según la Guía, facilitan las aseveraciones eficaces y con vigor, y su uso es muy frecuente en esta batalla, como en « ¿Qué vamos a hablar de este man? Sabiendo que, en realidad, no tiene nada pa hablar» (es decir, Valles-T quiere expresar que no van a decir nada del rival porque no hay nada que decir de él), « ¿Saben por qué él no va a ganar? Porque, aunque hable de los raperos…» (Carpediem no necesita que nadie responda a su pregunta, pues él mismo va a explicarlo a continuación), «Díganme, ¿eso qué tiene de malo? / ¿Qué tiene de malo? » (Carpediem insiste un par de veces en la idea de que no hay nada de malo) y « ¿Saben por qué no la quiere aceptar? » (Carpediem no necesita, en realidad, que le pregunten, pues él solo va a dar la respuesta).

El símil es una comparación expresiva entre dos elementos que poseen algo en común. «No, mentira, eso no existe, es como el mar que hay en Bolivia » (se hace uso de la situación geográfica de Bolivia para establecer el símil), «Mi estilo te hace girar la cabeza como matraca » (se relacionan las vueltas que le da a su oponente con una matraca, juguete que se basa en giros y produce ruido) y «Está tupido como los que están metidos en el TransMilenio a las seis de la tarde» (se emplea la situación de un medio de transporte que queda abarrotado) son ejemplos de símiles, todos ellos de Carpediem.

Repetir una palabra no tiene por qué ser repetitivo. Al contrario, el freestyler puede volver sobre un término que ya ha usado para emplearlo con otro sentido. Esta es la idea de la antanaclasis, figura que queda de manifiesto en intervenciones como «Por favor, si no tienes el hardcore [...]. Eso es hardcore , porque el hombre me tiene envidia» (en el sentido musical, recogido en la Guía, y en el sentido adjetival de ‘fuerte’), «Hoy yo juego con tu ego y luego juego como un juego de Nintendo» (como sustantivo que designa un ejercicio recreativo y como forma del verbo jugar), «Este vuela el avioncito, pues vuela del escenario» (volar se emplea en las acepciones de ‘hacer que un avión vuele’ y de ‘desaparecer rápidamente’, de manera respectiva) y «¿Para qué quieres que arranque ? / ¿Para que te arranque el tricampeonato?» (los dos significados de arrancar en juego aquí son ‘empezar a hacer algo de modo inesperado’ y ‘quitar con violencia’).

Ya se ha comentado algún método para dar sensación de continuidad a los versos y las intervenciones. Otra forma de conseguirla es con la anáfora, que es la repetición de palabras, con frecuencia al inicio de varios versos. Son anafóricos estos ejemplos: « A mí de hiphop no me puedes hablar porque tienes hiphop en tu ciudad local. / A mí, mi primer CD me lo hizo Zona Marginal» (se enfatiza el punto de vista de la primera persona), « Porque es un payaso, porque tiene caso, la verdad que miro, pero yo no le hago caso» (se acumulan las causas) e «Y la gente que va al under, la gente que se abre, la gente que sabe rapear de tarde. / La gente que sabe que yo ganaba la 18».

Como si de un espejo se tratase, la epífora también designa la repetición de términos, pero esta vez al final de los versos. Se da en la siguiente intervención de Valles-T de la primera ronda: «¿En serio del tricampeonato me hablas a mí ? / El tricampeonato no me lo arrrrrrancas a mí. / Más bien, el bicampeonato vi que te lo arranqué a ti».

Carpediem vs Valles-T 2022 © Kevin Molano

La polisemia es un fenómeno habitual de las palabras. Estas pueden tener varios significados, que a menudo quedan reducidos a uno solo en función del contexto de uso. Sin embargo, los freestylers pueden emplear términos que hay que entender de varias maneras a la vez. Esto es lo que se conoce como dilogía y que se aprecia en «Es Monserrate porque era un volcán antes, yo le cerré el pico » (cierra el pico del supuesto volcán, el cráter, y lo calla , pues callar, o cerrar, el pico a alguien es una locución que tiene este significado, como indica el Diccionario de la lengua española) y en «Pues yo deseo que, como Urko, todo le marche sobre ruedas » (sobre ruedas es una locución que significa ‘muy bien’, según el DLE, y que en este caso también debe entenderse de forma literal, pues Urko es un freestyler que va en silla de ruedas).

Las palabras, como las personas, se pueden parecer en algo y, al mismo tiempo, no guardar relación alguna. En el freestyle, el uso de palabras similares fonéticamente, pero con distinto significado, constituye la paronomasia. Esta figura se aprecia en «Que es mi flow, mi prosa , y posa porque tiene poesía » (Carpediem), donde poesía y, sobre todo, prosa y posa se asemejan, pero designan cosas distintas; «Dijo que era MVP, también que era Mbappé » (Carpediem), verso en el que se juega con la sigla MVP, del inglés most valuable player (‘jugador más valioso’), y el nombre del jugador francés Mbappé, cuyas consonantes se aproximan a las de la sigla); y «Dice que es papaya , pero tu papá no falla » (Carpediem), con el parecido entre el nombre de la fruta y la secuencia papá (no) falla.

El hipérbaton es la alteración del orden lógico de las palabras, recurso que aparece varias veces en la batalla, como en «Cuando tú rapeas contra mí, ya nada te queda » (Valles-T), cuyo orden no marcado sería ya no te queda nada; «¿En serio del tricampeonato me hablas a mí?» (Valles-T), donde lo habitual sería encontrar me hablas del tricampeonato; y «Yo sí soy una sandía, cuando batallan me arrojan » (Valles-T), verso en el que el complemento se adelanta al verbo (en lugar de me arrojan cuando batallan).

Además, se encuentra un ejemplo de antítesis (uso de palabras que se contraponen en el significado, según la Guía) en este verso de Valles-T: «Los que perdemos ganando seguimos haciendo». Contrastan en él los verbos perder y ganar, que son antónimos.

Se aproxima al quiasmo, esto es, al recurso que consiste en la disposición inversa de los elementos de dos secuencias de forma consecutiva, el verso «Porque tú eres de aquí, de Bogotá, D. C. , / pero yo rapeando en Bogotá sí di disciplina» (Valles-T). Se contraponen D. C., abreviatura de distrito capital que pronuncia el freestyler como en inglés (aproximadamente, /dísi/), y la secuencia sí di, que resultaría la inversión del orden de la abreviatura si se escribiera esta tal como se dice.

Finalmente, hay que dejar constancia del juego de palabras que introduce Carpediem en «Sabes que en la Internacional a mí me va a ir súper, Mario ». Del nombre de la famosa franquicia Super Mario Bros se toma la primera parte y se segmenta, lo que permite a Carpediem decir que le va a ir súper, o sea, que le irá muy bien, y añade Mario como un vocativo para poder establecer el juego de palabras. Esto lo hace tras haber mencionado el juego en cuestión en la intervención anterior.

02 Vocabulario

Al igual que una casa se construye con ladrillos, la lengua se hace con palabras. Es importante elegir buenos materiales para que lo que se erige sea de una calidad suficiente. Así, vamos a examinar en esta sección rasgos interesantes del vocabulario empleado por Carpediem y Valles-T.

Una batalla en la que se enfrentan freestylers colombianos estará llena de colombianismos o términos propios de ese país. En su primera intervención, Valles-T dice: «Así que ya vete, porfa, parcero ». Este sustantivo se usa como fórmula de tratamiento entre jóvenes conocidos, como indica el Diccionario de americanismos. Aparece, asimismo, en este verso de Carpediem: «Qué me va a robar el bi a mí este parcero », donde el sentido es más bien el de ‘amigo’.

Carpediem durante la Final Nacional de Colombia 2022 © Kevin Molano

Más adelante, en la segunda ronda, Carpediem explica: «Porque este pirobo , aunque sea todo un colombiano…». Este nombre, referido a personas, se registra en Colombia con el significado de ‘despreciable, malvada, detestable’, como explica el Diccionario de colombianismos, del Instituto Caro y Cuervo.

Hay palabras que no recogen los diccionarios, pero que también se entienden específicamente en el contexto del país de Gabo. Así, Zona Marginal («A mí, mi primer CD me lo hizo Zona Marginal») designa un grupo de hiphop colombiano, Monserrate («Es Monserrate porque era un volcán antes, yo le cerré el pico») es el nombre de un cerro de Bogotá y TransMilenio («Está tupido como los que están metidos en el TransMilenio a las seis de la tarde») el de un sistema de transporte de la capital.

Valles-T advierte lo siguiente: «Pero que recuerde bien el 2018, porque el resultado hoy en día será igual». En este verso, hoy en día no significa ‘en esta época’, sentido que se da de manera más general, sino ‘hoy’, que se restringe a algunas áreas, entre las que se encuentra el español colombiano.

Los coloquialismos son propios de la lengua oral informal, por lo que no es raro encontrarlos en una competencia como esta. Lo son los marcados en «Porque a mí estos raperos rapeando no me rayan » (por trastornar), «Como la hora pico del TransMilenio este compadre » (por amigo), «Obvio que sí, hermano » (por amigo íntimo), entre otros.

Cabe señalar el empleo de vocabulario tomado del inglés, como en «Así que callate, pedazo de motherfucker » (Carpediem), pronunciado como /madafáka/, aproximadamente, que significa ‘hijo de puta’; «Que tú sabes que, como rapper, yo te estimo y te quiero» (Valles-T), que recoge la Guía de redacción de «freestyle» y hiphop como equivalente de rapero; «Por favor, si no tienes el hardcore » (Carpediem), ya mencionado anteriormente; etc.

03 Oralidad

Lo oral se diferencia de lo escrito en que permite observar rasgos de la lengua que podrían pasar desapercibidos en papel. Aquí se comentarán los rasgos de la oralidad más interesantes de esta batalla.

Los acortamientos, que resultan de la eliminación de la parte inicial o final de una palabra, son muy característicos de la lengua hablada. El de para aparece en «No tiene nada pa hablar» (Valles-T), « Pa ver si no se intoxica y pierde la vida» (Valles-T), «El tercero va ser pa mí» (Carpediem), entre otros. Se dan acortamiento de los términos bicampeón y tricampeón en «Porque tú crees que eres bi , pero yo soy el tri » (Carpediem), donde permanece el prefijo que indica el número de veces que se gana, y de por favor en «Así que ya vete, porfa , parcero» (Valles-T).

Carpediem and Valles-t abrazándose Final Nacional de Colombia 2022 © Kevin Molano

Jugar con la pronunciación de las palabras es un método para completar rimas. El seseo (la pronunciación como una ese de la ce y la zeta) permite que la rima que se establece en el siguiente ejemplo sea consonántica, ya que papayazo se pronuncia como /papayáso/: «Porque es un payaso, porque tiene caso, la verdad que miro, pero yo no le hago caso . / Dice que es papaya, pero tu papá no falla, porque cuando rima Carpe, sí me das el papay azo » (Carpediem).

Cierra la batalla el siguiente verso de Valles-T: «Si, desde que rapeé , el ojete le vi». El verbo lo pronuncia como /rapié/, es decir, convierte la secuencia en un diptongo (dos vocales pertenecientes a la misma sílaba: ra-pié, no ra-pe-é), en línea con la tendencia antihiática del español (solemos romper los hiatos, juntar las vocales que van separadas), lo cual se acompaña a menudo de un cierre de la primera de las vocales, como señala la Ortografía de la lengua española.

Equivocarse es inevitable, pero, si se está escribiendo, es también algo corregible y camuflable: basta con borrar. Al expresarnos oralmente, no hay marcha atrás, así que lo que podemos hacer es rectificar en el momento. Para ello, se emplean elementos rectificativos, como el que se marca en el siguiente ejemplo: «Eso es hardcore, porque el hombre me tiene envidia. / No, mentira , eso no existe, es como el mar que hay en Bolivia» (Carpediem).

04 Gramática

Las palabras no se juntan de cualquier forma, es decir, su combinación no resulta una maraña, sino más bien una red de conexiones. En este apartado vamos a examinar cómo se unen y qué significados crean, así como algunas peculiaridades que presentan las palabras en su propia constitución.

La concordancia es la relación entre unidades que expresan la misma información flexiva, como apunta el Glosario de términos gramaticales, de las academias. Una de estas relaciones es la que se establece entre el sujeto y el verbo: se dice yo soy o ellos comían, pero no *yo eres o *ellos comíamos.

Sin embargo, en esta batalla, como en otros contextos de la lengua oral, se dan secuencias como «Eso es lo que hago, yo soy un hombre que a ti te dividí » (Carpediem). En principio, lo habitual sería yo soy un hombre que a ti te dividió, donde que y dividió tienen rasgos de tercera persona, pero aquí se emplea la forma correspondiente a yo (primera persona), posiblemente por la conciencia que tiene el hablante del protagonismo que le corresponde (yo te dividí).

Con respecto al verso anterior, fijémonos en la primera parte: « Eso es lo que hago ». Este es un ejemplo de una estructura que permite enfatizar algo; en este caso, que lo que hace es precisamente eso (dividir al oponente). Dicha estructura se forma con el verbo ser, un elemento al que se le pone el foco (eso) y una oración, que nos dice qué se predica (lo que hago), y se denomina copulativa enfática .

Es concesiva la oración que encabeza así en « Así juegues a crayolas , no te las des de avioncito» (Valles-T), como recoge la Nueva gramática de la lengua española. Esto quiere decir que se presenta un impedimento que no resulta suficiente para que no se dé la situación que se expresa a continuación. Valles-T explica que, aunque Carpediem juegue con crayolas, ello no hace que se pueda considerar un avioncito.

Cuando en la tercera ronda Carpediem dice «Si tú robaste a Chang, por eso él quedó de tercero », está haciendo uso de una construcción restringida a algunas áreas del español. En ella, quedar indica la posición obtenida en alguna competición (en este caso, la tercera posición). En el español general, se diría quedó tercero, pero se documenta en ciertas zonas quedar + de + ordinal .

También es destacable la siguiente intervención de Carpediem al final de la segunda ronda: « Te corto los brazos , pedazo’e payaso». Aquí se dice te corto los brazos (con los), y no te corto tus brazos (con el posesivo tus), porque queda claro de quién se está hablando (a través del pronombre te) y porque las partes del cuerpo son inalienables: si se dice que a alguien se le corta una parte del cuerpo, se entiende que es una parte de su cuerpo.

05 Red Bull Batalla Final Nacional Colombia 2023

