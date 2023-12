Chuty y Fat N, el freestyle no ha muerto

La semana previa a la Final Internacional los reflectores apuntaron a una narrativa. La resolución de la guerra fría entre Chuty y Aczino se llevó gran parte de la atención del mundo free y finalmente ese diferendo lo ganó el MC de Madrid, quien en un batallón en cuartos de final dejó fuera a Aczino, su némesis. Esa rivalidad no dejó ver muchas otras narrativas que se escribieron a la sombra. Entre ellas, la de Fat N. Ya hablaremos de ello. Primero unas líneas para hablar del campeón.

En el bus que llevó a los MC del hotel de concentración al Movistar Arena se vivió un último capítulo del vs. entre el rapero de Neza y el de Vallecas. En la puerta del impresionante “freestyle-movil” y mientras Aczino fumaba, hubo un tímido saludo. “¿Todo bien?”, le preguntó Chuty al mexicano. “Todo bien”, respondió el GOAT.

Ya en el Movistar Arena y luego de recibir las últimas instrucciones de producción, cada uno jugó su partido. El mexicano se clavó unos audífonos, caminó de lado a lado, firmó un par de banderas, se comió una minihamburguesa y en una esquina del camerino se le vio orando. A esa altura ya sabía que esta iba a ser su última Internacional de Red Bull. Ya había dicho hace mucho tiempo que solo seguía en competencias porque estaba clasificando y en el momento en que no clasificara ya iba a decirle adiós a la competencia”, dijo al final del evento

© Gary Go / Red Bull Content Pool

“El mejor puto público”, como describió a los más 12 mil asistentes vieron al animal competitivo que camufla. “El personaje que compite es muy diferente al que soy en el día a día. Mi personalidad es opuesta. Es una manera de complementar mis experiencias y vivencias. Tengo una vida tranquila y normal. Los momentos de desahogo los vivo en la tarima, y eso se complementa bien con mi forma de ser. Si Sergio es quien se sube al escenario no ganaría ninguna batalla”, nos dijo hace unos días. El próximo año en Madrid podrá defender su título.

Momento para hablar de Fat N, el debutante y subcampeón. Mucho hablamos esta semana con Rocío Cortés, su madre y la persona que quizá más lo conoce. El restaurante que la doña tiene en Cali lo dejó encargado por unos días para acompañar a su hijo. Estos días no hubo sancocho en el sitio. Ella es la única que conoce los secretos de esa cocina, en la que por una semana tuvo que vender solo comidas rápidas.

