Chuty, ganador de la Final Nacional de Red Bull Batalla España 2023

" para vosotros me ha entrenado bien. Que no se diga que no he interiorizado el mood de ultraconfianza de los freestylers.

OK. FJ está casteando y me encargo yo de la crónica. Que no panda el cúnico. Toda la semana escribiendo "

Arranca con la temática "derechos". Titus ha metido lo de "el que tengo aquí colgado" en su primera intervención. Luego no digamos que no cumplimos expectativas.

Elekipo mezcla su temática de joyas con la del tiempo de la batalla anterior. Qué fuerte. Se encaran y Peret lo mira calmado. Camina y la devuelve fuerte, pero Sawi responde con un extra de flow que levanta al público. La tensión se mastica y el público responde levantando las manos. La segunda ronda enciende los ánimos y el valenciano me gana argumentando a favor del Red Bull como bebida. No quería yo ser parcial, pero es que soy becario.

Se llena el escenario hablando de fama. Igual me estoy tirando el folio, ¿pero Mnak acaba de usar de referencia una rima que le tiró Jesús el año pasado sobre apagar estrellas? Ehhhh. Se me está yendo la mano con esto.

El valenciano arranca sacando lo mejor del público a golpe de "nano" y lo primero que hace es insultar. Esto no me lo esperaba. NQP responde desplegando su mejor flow y referencia a "Por 13 razones". ¿Cómo han cogido la temática de estados de ánimo y haberla centrado aquí?

Caen referencias a Transformers, coches, juegos de palabras... Alek usa la conversación como protagonista de sus argumentos. NQP usa a Alek. No sé cómo va a acabar esto, pero me va a doler. Finalmente se la lleva Alek y todo el ruido del mundo no es suficiente para lo que quiero darle a NQP.

Te las has ido pensando por si te metía el pene y yo no he querido darte la importancia que no tienes.

Vaya batallón. Festival de réplicas entre los jueces y se encienden los ánimos. Babi rompe la voz emocionado y Segrelles no aguanta y pierde la calma en sus cuartas barras. Abrazo final y aquí no ha pasado nada, aunque se corta el aire en lo que el jurado piensa. Se la lleva Segrelles y la promesa de sorpresa se consolida. Entró como repesca y ¿qué? Tranquilitos, que aún queda.

