7 claves para disfrutar al máximo la Liga Bazooka Internacional

A solo nueve meses de volver con la liga, Dtoke decidió darle vida a un evento que enfrentará especialmente argentinos contra españoles. Los platos principales de esta edición serán Chili Parker vs. Blon y Brillante vs. C Terrible, la estelar y co-estelar (respectivamente). “Vos te vas a ir re enojado el jueves”, le prometió Chili a Blon en los face-offs. Allí C Terrible también se quitó una espinita que tenía clavada con Brillante desde el video promocional: “Que tú me llames simple me ha tenido con la mosca en la oreja…”