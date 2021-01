"Mi plan para ser campeón ha cambiado con los años. Hace 10 años me basaba en el entrenamiento que había hecho cuando era niño y aprendía nuevos saltos para ganar. Me basaba en la dificultad para estar arriba . Ahora es completamente diferente. Mis saltos ya no son los más difíciles y hay una gran cantidad de saltadores que son muy buenos. He tenido que cambiar mi enfoque para evitar las lesiones y mantener un buen régimen de entrenamiento cuando no estoy compitiendo", admite Hunt.