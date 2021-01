¿Qué asusta a un clavadista? Seguro que no son las alturas...

Jaja, obviamente no se puede saltar en una piscina de forma normal, seguro que todos hacemos al menos una voltereta o un salto de barriga, jaja.

Bueno, creo que soy de la segunda categoría, pero en términos generales y en mi opinión personal ambas opciones son igual de válidas; me gusta mucho ver a Gary [Hunt] dando muchas volteretas y giros en el aire, pero también me gusta ver a Artem [Silkchenko] haciendo un vuelo hacia adentro, ¡que es solo una pirueta!

¿Qué altura tiene que tener una plataforma para que digas que no?

¿A qué altura estaba el acantilado más alto desde el que has saltado?

Si no fueras clavadista, ¿qué habrías sido?

Soy bastante malo jugando al tenis, algo de lo que nunca me di cuenta hasta que jugué - OMG, soy bastante malo...

