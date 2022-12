Aczino: El Rey en su Palacio

“Pasó mucho tiempo, pero la final internacional regresa aquí, a México, a la Gran Tenochtitlán. ¡¿Están listos o qué?!”, grita Serko Fu parado arriba de una pirámide gigante de pantallas led. En rigor, no solo se trata del regreso de la Internacional de Red Bull Batalla a México (por tercera vez, tras las ediciones de 2008 y 2017), sino también del freestyle a su escala de estadios.

De hecho, las 17.000 entradas para esta Final Internacional en el Palacio de los Deportes de CDMX se agotaron en menos de dos horas, rodeadas de un “efecto fan” que recordó a 2019, cuando ocurrió algo parecido en aquella edición en la que Aczino compartía cartel con Wos, Trueno y Bnet, entre otros.

Pero ahora Aczino va a por el tricampeonato y la Internacional es en su país, que parece metido en una especie de Aczinomanía.

A una década de ganar su primera Red Bull Batalla en Colombia, en 2012 (lo que lo convirtió en el primer batallero en ganar una nacional de Red Bull Batalla fuera de su país), Aczino sigue empujando los límites. El 2022 probablemente haya sido mejor el año de su carrera hasta ahora: después de alcanzar el primer bicampeonato de este torneo en Chile, a finales de 2021, reapareció en febrero para ‘Nuevo Orden’, un evento de Línea 16 y Spit, donde embolsó en escritas a Blue One. Un día más tarde anunció que enfrentaría a Dizaster, ícono del battle rap a nivel global y protagonista del film Bodied (además de uno de los ídolos de Aczino), y juntos hicieron la primera batalla bilingüe inglés-español de la historia, la cual el propio Diz –un arrogante asintomático– le dio por ganada públicamente a Aczino 2-1. De vuelta en su país, Aczino regresó a la liga local (de la que se había retirado campeón a inicios del 2020) y dominó por completo, batiendo otro récord impresionante: una década invicto en batallas 1 vs. 1 en territorio mexicano.

Todos estos logros establecieron la narrativa de esta Internacional 2022, la del GOAT camino al tricampeonato, que se convirtió en la narrativa oficial cuando, en las semanas previas al torneo, Red Bull publicó dos videos sobre Aczino, el campeón internacional vigente. El primero, titulado en efecto “Aczino busca el tricampeonato”, fue grabado a un par de horas de la Ciudad de México, en el Centro Ceremonial Otomí, y Aczino –que también era campeón defensor– aparece con la presencia de un Jefe Final en una especie de rito donde se triplica mientras se escucha su voz que dice: “Otros vendrán por lo que es mío. Quieren la victoria, pero… la victoria me pertenece. Lo único que se llevarán es el dolor de una nueva derrota. Porque no estoy solo, estoy listo. Ha llegado la hora de defender mi legado”.

Cuando faltaban solo diez días para el torneo, se publicó el segundo video: un análisis detallado (“radiografía”) con locución de Tess La, un conocido youtuber de batallas mexicano –de los más respetados dentro del freestyle– que el propio Aczino apoyó desde sus inicios. Ese video se tituló “THE GOAT”.

Durante los días previos a la Internacional, también comenzó a crecer una contranarrativa: la del “localismo” en las batallas, que sería aprovechada –antes, durante y después del evento– por la crítica para encender a fans radicalizados para quienes Aczino Tricampeón en México, de cualquier manera, era una prueba irrefutable de la corrupción en el free.

“Yo creo que esa es una forma de blindarse, se me hace una forma de poner un pretexto previo y minimizar el logro de los nacionales”, me comentó Aczino cuando lo consulté al respecto en los días previos al torneo. Esto era un problema latente, teniendo en cuenta que México tenía cuatro representantes en esta Internacional (Yoiker, Skiper y Rapder, además de Aczino). “Pero no creo que eso sea algo personal con México, creo que eso es algo que generalmente se piensa ¿no? Como cuando hay una Copa del Mundo”, continuó Aczino. “Es como si ahora Qatar hubiera avanzado más en el Mundial, la gente hubiera dicho: ‘Claro, es que la Copa es en su país’. Creo que es algo que se tiene en la cultura de la competencia cuando de Mundiales se trata.”

Aczino en la Final Internacional 2022 © Marcos Ferro / Red Bull Content Pool

Ciertamente, que el evento coincidiera con el Mundial en Qatar impactaría de lleno en el torneo, que se realizó el 10 de diciembre, justo entre los cuartos y las semifinales de la Copa del Mundo. Además de escucharse una enorme cantidad de rimas con temática mundialista, la vibra de tensión generalizada en el Palacio de los Deportes Juan Escutia (con México ya eliminado del Mundial y cuatro locales en las llaves) se haría sentir.

Aunque ahora parece que el tricampeonato de Aczino estaba más cantado que “Despechá” de Rosalía, hubo un momento en la previa que no fue tan claro que Aczino fuera a ganar otra vez. Después de todo, como en los mundiales, los partidos hay que jugarlos.

La semana anterior al evento los analistas de batallas empezaron a preguntarse si realmente era “imposible ganarle a la localía”, y las diferentes líneas argumentales que cruzaban esta edición salieron a la superficie. En el torneo había un par de campeones internacionales, como Skone y Rapder. Skone había ganado con todo en contra en Perú en 2016, y además quedó segundo en Chile contra Aczino en 2021; y Rapder es el campeón mexa de la generación siguiente a Aczino y representa justamente eso. Ellos dos iban por el bicampeonato, para intentar igualar la marca del GOAT.

También estaba Gazir, tercer puesto del 2021 y una promesa ya consumada de España. “Para mí hay muchos candidatos a ganar la internacional”, dijo un par de días volar para México, frente a la webcam en su cuarto de Asturias. “Yo no firmo llegar a la final y perderla: mi objetivo es ganar.”

Gazir tenía “una espinita que se quedó clavada” de la inter de Chile, donde cayó en semis contra Skone; él quería encontrarse con Aczino en la final y estaba mentalizado para hacerlo en terreno adverso. “Yo realmente prefiero que la final sea en México, porque la oportunidad es enorme”, decía, consciente de lo consagratorio que sería eliminar a Aczino en su país.

Es sabido que México siempre ha sido un terreno hostil para los españoles, desde los tiempos de la Conquista. La armada española, que se completaba con Skone y Blon (clasificado tras ganar la Nacional en su décimo intento), lo tenía claro porque ya habían lo habían vivido antes (todos recuerdan cuando Chuty se fue eliminado en primera de la edición 2017). Pero los competidores de este año sabían que la localía no se limitaría a los españoles y estaban –algunos más, otros menos– preparados para enfrentar eso.

Participantes Final Internacional Red Bull Batalla 2022 © Red Bull Batalla

La lista de candidatos de Gazir incluía a Mecha, con quien comparten camada y son amigos (fueron dupla en God Level 2 vs. 2). Mecha ganó su nacional en Argentina con el récord de Wos: cuatro batallas, cuatro victorias, cero réplicas. “Creo que le puedo aportar un poco de frescura a la compe”, dijo Mecha, como intuyendo lo que podía sumar. “Hacía rato que Argentina no exportaba un punchliner y ese va a ser mi rol este año.”

También estaba el chileno Teorema, uno de los rivales históricos de Aczino –con dos clásicos en Batalla de Maestros Chile– que consiguió clasificar a través de la votación on-line a Mejor Segundo, arrasando incluso con representantes locales (es sabido que Teo tiene sangre mexicana por parte de padre) con el 47% –más de 400 mil votos.

Que Teorema estuviera en esta Red Bull tenía algo de justicia poética: ya había clasificado en 2019, pero una funa en redes sociales (que afortunadamente se aclaró) lo dejó afuera del torneo en su momento. “Esto tiene algo de kármico, sí, pero no lo tomo como una revancha”, dijo Teo en la previa. “Solo pienso en que voy a ganar esta internacional. Ya lo decreté.”

En la última llamada entraron también el local Skiper (uno de los perseguidores más tenaces de Aczino en la liga mexicana durante 2022) que había perdido la votación pero ganó el Torneo de Subcampeones, y además Valles-T. El colombiano, otro veterano de Red Bull Batalla, eliminó a Aczino en semis de la inter 2019; este año, cayó en el cuadrangular que ganó Skiper, pero como llegó a la final, fue revivido justo sobre la hora en reemplazo del venezolano Diego (que había ganado su cupo en Ecuador pero no pudo viajar). En resumen, como había dicho Gazir, había varios perfiles que podían truncarle el tri a Aczino.

Jokker, que en 2019 reemplazó a Teorema en la inter de Madrid, este año fue de los primeros en llegar a México. Estaba otra vez aquí, pero esta vez como campeón tras imponerse en su nacional con mucha magia y conexión con la gente. “Yo los veo fuertes a todos”, me contó desde el hotel de los competidores. “Los veo que todos son campeones y que todos tienen hambre de ganar. Así que va a estar difícil, emocionante y va a ser épico.”

01 COMO UN MUNDIAL

El fútbol atravesó esta edición 2022 del torneo, que por primera vez coincidió con la Copa del Mundo. El día que México perdió con Argentina 2-0 (el 26 de noviembre), Zticma y Gonzo fueron eliminados en el Torneo de Plazas siendo locales, mientras que el argentino Wolf se plantó con la camiseta de Racing Club en el escenario del Teatro Juan Ruíz de Alarcón y, después de medirse con el español Jesús LC, se quedó por fin con ese trofeo (el año pasado terminó segundo) y un ticket dorado para la internacional.

La semana previa a la inter, los 16 clasificados jugaron un “Partido de Campeones”. Esto ya había ocurrido de forma espontánea otras veces, como en 2018 en Argentina (en unas piletas del Delta de Tigre) y en 2020, en República Dominicana (donde Tata lesionó a Bnet a dos días del evento). Pero esta vez lo hicieron en serio: se dividieron en dos equipos, capitaneados por Aczino (equipo rojo) y Skone (azul), y el partido fue filmado a varias cámaras y transmitido en vivo con comentarios de Tess La, Jony Beltrán y Blon. El resultado de todo esto fue hilarante. Como un augurio de lo que vendría, el equipo de Aczino (con Teo y Jokker, los Korioto chilenos) ganó 8 a 0.

Teorema, Yoiker, Choque y Gazir en el partido de campeones © Marcos Ferro / Red Bull Content Pool

Pero la vibra mundialista no terminó ahí en absoluto. Para seguir en la onda, muchos de los participantes de diez nacionalidades y parte del staff se juntaron a ver el partido de Argentina vs. Países Bajos, un partido de ánimos caldeados que fue a penales y donde Wolf volvió a plantarse, solo que esta vez contra todos los que hinchaban en contra de su Selección en el SUM del hotel. Y el clip de esa secuencia (filmado por Kapo 013) se viralizó y llegó a ‘Sobredosis de TV’, uno de los principales programas de archivo de la televisión argentina.

Este año en la inter de Red Bull Batalla –ampliamente considerada el “Mundial de Freestyle” en habla hispana–, habría rimas para Messi, Cristiano Ronaldo, el Tata Martino, Chucky Lozano, Funes Mori, Lautaro Martínez, las figuritas del Mundial, la selección marroquí y hasta para Lewandowski. Pero no nos adelantemos…

Como cada edición, la batalla comenzó en el sorteo de emparejamientos. Los momentos que el público más celebró (la gente en el estadio podía seguirlo a través de las pantallas) fueron cuando competidores se animaron a ir en busca de otros. En concreto, cuando Teorema se puso contra Gazir y cuando Blon fue a buscar a Aczino, algo que no suele suceder. Blon había anticipado que lo haría durante la previa en una entrevista con FJ para el sitio de Red Bull: “En primera ronda voy a elegir a Aczino (…) Sería muy bonito competir contra el que creo que es el mayor referente de esta competición”.

A mi lo que me gustaría es encontrarme con Mau en la final Skone

Que Blon cumpliera y fuera en busca del GOAT en primera, me recordó algo que había dicho Skone, en una charla breve que tuvimos antes de la inter. “Siendo objetivo”, reflexionó Skone, “elegir a Mau en la primera es como un poco suicida”.

Aczino y Skone estaban 1-1 en el marcador de las internacionales de Red Bull (se habían enfrentado en semis del 2020 y en la final del 2021). “A mi lo que me gustaría es encontrarme con Mau en la final”, me dijo.

A diferencia de otros años, en los que Skone era el maestro del pesaje, este año andaba callado y había estado así durante toda la previa. No se si lo saben, pero cuando un freestyler se queda callado lo que suele venir a continuación puede ser peligroso. “A mi me gusta comer callaíto”, me dijo, parafraseando una barra del cypher promocional de la inter que habían grabado un rato antes.

De toda la nómina, Skone probablemente era el único batallero en el torneo con la experiencia suficiente para hablarle de igual a igual a Aczino. Y él lo sabía. “Sería un relato super bonito que yo ganara el bicampeonato aquí en México y ya el año que viene nos jugáramos los dos el tri ¿sabes? Sería increíble”, decía Skone. Se sentía fuerte y listo para lograr la hazaña, como en Perú cuando derrotó al local Jota. Y mientras competidores, creadores de contenido y fans se ilusionaban con ver caer a Aczino en su suelo natal, le pregunté ¿cómo se hace para ganar una inter en “modo épico”? “Es curioso, porque el freestyle es una movida que se nutre de los estímulos pero cuando ocurre algo así, funciona al revés”, me explicó Skone. “Tienes que encerrarte en ti mismo e imaginarte que estás con tu colega rapeando los dos solos en una habitación. Yo creo que esa es la única manera de lograrlo.”

02 VENDRÁN POR LO QUE ES MÍO

En 2022, Red Bull tomó la iniciativa de devolver el freestyle a los estadios: el hándicap que el movimiento había alcanzado finalmente justo antes de la pandemia. Durante la inter de 2021 en Chile, el reencuentro con el público aun había estado mediado por las restricciones del Covid: solo unas 5 mil personas con mascarilla vieron esa inter en vivo en el histórico Anfiteatro de Quinta Vergara (donde caben 18 mil). En cambio, este 10 de diciembre más de 17 mil personas llenaban el Palacio de los Deportes de CDMX.

Escenario Final Internacional Red Bull Batalla © Jorge Henao

El despliegue técnico de esta edición solo puede compararse con el de la mítica inter de 2019. La puesta también era 360º (detrás del DJ había una grada con invitados que cerraba el círculo) y para esto se colgaron 80 toneladas de equipos del techo, además de repartir 150 cajas de sonido (L Acoustic de la serie K) y 600 máquinas de iluminación por toda la Arena. Se transmitió en vivo a catorce cámaras –incluyendo grúa, stready-cam, dolly y drones adentro y afuera del estadio– y el espacio ovalado del Palacio de los Deportes de México (a diferencia del WiZink Center, que es rectangular) contribuyó para que aquí la experiencia inmersiva fuera diferente.

El escenario era monumental: una pirámide impresionante que a golpe de vista recordaba al templo de Chichén Itzá o quizás Teotihuacán, aunque Enrique García-Agulló Fernández –productor de Babblá Estudio, que estuvo en todos los montajes desde 2013– confirma que se inspiraron “no en una, sino en todas las pirámides y templos” del imperio azteca y la cultura maya. “Queríamos dar ese look & feel para que quedara constancia de dónde estábamos.”

El montaje incluyó 500 metros cuadrados de led, una producción grande con mayúsculas, con esta pirámide escalonada al centro –con su fachada, escaleras, gradas y templete, al estilo de las pirámides mayas o aztecas– la cual parecía medir más de tres metros de alto con los hosts y los batalleros encima. Era realmente imponente. Pero además había otra pirámide igual o más grande suspendida boca debajo del techo, lo que tenía un efecto onírico, como si estuviésemos en una especie de sueño o trance.

Para mi, que tuve la oportunidad de estar como cronista invitado en la edición de 2008, fue inevitable tener un flashback de aquella primera inter en México con el Museo Anahuacalli de fondo, donde compitieron Piezas y MCKlopedia, ganó Hadrián, el host era un joven Serko y Mau el Aczino era solo un fan que estaba allí en las primeras filas.

Quince años adelante en el tiempo, esta pirámide en el Palacio de los Deportes mexicano (una belleza que no dejaría indiferente ni a los Daft Punk) es un poco la expresión de hasta dónde consiguió llegar el movimiento pese a todo; las batallas de freestyle supieron hacerse su lugar dentro del propio rap y, en los últimos años, sirvieron para propulsar a muchas de las nuevas estrellas a los charts pop globales. Sonidos de efectos especiales –viento, arena, cantos de águilas…– nos recuerdan que estamos en México, mientras las pantallas que revisten la pirámide proyectan guardas tradicionales en colores psicodélicos que corren por sus bordes y escalones, como en un viaje de hongos.

Serko interrumpe el trance para que el evento comience. Da la bienvenida a la Gran Tenochtitlan, una referencia a la primera capital del México precolombino, y es este breve discurso introductorio lo que termina de completar la estética de la puesta.

La primera mitad del evento (compuesta por las presentaciones y los octavos de final), se va a toda velocidad. El cuadro del torneo tiene dos lados: en el lado azul están Indico vs. Skone, Choque vs. Rapder, Carpediem vs. Yoiker y Gazir vs. Teorema. Mientras que del lado rojo se lee: Wolf vs. Jokker, Mecha vs. Skiper, Valles-T vs. Spektro y Blon vs. Aczino.

En la primera batalla, Skone lucha por ponerse al ritmo de Índico (segundo en “La Centroamericana” y reemplazante de Éxodo Lirical) que sale enchufado y es apoyado por el público; pero Skone logra enderezar la batalla y pasa de ronda.

7 minutos ÍNDICO vs SKONE - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 ÍNDICO vs SKONE - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

Rapder (reemplazo de Oner, campeón de Estados Unidos), es atacado por el peruano Choque con una serie de fuertes descargas. Excitado por relativa buena respuesta que está teniendo contra un campeón local, Choque tiene un ataque de puesta en escena e intenta bajar al público, con la mala suerte de que la escalera que elige es de una de las fachadas con más pendiente, y por la transmisión se lo ve desaparecer en la caída. Al final, Rapder es el único mexicano además de Aczino en conseguir avanzar a Cuartos de Final.

10 minutos CHOQUE vs RAPDER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 CHOQUE vs RAPDER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

El bicampeón colombiano Carpediem consigue sacar en primera a Yoiker (campeón mexicano 2022) cuando suelta la lengua con la temática “Temporal”, en un despliegue de lo que él mismo cataloga como “técnica pura”. Igual que en 2019, al parecer otra vez el de Bogotá se ha levantado en un buen día y se candidatea como MVP de la noche.

6 minutos CARPEDIEM vs YOIKER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 CARPEDIEM vs YOIKER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

La batalla entre Gazir y Teorema cierra este lado de las llaves. Es una batalla de esas que, no importa el resultado, sabes que te partirá el corazón: ambos son candidatos a llegar a la final contra Aczino, pero solo uno va a sobrevivir a esta ronda.

Teo comienza “haciendo flow donde todos hacen punchline” y, en la búsqueda de aumentar su energía rapeando, se pone un poco abstracto, mientras Gazir, que le reclamaba ser más directo (“no puede venir a una guerra a hablar sobre el Universo”), logra controlarlo psicológicamente. Es impresionante ver cómo el español hace hablar a su rival casi de lo que él quiere, como un hipnotizador.

6 minutos GAZIR vs TEOREMA - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 GAZIR vs TEOREMA - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

Del otro lado del cuadro, el rojo, la primera batalla es Wolf vs. Jokker, la esperanza remanente de Chile. Pero el veterano argentino es más consistente y se mete entre los mejores ocho del mundo.

6 minutos WOLF vs JOKKER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 WOLF vs JOKKER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

El otro argentino, Mecha, se enfrenta a Skiper (que a su vez había eliminado a CTZ en el Torneo de Subcampeones, días antes en la ex Fábrica de Harina). Es un duelo descarnado, pero el argentino se adueña mejor del ritmo y rapea con autoridad, exponiendo los recursos localistas de su rival. Aquí es donde se siente por primera vez la presión del público mexicano, que intenta sin éxito parar la batalla después de una rima –“El arte no es droga aunque esté en un cuadro”– que hacía referencia a una noticia policial reciente en la que la Guardia Nacional encontró 50 kilos de metanfetamina en Tamaulipas, escondida en cuadros artesanales.

Mecha sin embargo continúa rimando y, en su siguiente intervención, dice: “¿Vieron lo que acaba de pasar? No escucharon mi patrón por quererle gritar/Pero Aczino si me quiso festejar, te cabe p***: me gritó el que te importa más”.

Skiper baja de la pirámide y suma a Aczino para intentar un golpe de puesta en escena, pero al final no le dará resultado. Al menos, no con el jurado: Mecha está en cuartos.

En desacuerdo, el público mexicano abuchea durísimo a Mecha y a los jurados. Parece un público enardecido de alguna otra de disciplina, y esto tiene que ver con que el fanatismo por el fútbol y la Lucha Libre (o la más moderna Big Lucha) es un filtro a través del cual muchos mexicanos ven la vida y, por supuesto, también el freestyle.

7 minutos MECHA vs SKIPER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 MECHA vs SKIPER - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

En el mundo del espectáculo, es sabido que el público de México es considerado el más difícil de Latinoamérica, por lo que suele decirse que si un artista triunfa en México también lo hace en el resto de los países.

La afición de los mexicanos es muy especial, les gustan las cosas sin medias tintas, como si en el fondo estuvieran hartos de pasar por las características esenciales de sus novelas (lo sentimental, la intriga, los engaños, las confusiones…) y quisieran saltearse siempre esas partes. Y aunque el entramado de su tejido social es complejo, son hombres y mujeres sencillos aferrados a sus pasiones, como puede verse en el reciente serie documental de Netflix ‘América vs. América’ (sobre la historia del Club América y la construcción del Estadio Azteca).

Pero en este momento, el público estaba rompiendo un código de conducta implícito dentro de la cultura de las batallas. Se supone que vemos freestyle por las cosas sorprendentes que estos talentos de diferentes partes del mundo pueden hacer con las palabras (en este caso, sobre un beat), no por su procedencia o sobre país de origen. Valorar a los rimadores por sobre sus rimas, es justamente lo contrario a lo que debería ser. Y al cruzar ese límite del respeto con Mecha, el público marca la tónica del evento para el resto de la noche.

“Ya casi acabamos con los octavos”, dice Arci, la host colombiana que acompaña a Serko, como para pasar el momento incómodo. “Ya casi, ya casi ¿eh?…”, responde Serko. “Y esto ya parecen finales.”

Frente a Valles-T, el uruguayo Spektro mete miedo y consigue sacar a un referente del universo Red Bull Batalla. Uruguay se mete en cuartos por tercera vez en la historia, aunque el logro es todavía más impresionante si se tiene en cuenta que la República Oriental solo tuvo representantes en cinco ediciones (2006, 2019, 2020, 2021 y 2022). “Uruguay tiene nivel. ¿O no que sí?”, pregunta Spektro al público cuando termina la batalla. Valles-T hace un gesto de sorpresa ante la votación.

6 minutos VALLES-T vs SPEKTRO - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 VALLES-T vs SPEKTRO - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

En la última batalla de octavos, Blon enfrenta a Aczino. Esta es la décima edición consecutiva del torneo después del parón, y Aczino ha estado en nueve de esas diez internacionales. En esta batalla, Blon es el primero en instalar la idea de que el torneo está arreglado para que lo gane Aczino. “Si tu ganas es por un amaño/Yo siempre perdiendo, tu siempre ganando/Hoy voy a cambiar la historia ¡llevo esperando diez años!”, rapea Blon con decisión pero sin suerte, porque Aczino le responde con una de sus rimas más memorables en este torneo: “¿Me comparan con él? Lo que él tardó en ganarla yo lo llevo sin perder”.

Esta es la batalla con más sustancia de octavos de final: dos veteranos de esto golpeándose verbalmente sin asco encima de la pirámide. Aczino, que ha estado a punto de parar la batalla dos veces, avanza de forma directa a la siguiente ronda, y Blon se despide ovacionado de México.

6 minutos BLON vs ACZINO - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022 BLON vs ACZINO - Octavos | Red Bull Batalla Internacional 2022

03 LA CASA ENCANTADA

En los Cuartos de Final la atmósfera se pone todavía más tensa. La primera batalla de esta ronda es Rapder vs. Skone, una revancha de la internacional 2020, y el formato de la ronda es el clásico 60 segundos ida y vuelta, libre, lo que propicia la sangre.

Comienza Rapder, y luego Skone suelta un sólido minuto de respuesta. Por ejemplo, cuando contesta a la línea de Rapder “para Aczino es un favor, para mi es un placer” con la barra: “Me pareces deprimente, ¿para ti es un placer tenerme enfrente?/Sadomasoquismo, el placer puede dolerte”.

Skone en Red Bull Batalla Final Internacional 2022 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Skone es directo, inmediato y gráfico. Pero en la mayoría de sus intervenciones el público no lo apoya, en un actitud refractaria que desconcentra al español, y allí es cuando Skone rima que esto parece “Perú 2.0”, por la inter de 2016 en la que el mal comportamiento del público manchó el evento.

Acá no están tirando botellas como pasó en Perú, pero es interesante recortar este momento y analizar provoca en Skone no ya la falta de apoyo, sino ser menoscabado por el público mientras rapea. O sea, a esta altura no debería hacer falta explicar la fragilidad del arte de lo improvisado. Cuando en un evento el público se empeña en entorpecer y minar con abucheos y gritos la pista del competidor que no quiere que gane, además de ensuciar el show lo que hacen es jugar sucio por su favorito, alejando el resultado todavía más de –entre comillas– lo justo.

Para sumar a la confusión, en su segundo minuto Skone tiene un traspié con el que da la sensación de haber querido colar una “rima puente” sobre el Mundial. Rapder aprovecha esto al máximo, y de hecho es lo primero que menciona cuando le toca su turno. “¿Vieron cómo me iba a tirar las preparadas en su minuto el carnal?”, rapea Rapder al público. “Pues Skone, te gano a ti y después le gano a Gazir/Estoy sacando a los españoles, soy la selección marroquí.”

Rapder se la lleva directa y Skone se baja de la pirámide desilusionado.

7 minutos SKONE vs RAPDER - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022 SKONE vs RAPDER - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022

La organización había intentado anticiparse al tema de la localía y ese es el motivo por el cual no había locales en el jurado (a pesar de que México tiene grandes jueces, como Eptos o Danger). El jurado este año estaba integrado por Piezas, el chileno Blazzt, Marithea, Stick y Klan (tres competidores de la elite, actualmente en actividad). Aunque, con el resultado puesto, tal vez un jurado mexicano hubiera comprado menos a los locales, incluido Aczino.

La batalla siguiente es Carpediem vs. Gazir, una de las más polémicas de la noche. Carpe comienza con un wordplay (Gazir viendo por encima/gas hirviendo por encima) y consigue la atención de la gente. Con todos los ojos puestos en él, intenta mostrar que está haciendo free con lo que tiene adelante (Gazir toma agua o mueve la cabeza, y Carpe lo incorpora en su flujo de palabras), aunque se vuelve más predecible cuando destila propaganda anti-española tratando a su rival de “español tarado” y proclama: “Hoy le vuelo la corona al puto de la realeza”.

Cuando le toca, Gazir entra a su turno sin esperar la cuenta y solito abre espacio con un round de respuesta, respondiendo cada ángulo de Carpe con una retención asombrosa: el gas hirviendo, lo de anormal, que bebe agua y que representa a un país donde todavía gobierna una Monarquía. “¿Del Rey qué coño vienes a hablarme?”, le dice Gazir. “No represento a España, represento a mi madre/Y te aseguro que ella no es la ‘Reina’ de nadie.”

Gazir está encendido. “Manda huevos pana, que le he contestado seis y no me ha dicho nada”, exclama al final de su primer round. En el segundo continúa en esa misma línea, pero triplicando los punchs y consiguiendo algunos gritos de un público filosóficamente alineado con el colombiano. De hecho, en ese momento Gazir casi para la batalla (con la rima de “Colombia es como el Tata…”) si no fuera porque continúa rapeando. “Si quiero te paraba la batalla”, le dice en la cara a Carpe, “pero voy a seguir porque a mi ni el propio Gazir me calla”.

El Round 2 de Gazir está repleto de golpes, mientras que Carpe intenta acumular respuestas para alcanzar al español en las cuentas de los jueces, pero es algo impreciso en la ejecución y menos contundente en los punchs. Sin embargo, hay réplica unánime.

Gazir en la Final Internacional 2022 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

En esta ronda solo se permite una réplica, y Carpe ahora proyecta dominancia desde el inicio, yendo de una al cuello de Gazir: “¿La gente no escucha la jerga? Hoy me paso por el culo tu mnemotecnia de mierda”. El colombiano retoma aquí su lugar como local en esta batalla (“En este plano soy más mexicano que tu”, rapea) aunque Gazir consigue doblar ese argumento y lo revierte con frases como “porque sabe que siendo Carpe no me puede ganar/Que se disfrace de Lobo, de Skiper o de Beltrán, que no me gana en la vida si no es local”.

Pero por mucho que Gazir responda, como puede verse en el video el público le grita el mínimo mientras que a Carpe, todas. Esto va cambiando incluso la percepción del propio Gazir sobre el nivel que está dando, y aunque su contenido pueda ser superior da la impresión está dando por perdida la réplica. “Sí, está humillando a Gazir”, acepta increíblemente Gazir, “pero me gustan las réplicas porque yo quiero seguir/Somos Canelo contra Messi en el ring: si nos dan otro round el problema es para ti”.

“Qué lástima…”, interrumpe Serko. “Qué lástima que no va a haber otro round porque ya no hay más réplicas, Jurados. No hay más réplicas…”, avisa por tercera vez en la misma oración. En pantalla se ven planos del público coreando “¡Ré-pli-ca! ¡Ré-pli-ca!” y cruzando los brazos. Entonces Marithea y Blazzt votan a Carpe, Piezas y Klan votan por Gazir, pero el freestyler y tricampeón peruano Stick (un crítico de las réplicas en su liga local) vota otra réplica más, una decisión poco profesional que pone a los hosts en el compromiso de dar un round extra. (En el momento, Stick da a entender que ha sido un error de interpretación, pero después del evento sacaría un video en su canal “justificando” esta segunda réplica la cual, además de ir contra las reglas de la ronda y denotar una falta de compañerismo grave con el resto del equipo de jueces, fue en esencia injusta con el resto de los freestylers –originalmente su gremio.)

Antes de la votación, por cómo gritaba la gente a su rival, Gazir pensó que se la iban a dar a Carpe. Pero al final la batalla sí se extiende otra réplica más (cinco entradas de tiempo suplementario), donde Gazir articula mejor su argumento principal, es más constante y consigue un gol de oro. “Las rimas del Carpe para la gente son igual que una Casa Encantada”, rapea el español, “pone a gritar a todos aunque por dentro no tenga nada”. Con cinco votos, pasa Gazir. El público mexicano vuelve a abuchear al jurado y también al español.

14 minutos CARPEDIEM vs GAZIR - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022 CARPEDIEM vs GAZIR - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022

En el intervalo, Skone le dice con franqueza a Kapo: “Me he ido desconectando, me he ido cayendo. Y ha llegado un punto en el que he dicho: ‘En verdad, me quiero ir’ ¿sabes?”

Según Skone, esta experiencia lo dejaba al borde del retiro, con ganas de no volver a pasar por lo mismo nunca más. “El Rapder no tiene nada que ver, me ha ganado bien. Pero bueno, yo creo…”, señaló el estadio alrededor. “Creo que con Gazir y Carpe ha sido más evidente que conmigo. Yo que sé, tío, whatever…”

La forma de canasto del interior del Palacio de los Deportes hacía que la situación arriba del escenario fuera todavía más sofocante para los freestylers.

La siguiente batalla es un fratricidio: Mecha y Wolf han sido llamados a matar un hermano (de hecho, ellos fueron los únicos freestylers de la misma nacionalidad que se enfrentaron en esta edición). Mecha ataca y, al verse algo acorralado, el Lobo argentino suelta unas cuantas rimas sexuales. Pero el jurado no se decide y esta batalla también se va al alargue.

La réplica se juega con el histórico beat de “Bella Ciao”, de Nerso & Verse (el mismo del Aczino vs. Wos 3). “Gracias por la réplica, putos ¡me despertaron! ¡Encendieron a la Mecha en el momento equivocado!”, rapea Mecha. Además de conectar más punchs, contra Wolf –uno de los freestylers más futboleros sobre la faz de la Tierra– Mecha suelta la barra de fútbol más hiriente del torneo. “¿Soy boludo, hermano? ¿Eso me dice el pibe? No me va a ganar porque no define”, le comenta Mecha al público. Y después encara a su rival: “En Argentina no te quieren por tus botines/Inseguro de vos mismo, como Lautaro Martínez”.

10 minutos WOLF vs MECHA - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022 WOLF vs MECHA - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022

En la última batalla de octavos, Aczino vs. Spektro, el uruguayo –dueño de un humor muy especial también– dice en el mic: “Yo sé que me quieren gritar mucho, pero grítenle a mi amigo que viene desde lejos”. Sabía que gritos iba a tener 0.

En su primer minuto, Spektro deja varios frentes abiertos y Aczino lo tala con un despliegue de categoría. Responde todo, desde las rimas de fútbol (“tuviste que decir la del Maracanazo…”) hasta lo que no intentaba ser un golpe, como la simple mención de Spektro a Don Omar que Aczino oblitera con una gunbar de “Conteo” (2006), un reggaetón antiguo del King of Kings. Las barras de Aczino son universales y para iniciados al mismo tiempo. Por ejemplo, el mejor momento de Spektro había sido soltando un punch en inglés (“I’m your worst nightmare!”, una frase de Batman), a lo que Aczino responde: “Tu quieres que te aplaste/¿Hablas inglés conmigo? Eso va a ser un Dizaster”.

A esta batalla le faltaba un round, pero Aczino ya tenía un pie en semifinales. “Justo ahora vengo por El Tri, parezco un fan de Alex Lora”, rapea Aczino, una referencia al legendario grupo de rock mexicano.

¿Por qué Aczino deseaba tanto el tricampeonato? Unos días antes, él lo explicaba así: “Pues, por el hecho de competir y ganar ¿sabes? Eso es lo que nos gusta a los que somos raperos de batalla: competir, generar resultados”. Para Aczino este “sería un logro grandísimo que nunca nadie había conseguido”, dijo. “Sería volver a escribir mi nombre en la historia de Red Bull Batalla.”

La mayor herramienta para lograrlo, era su “experiencia a lo largo de tantas ediciones”, afirmó. “Además de obviamente jugar en casa.”

Spektro, que francamente parece más enfocado en publicitar el nivel de Uruguay que en evitar una paliza del GOAT, continúa estoico hasta el final de la batalla, actitud por la que la comunidad lo premiaría luego en redes como la sorpresa del evento.

6 minutos SPEKTRO vs ACZINO - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022 SPEKTRO vs ACZINO - Cuartos | Red Bull Batalla Internacional 2022

04 SOLO LOS MEJORES IMPROVISAN

Antes de las semifinales, un show de Medio Tiempo reúne por primera vez a Hadrián, Piezas y MCKlopedia, los tres íconos de la edición 2008 (el año de la primera inter de Red Bull Batalla en México), que freestylean un rato por los viejos tiempos. “¡Somos la mejor generación del p*** freestyle!”, sentencia Piezas.

Estamos viendo un triangular que no se dio hace quince años, cuando estas tres leyendas tenían la edad que hoy tienen los rookies de la competencia. Ahora estos tipos están en los mid-30 y son adultos responsables, algunos de ellos con hijos.

Ha pasado mucho tiempo y han cambiado muchas cosas. Eso dice MCKlopedia cuando, en la última entrada de suerte de esta exhibición, baja por la escalera que da los competidores y le dice Aczino: “En el 2008, tu estuviste ahí/En el público, por supuesto que yo te vi/Mira cómo cambian las cosas entre los MCs/Te los ganaste a todos, eres el mejor de este país”.

En semifinales, el formato vuelve a cambiar. El primer round será a capella con objetos, 4x4, cuatro entradas; el segundo round libre, 8x8, tres entradas. La primera batalla de esta ronda es Gazir vs. Rapder, donde los dos batalleros quedan igualados con los objetos, en un round que es una verdadera joya. Ya en el segundo round comienza a hacerse evidente que Gazir tiene mejor plan de batalla. Cuando Rapder –que en la última la internacional de FMS en Madrid disparó contra el jurado tras caer frente a Papo– intenta justificar la localía (“La localía siempre lo hace enojar/Para que veas lo que sentimos cuando vamos para allá”), Gazir le da vuelta el discurso: “Pero entró porque a otro la visa le faltó”, rapea el español, “ahí no te quejaste tanto la inmigración”.

Rapder en la Final Internacional 2022 © Marcos Ferro / Red Bull Content Pool

La batalla está caliente, y hasta se encaran mal al final del round, durante todo un patrón de Gazir que la gente tapa con gritos. Pero Gazir no deja de rapear y golpear: “Hermano, es lo que yo causo/Me da igual que gritéis, igual los estoy amando/Porque Rapder es un falso: os agradezco más yo los silbidos que Rapder los aplausos”.

Gazir consigue ser más claro en sus planteos. “Es la frase de Bnet a la inversa”, dice al final de ese round, “se fue como campeón mundial pero volvió como reserva”. En la réplica eso es aun más evidente, porque a Rapder le cuesta conectar con su propio público y Gazir, en cambio, sigue con las mismas ganas de ganar. “El freestyle necesita que llegue a la final yo”, rapea español. “Si pasa él es un spoiler: la final sin emoción.” Y le compran el argumento, porque el voto es unánime. Este año sí: Gazir está en la final.

10 minutos RAPDER vs GAZIR - Semifinal | Red Bull Batalla Internacional 2022 RAPDER vs GAZIR - Semifinal | Red Bull Batalla Internacional 2022

La otra batalla de semis es Aczino vs. Mecha, el argentino de la camada de Gazir que entra fuerte al a capella. “Lo del público puedo esperarlo, en 2017 si mal no recuerdo vino Wos y no le estaban gritando”, dice, y sacando un tablero de tiro al blanco del cajón de los objetos, remata: “No les bastó con regalarle una inter, que le tuvieron que dar dos”.

Eso le trae problemas a Mecha, primero porque la gente empieza a sentir que el argentino los está atacando, y luego porque en ese terreno de los wordplays (un tipo de juego propuesto por Mecha), Aczino arranca y es aplastante. En un solo movimiento, el mexicano toma el tablero mientras dice “qué bueno que esa batalla no se te olvida…”, y entonces lo tira al suelo, se para arriba y remata: “Porque esa vez Aczino tiró al blanco y el moreno quedó por encima”, para luego hacer el gesto de ¿ves? Así se hace…

Pero tu también, si no quieres que te chiflen, no los chingues en tu frase Aczino

Un par de objetos más tarde, mientras Mecha alitera en su patrón rapeando con una mancuerna, el público lo abuchea cuando dice: “¿Sabes lo que pasa? Que a mi tampoco me pesa/Y mucho menos por el peso encontra de tu casa…”.

Aczino le hace el gesto a la gente de que se calmen, y cuando Mecha termina su patrón, el GOAT dice: “Gente, gente… eso no se hace”. Y sacudiendo el índice hacia donde está mecha, termina su idea: “Pero tu también, si no quieres que te chiflen, no los chingues en tu frase”. El estadio se enloquece y en la siguiente intervención de Mecha (la última) vuelven a abuchearlo, mientras que Aczino termina el round por encima.

El mejor momento de la segunda ronda se produce cuando Aczino suelta esta rima que Mecha no entiende: “Sabes que yo soy lo que represento/Me caes bien, tienes talento, mmm… apúntate el 15%”. Lo que no entiende Mecha es que Aczino le está diciendo mozo (un estereotipo de los argentinos en México), pero se da cuenta de que está muy complicado y suelta todo lo que le queda, entre lo que hay un punch de cultura pop que va directo al recopilatorio de Mejores Rimas. “¿Me quiere ver muerto este loco? Tu país no me olvida, yo soy la Abuela Coco”, por un personaje entrañable del film Coco.

“Es la Abuela Coco, porque este año ya no está con nosotros”, responde Aczino al momento, y al final a Mecha no le alcanza para una réplica. Al menos no para tres de los cinco jurados (Marithea y Stick votan otra réplica).

7 minutos MECHA vs ACZINO - Semifinal | Red Bull Batalla Internacional 2022 MECHA vs ACZINO - Semifinal | Red Bull Batalla Internacional 2022

En cambio, en la batalla por el Tercer Puesto contra Rapder, a Mecha le salen todas las que no le salieron con Aczino. Primero arma la batalla a su favor; cuando Rapder arranca proponiendo que no se tiren, Mecha toma distancia cordialmente. El argentino remarca que a su rival no le importa esta batalla, si igual es probable que lo inviten, apoyándose en un verosímil que todos conocen (que a Rapder lo invitaron). Esto le da a entender al público que mientras hay uno al que no le importa demasiado el resultado, otro (o sea, él) no quiere perder esta oportunidad.

En Red Bull Batalla, el Tercer Puesto se juega como el Lado B de una final. ¿Por qué? Porque el ganador clasifica directo a la inter del año siguiente. Rapder intenta desmarcarse del planteo de Mecha y con una rima del Tata Martino trata de despedir al argento, metafóricamente hablando. Pero ahora el mexicano está en el terreno de las “fútbol bars”, que Mecha le regresa citando al Chucky Lozano (un wordplay con el apellido del jugador y la dieta de Rapder) y luego corta el tema a los gritos: “Me molesta que por ser argentino con fútbol me la acotan/Yo soy un artista, no soy deportista idiota/¡Y si no soy un futbolista no me rompas las pelotas!”

Mecha parece haber procesado rápido la derrota frente a Aczino, y le está sacando rédito. Con una noción muy grande de sus errores y de su potencial, rapea: “La anterior perdí por meterme con ustedes/Y hoy les devuelvo el favor ¡y lo chingo como se debe!”

También se disculpa con sus coterráneos (“Le tengo que pedir perdón a mis hermanos argentinos/Mecha no lo logró…”), lo que termina de encender las alarmas entre algunos referentes, entre ellos Chuty que –aunque no suele usar las redes para proclamarse– después de ver el comportamiento del público en las batallas de Gazir y Mecha, se pronunció en su cuenta de Twitter. “Los competidores no tenemos que remontar faltas de respeto”, escribió Chuty. “No pongamos más peso a los competidores, porque no es justo.”

En esta batalla por el Tercer Puesto, donde había tanto en juego, el jurado tampoco podía dar réplica (opción que tal vez hubieran tenido si Gazir vs. Carpe no llevaba una réplica bonificada). Durante el segundo round, Mecha se reitera un poco con el físico de Rapder (un ángulo de su primer minuto) y Rapder intenta un golpe de efecto. Se pone en cuero y responde: “Lo de ser gordo no te sirve de argumento cuando el rival aprendió a querer su cuerpo”. Pero sale mal, porque esto le da la oportunidad a Mecha de sacarse él también la remera y ponerse a saltar, algo que parece encantarle al público mexicano, que se levanta de sus asientos y comienza a saltar en masa con el argentino. Es un momento único en esta internacional, donde Mecha logra romper por fin la localía.

“No puede ganarme si Mecha está listo para recibir los balazos”, rapea Mecha a todo o nada. “Soy argentino ¿lo entendiste payazo? La vida y el Dtoke me criaron a los pechazos”, grita mientras chocha a Rapder con un hombro, como si estuviera arrollándolo. El campeón mexicano, que ha tenido menos apoyo en esta ronda que en todas las anteriores, queda desencajado. Son demasiadas cosas las que acaban de cambiar de repente.

“Chicos, vístanse por favor”, pide Arci cuando el round se termina. Después de la cuenta regresiva, la votación es unánime a favor de Mecha y el argentino queda con el cupo a la siguiente internacional, a disputarse en Colombia a finales del 2023.

8 minutos RAPDER vs MECHA - 3er lugar | Red Bull Batalla Internacional 2022 RAPDER vs MECHA - 3er lugar | Red Bull Batalla Internacional 2022

05 “¡VOY A GANAR EL MUNDIAL!”

Justo antes del Aczino vs. Gazir, una toma aérea del estadio de noche, con las luces encendidas y la ciudad de fondo, se apropia de la estética del fútbol y otros eventos deportivos para contagiar la dimensión mundialista de Red Bull Batalla dentro del circuito. Es un toque distintivo, “una licencia” del director de cámaras que enfoca desde el cielo el caparazón de cobre del Palacio de los Deportes de México y se ve como un Lusail del freestyle.

Por última vez esta noche, Arci explica el formato: la Final será “a minutos”, 60 segundos ida y vuelta libre; solo que a diferencia del Mecha vs. Rapder, ahora se agrega un tercer y último round. La cámara hace un plano corto del cinturón: una belleza en cuero negro con el logo del torneo rodeado por lo que parece algún tipo de escudo azteca.

Confirmando la Ley de Atracción, Gazir ahora sí está en la final para enfrentarse con Aczino después de desearlo por un año, con la ilusión de ser el nuevo campeón. Por su parte Aczino, rodeado del aura de un año excelente, quiere el tri a toda costa.

De hecho, es algo que no se puede sopesar del todo pero uno puede intuir que –directa o indirectamente– el hecho de que la inter se hiciera de nuevo en México (por segunda vez en cinco años) guarda correlación directa con que el GOAT es mexicano y atraviesa su mejor momento. Él también atrajo en gran parte todo esto hacia su órbita como una gran fuerza centrífuga, tanto la internacional como al propio Gazir, que en el último par de ha buscado medirse con Chuty y con Aczino para entablar una rivalidad histórica contra alguno de los dos más grandes.

‘Somos mejores los nuevos’/Llega el sorteo y se les esconden los huevos Aczino

Gazir gana el piedra, papel o tijera y señala a Aczino con el dedo para que empiece. Luego encara al público y le pide a su manera que apoyen a ambos. “Gente ¿vamos a vivir una final histórica o no?”, pregunta.

Es el momento en que Aczino comienza su primer round, y no le da a Gazir ni 10 centímetros para hacer su juego. “¿Quién empieza? Y se calla/Le da miedo en la tierra del maya/No empezó España, jajaja… Ya empezamos perdiendo la batalla”.

Aczino va escogiendo argumentos y los desarrolla. Que Gazir no lo eligió ni el año pasado ni éste, dice, y entre varias rimas, rapea mofándose: “‘Somos mejores los nuevos’/Llega el sorteo y se les esconden los huevos”.

Tras una serie de combos sobre “los nuevos”, Aczino sella este round con un punch que va directo a los libros. “Llega Mau, el estilo mexicano”, rapea. “Tomatelo despacio… ¡No puedes matar al Rey y menos dentro del Palacio!” Esa rima sacude el estadio. “Bienvenido a Mex”, le dice Aczino al final de su round, “en Colombia podemos vernos otra vez”.

El primer round de Gazir consigue sostener el round tremendo que acaba de meter Aczino e incluso eleva el nivel de la batalla por su alto grado de efectividad: “Bro, dice que empecé perdiendo yo/Y no es por el nivel, es por otra razón/Ya tienen tu nombre en el cinturón y tienen hechas ya las camisetas de Aczino Tricampeón”, una rima que traería cola luego en redes sociales.

Lo gracioso es que Gazir no sabía ni había visto en el backstage las camisetas que tenía listas el equipo de trabajo de Aczino. “No había visto nada, pero cuando lo dije y le vi reírse, me di cuenta de que había acertado”, contaría Gazir días después.

Aczino y Gazir en la Final Internacional de Red Bull Batalla © Mauricio Hernandez Gonzalez

En ese primer round, donde Gazir se esfuerza como siempre por responder absolutamente todo, también rebate el asunto con los nuevos. “Es verdad bro, Gabriel en Primera [ronda] nunca te eligió/Porque quiero ganarte la final y verte como un llorón/Me pones la carita que pusiste contra Wos…”

Pero aunque su retención es increíble y sin duda es una de las cosas que lo pone a discutir en lo más alto de la elite, en esta instancia enfocarse tanto en responder lo hace olvidar un poco de donde está: para contestar al frasón del Rey en su Palacio, suelta una referencia a Luis XVI (el último monarca absoluto), que sin dudas es buenísima, pero es una rima que en México es muy probable que no le interese oír a nadie, y mucho menos hoy, a esta hora, en este lugar y con Aczino –el batallero mexicano definitivo– a las puertas del tricampeonato.

El segundo beat que pone Dmandado (“Darkness”, una pista de Sonicko a 130 bpm) es un doble tempo con una melodía orquestada encerrada en una caja industrial, y Gazir lo toma saltando, con un primer ataque furioso que –aunque se parece mucho a otro que tuvo en su liga local– también contagia.

Por supuesto, en la Final tampoco faltan las rimas mundialistas. Gazir le dice a Aczino, haciendo una analogía con Cristiano Ronaldo, que ya no está para ser titular. Fácil para Aczino que, en su minuto de respuesta (además de ponerse a saltar pero haciendo que todo el estadio se levante y lo acompañe) le responde que él no es CR7. “¡Yo soy pinche Messi y voy a ganar el Mundial!”, dice, en una rima que terminará siendo premonitoria (Argentina alzaría la copa después de eliminar a Francia en un partido dramático).

Aczino también responde todos los ángulos (Wos, el supuesto tricampeonato regalado y su forma de actuar en redes, bastante repudiada últimamente), pero a diferencia de lo que hace en Twitter, en el escenario Aczino nunca se pone a la altura de su rival. Él simplemente espera la llegada de un nuevo guerrero año tras año, y devuelve los golpes, como un Jefe Final del Elden Ring. “Velo bien”, le dice a Gazir, “así se ve un p*** tricampeonato en HD”.

Justo antes del tercer round, cuando Serko los pone cara a cara, Gazir le suelta un poco de trash-talk a Aczino. No se escucha en cámara porque tienen los micros abajo (lo que generó incluso algún doblaje gracioso), pero Aczino contó luego entre risas: “Gazir me hizo un poco de trash-talk, eh. Me dijo: ‘¿Estás nervioso?’ Y yo le respondí: ‘Pues sí, estoy nervioso…’”.

Francamente la mentalidad competitiva de Gazir es para aplaudir, ya que tras dos rounds de Aczino que hubieran puesto fuera de juego a cualquiera (tal vez incluso de forma permanente), él sigue allí respondiendo y resistiendo, en especial porque Aczino, con toda la intención de definir de una vez la cosa, lleva la charla al terreno de las “repetidas”, la acusación que más ha pesado en 2022 sobre Gazir (daño colateral de una rima polémica de Force en la regional de Barcelona en mayo, la del “mejor viaje de tu vida”).

Con ese tema sobre la mesa, Aczino saca ventaja. “Repetida, repetida, repetida y lo haces igual”, ataca Aczino, para rematar al final: “Tienes más repetidas que un puto sobre del Mundial”.

A Gazir tampoco lo ayuda último beat, otro doble tempo que tira Dmandado, esta vez de su autoría. La pista se llama “Lejano Oeste”, y tiene menos baterías, lo que hace que los freestylers puedan tomarla de diferentes maneras, pero al lado del beat anterior y de otros bangers épicos que sonaron esta noche, da la sensación de no ser una buena opción para cerrar el evento.

Gazir relativiza los argumentos de Aczino, enumera una serie de muletillas clásicas de México (“esas frases también son el mejor viaje de tu vida”) y busca “humanizar” a su rival (su estrategia para ganar). En esos momentos es cuando consigue hacer más daño. Como cuando Aczino se apoya en su origen y Gazir se lo cobra: “Solo menciona a Latinoamérica para que le hagan ruido”, rapea de cara al público. “Si tanto amas en verdad a México y a todo el pueblo latino/Para de llevar todos tus eventos a los Estados Unidos”, rapea, en referencia a la gira Batalla de Campeones, organizada por Aczino y su equipo, que suele incluir a muchas otras estrellas del free.

Era imposible, imposible… 100 por 100 Skone

No hay dudas de que Gazir es un rival digno de Aczino justamente porque es capaz de cuestionarlo e incomodarlo en una instancia internacional de esta magnitud. Pero adelante tiene al Rey, que le devuelve el fact con otro fact. “Yo voy para Estados Unidos porque allá hay mexicanos/Yo les llevé el freestyle a mis hermanos/Porque a toda la raza respetamos/Tu no entiendes de eso, por eso no te invitamos”, rapea Aczino. En ese momento, una de las cámaras que enfocan a los competidores capta como la mayoría en el banquillo se llevan las manos a la cabeza. Ha sido cruel, brutal; ha sido Aczino.

Esta noche Gazir trató de convencer al público y al jurado, la parte del truco de Skone en Perú 2016 que los espectadores sí vimos. Sin embargo, Gazir no logró la otra parte, la más difícil, la que no se ve: hacer un primer plano en el rival y cerrarlo cada vez más hasta quedar solos los dos aunque el estadio esté repleto. Como hizo con Teorema.

Pero ¿realmente era posible hacer la épica anoche con el público como estaba? Según me dijo Skone después, en esta inter no se podía “hacer la épica”. “El público ha sido igual que en Perú, solo que acá te tocaba Aczino ¿sabes?”, explicó Skone. “Era imposible, imposible… 100 por 100.”

Antes de la votación, y sabiéndose ganador, Aczino levanta tres dedos para que todos lo vean, y llevándose los dos restantes a la boca hace el gesto de darle la última pitada a su rival y luego pisarlo en el suelo como una colilla.

El jurado le da la batalla a Aczino, salvo por Piezas, que otorga una réplica. Esta réplica (que por mayoría de votos no ocurriría), además de estar contemplada en el reglamento, podría ser interpretado como una especie de “réplica técnica”, ya que Piezas tuvo en cuenta también el contexto desfavorable que enfrentaba Gazir (lo cual podría aplicarse en parte a Mecha contra Skiper, Rapder y Aczino, a Skone contra Rapder y a Gazir contra Carpe).

13 minutos GAZIR vs ACZINO - Final | Red Bull Batalla Internacional 2022 GAZIR vs ACZINO - Final | Red Bull Batalla Internacional 2022

A esta altura nadie podría negar que, a partir de su explosión, el freestyle se ha “futbolizado”, una idea que sobrevuela el circuito hispano. Cada internacional se crea una guerra de países, por eso este tipo de réplicas técnicas además de necesarias para educar a nuevos y viejos fans, y fijar ciertos valores, podrían aplicarse mucho más en el futuro con el objetivo de morigerar situaciones de localismo extremo. También el rol de los hosts deberá ser reinterpretado en función de sumar herramientas que les permitan controlar grandes audiencias en vivo de ser necesario.

A esta altura, el Mundial ya había atravesado al torneo por completo, al punto de volverse el drama de esta inter. El primer campeón mundial de Red Bull Batalla, el argentino Frescolate, twitteó durante el evento: “No se qué opinan, pero que la Inter se diera justo cuando está el Mundial de fútbol no fue muy bueno”. Luego se explayó más, también en Twitter pero hablándome a mi: “[Los mexicanos] querían tener una alegría que el futbol no les dio y sabían que el free se las podía dar. Y así fue”.

Frente a su público, Aczino sonríe y se frota las manos justo antes de recibir su tercer cinturón de manos de Bnet, el campeón de 2019, que –vestido con una camiseta de Chris Paul– ha subido la pirámide con el cinturón. Lo sigue Serko, que le alcanza los otros dos cinturones a Aczino (los títulos del 2017 y 2021), y luego sube la familia y el equipo de trabajo de Aczino. Y ahí es cuando se confirman las sospechas de Gazir: las camisetas de Aczino Tricampeón ya estaban hechas. “Conociendo a Mau, lo que me parecería raro es que no las tuviese”, comentó entre risas.

Después de bajar del escenario, en una entrevista histórica de Kapo 013, Aczino, con el Palacio de los Deportes ya vacío a sus espaldas, le dedica la victoria a su familia, a su mujer Nancy y a sus dos hijos.

Los 16 competidores se reúnen para la Conferencia de Prensa posterior, el último compromiso de la inter, donde consultado por el público Gazir dice: “Al final, este factor que llaman ‘localismo’ yo lo veo lógico (… ) Son diferentes contextos que a veces pueden jugar a favor o en contra, pero realmente alguien que quiere ser campeón internacional algún día, tiene que estar mentalizado para ello”.

Aczino terminó otro año en lo más alto de la pirámide alimenticia del rap de batalla en español y una de las primeras cosas que hizo después de este evento fue cambiar la foto de todas sus redes sociales por una de Michael Jordan tras ganar el tricampeonato con los Chicago Bulls (la primera de las dos veces que lo hizo). En la foto, Jordan está levantando tres dedos. Además, aunque muchos se lo perdieron, cuando le entregaron el nuevo cinturón, estando todavía en el escenario, Aczino hizo el ademán de que no le prendía: tendría que volver el otro año a buscar el siguiente, para ver si el de tetracampeón le queda mejor. Quiero decir que no había pasado ni un minuto y Aczino ya estaba pidiendo el siguiente desafío. Y en definitiva, ese era el tipo de mentalidad de la que hablaba Gazir.

En la conferencia, con su tercer cinturón internacional de Red Bull Batalla en la falda, Aczino confirma: “Lo que si les aseguro es que nos vemos el año que viene en Colombia”. Tiene sentido. Diez años atrás, fue en Colombia donde su sueño de hacer historia en el rap de batalla comenzó a ser tangible.