LIGA BAZOOKA EN EL LUNA PARK: ALGO “MUY DIFERENTE”

El duelo técnico entre Brillante vs. El Menor, una batalla de reposición que había tenido que ser cancelada en la internacional anterior (en septiembre), pasó por todos los tópicos previsibles de ambos lados, aunque quizás fue el chileno quién –en su segunda batalla en Bazooka– consiguió ángulos más efectivos, como cuando plantea: “Eso es lo que te duele en el ego: tu fuiste a mi país y te tuviste que devolver, mientras yo vine a tu país y a mi me llamaron de nuevo”.

La tercera batalla de la carta fue Replik vs Jaloner, y aquí fue donde ocurrió uno de los grandes momentos de todo el evento, cuando Jaloner (maestro de las multisilábicas) sorprendió al desdoblarse y salir con una actuación teatral y ¿lisérgica? que inició con un primer round en el que el español solo rimó palabras comenzadas con H. Pero los dos rounds siguientes no fueron menos disruptivos y profundos (en especial el segundo), consiguiendo ser ovacionado en el Luna Park. Hasta su rival, Replik, declaró en el post-batalla desde las pantallas del estadio: “Me sentí bastante humillado”.

La actuación de Jaloner, que Tess La (caster de Red Bull Batalla) catalogó como un “bodybag filosófico” a Replik, causó rechazo entre los “heads” de la disciplina pero sensación en los medios tradicionales, que le dedicaron artículos y posteos especiales, todo parte de un bombazo de popularidad súbita que Jaloner –un tipo especial que rehúye del halago– nunca había experimentado en carne propia. “Fue mágico, no tengo palabras”, dijo sobre la ovación en el estadio y las repercusiones posteriores. “Me han llegado tantas notificaciones a mi Instagram que, desde el domingo, mi cuenta por momentos no abre.”

