Mnak gana la regional de Granada de Red Bull Batalla España

Tanto Dyla como Afe no terminaron de conectar en la primera ronda. Los dos sufrieron un power up de cara a la segunda ronda, aunque no hubo ningún beneficiado en el intercambio de ataques y tuvimos la primera réplica, donde consiguió la victoria el malagueño. C. Terrible y Mnak mostraron respeto y admiración mutua en una batalla que fue calentándose poco a poco donde el rap como género fue el gran protagonista. La vieja y la nueva escuela sellaron una batalla antológica donde el que se postulaba como favorito del día, Mnak, se impuso en el veredicto.