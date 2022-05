CTZ es el campeón de la Regional Buenos Aires

2 minutos CTZ campeón regional

El frío de otoño empieza a hacerse presente en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, el sol acompañó al clima de emoción que se percibía en el ambiente. La magia que transmite el freestyle argentino no tiene comparación alguna, simplemente es eso, magia.

Si decimos que los pibes del underground no llevaban años esperando este momento, estaríamos mintiendo. Tan solo era necesario ver sus caras de emoción y felicidad al llegar al lugar para darse cuenta de su emoción. Muchos de ellos en su debut, otros con más experiencia a la espalda y con ganas de enfrentarse a la nueva generación. Las afueras de Art Lab contagiaban la alegría y buena vibra. No solo era una competencia, era un grupo de amigos y conocidos a punto de cumplir un sueño.

¿Existe alguna sensación mejor en esta vida que lograr lo que te propones? Es poco probable que alguien te diga que no, y por esa razón, para ellos esta oportunidad lo era todo. El reloj marcó las 5 PM y llegó el momento de la verdad. Taty Santa Ana con su carisma habitual, dió inicio al evento y presentó a una persona más que especial, el encargado de que todos los MCs puedan desenvolverse de la mejor manera encima de los beats, el mismismo Pacha One debutando en los tornamesas de Red Bull Batalla. El tridente de jurados estaba conformado por 3 old`s schools y entendidos de la materia; Núcleo desde la zona sur de Buenos Aires, CNO, representando al West Side y Daro 2 Santos, con su tattoo representativo del norte.

01 Octavos de final

Taty nombró a todos los MCs, quienes ya estaban sentados en sus respectivos lugares, preparados para comenzar con uno de los eventos más importantes del año en el país. Mito y Jesse Pungaz tuvieron el honor de abrir la competencia, dos de los estilos más frescos e innovadores del país. Jesse Pungaz llegaba como claro favorito y candidato, mientras que Mito se encontraba bien posicionado en las apuestas. A pesar de que el enfrentamiento fue parejo, algunos aspectos técnicos y de regularidad, le dieron el pase a cuartos al MC de Miramar.

One Night, una de las grandes sorpresas del evento, tuvo el gran reto de enfrentar a un veterano de la materia, proveniente de la costa de Buenos Aires, Crow. Sin embargo, no supo encontrarse del todo en el escenario y recibió bastantes golpes directos de un One Night muy encendido, a quién no le pesó la presión de su debut y quién logró desenvolverse de gran manera sobre los beats de Pacha. El MC de La Paternal, se posicionó en los cuartos de final de la regional y esperaba una batalla muy disputada frente a Jesse. “Taty, vos estabas en el quinto cuando yo medía 1,40. Y los wachos de la plaza saben que esa mierda es la que representa” fue uno de los grandes highlights del MC de 16 años.

En la tercera batalla del día, el campeón comenzaría a forjar su camino hacia el título, CTZ tuvo un enfrentamiento complicado frente a Brasita, quién iba decidida a darlo todo para obtener el pase a cuartos de final. La réplica fue en contra de lo que esperaban los pronósticos. Con templanza y rapeo, CTZ se impuso después esta réplica más que disputada, en donde la diferencia técnica fue clave para determinar un ganador. “Estos hacen ado, ado, ado, pareado predeterminado, me estoy cansando, empiecen a rapear sin estar pensando” fueron las declaraciones de CTZ en su freestyle, dejando en claro su intención y búsqueda de improvisación 100% al momento.

Llegaría el momento de Yenko, uno de los viajeros de la escena, quien había recorrido el país, sacrificando muchas cosas en búsqueda del sueño. Del otro lado, Staner, la niña de los flows que está sorprendiendo al mundo entero con su nivel de freestyle y capacidad escénica. La batalla fue muy interesante; Sin embargo, hubo un punto de quiebre en el que Yenko lanzó, para muchos, la mejor rima del evento. “Mantenida, zapas Adidas, bien vestida, la cabeza pulida, es una jirafa porque come de arriba”. La regularidad le otorgó el pase a cuartos de final donde lo esperaba uno de sus grandes amigos, CTZ.

Hasta el momento todas las batallas habían sido increíbles, cada uno de los competidores tuvo un gran momento ya sea a base de flows, técnicas, punchlines que hizo explotar al público . El west side se hacía presente no solo en el jurado, sino que también en uno de los MCs más representativos del momento para la escena under, Dybbuk tendría un reto más que complicado frente a uno de los chicos estrella del país como lo es G5, o mejor conocido como el chico debate, ya que argumentalmente es muy difícil vencerlo. Dybbuk tiene una experiencia en este tipo de escenarios que le permite desarrollar su freestyle de manera cómoda y atractiva, mientras que la inexperiencia de G5, sumado a un beat que no supo fluir de la mejor manera, lo dejaron sin posibilidad de seguir en la competencia.

Tata se hacía presente nuevamente en las regionales de Red Bull Batalla luego de su bicampeonato en el año 2020. Por otro lado, Mister Base llegaba como debutante tras una larga carrera en las plazas de la ciudad y sorprendió al público a base de punchlines hirientes que bastaron para vencer a una de las máximas leyendas del freestyle nacional, quien no tuvo una de sus mejores performances.

Eleka y Dinámica se enfrentaron en la penúltima batalla de octavos de final, su batalla fue bastante pareja y entretenida. Quizás, para un sector del público, una de las pocas polémicas de la jornada. Eleka, representando a la costa de la provincia, obtuvo su pase a los cuartos de final y esperaba por su rival.

Llegó el momento “estricto” de la competencia. Un término utilizado por freestylers como Ritter, el cual significa la búsqueda de técnicas complejas dentro del freestyle y la transmisión de las mismas de una manera estricta hacía el público, que suenen limpias, seguras y disfrutables. Para entender este concepto, es necesario prestar un oído a uno de los freestylers más innovadores y distintos de la escena. Ritter se impuso ante un sólido Barba Roja, quien a pesar de tener una buena batalla, no pudo nivelar la energía que transmitió su oponente. Si hablamos de Ritter, solo podemos utilizar la palabra “MVP”, si bien no hubo un reconocimiento oficial, la mayoría de los presentes en el lugar estuvieron de acuerdo con este término. “Que malo cuando tecniquea, vos no sos Matilda, a mi de bueno me tildan, como rapea me tiltea”. Soltó Ritter utilizando la temática “películas” combinada con sus clásicas técnicas.

02 Cuartos de final

Probablemente la ronda más importante para todos los que se encontraban en ella, ya que el ganador de cada uno de estos 4 enfrentamientos se clasificaría automáticamente a la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2022.

Jesse Pungaz seguía en la mira de todos como uno de los grandes favoritos, mientras que One Night llegaba como una de las sorpresas de octavos. A pesar de que la batalla tuvo momentos parejos, las pequeñas diferencias de tecnicismo y construcción de patrones, decantaron el veredicto hacía Jesse, quien fue el primer clasificado oficial a la nacional.

“Vos vas a ser un buen representante, porque te miro las pupilas y veo al José de antes” transmitiò sobre el beat Jesse Pungaz, dejando claro que ve un gran futuro en la nueva generación como lo es One Night.

CTZ y Yenko tienen una historia particular. Se conocieron hace algunos años cuando el MC de Olavarría viajó a la ciudad para competir y no tenía un lugar para hospedarse. Ahí fue donde Mauricio le abrió la puerta de su casa y lo invitó a formar parte de su vida. A veces las batallas de freestyle influyen de manera importante en la vida de los protagonistas y, también, los resultados son parte del juego. Hoy les tocó a ellos, 2 grandes amigos disputando un puesto nacional en la competencia más importante de su disciplina. Luego de una réplica, CTZ se hizo con el pase a la final nacional, cerrando la batalla de manera emotiva con un discurso de ambos en el que se agradecen mutuamente por la increíble batalla que disputaron. “Mauri, gracias por potenciar mi sueño, y gracias a todos ustedes (público) por bancar a los pibes como yo” declaró Yenko.

Dybbuk y Mister Base también tendrían el reto de disputar un cupo nacional. La batalla fue muy disputada y pareja, pero la experiencia de Dybbuk se hacía presente en cada una de las batallas disputadas. Claramente, la actividad que está teniendo cada fin de semana, lo han hecho muy fuerte mentalmente, y es ahí, en la templanza y en la mentalidad, donde Dybbuk sabe imponerse a sus rivales. Mister tuvo un gran debut y se prepara para el regreso. ¿Lo veremos el año que viene?.

La última batalla de los cuartos de final tendría uno de los mejores minutos del día. Ritter con la magia de su técnica estaba encontrando el punto justo entre fluir beats y a la vez clavar punchlines hirientes con one-twos y habilidades desbloqueadas, similares a lo que nuestro cerebro humano considera como “poderes”. “¿Me haces gestos? Ah, ni modales. ¡Ánimo, dale!” fue uno de los highlights del día. Eleka dio un gran papel, trayendo un estilo fresco y distinto, lo que hizo llamar la atención del jurado y el público, sin embargo, no le alcanzó y cayó frente al MC de Lanús.

03 Semifinales

Ya teníamos a los 4 clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina: Jesse Pungaz, CTZ, Dybbuk y Ritter.

Con el ambiente más relajado y tranquilo, las semifinales fueron muy disfrutables. Los nervios escaparon de la sala y el freestyle fue el protagonista principal de las rondas restantes. CTZ se llevó el pase a la final venciendo a Jesse Pungaz, mientras que Dybbuk hizo lo mismo frente a Ritter. Los cuatro dieron una muestra de lo que es rapear y se fueron muy contentos con su performance general.

Jesse Pungaz se llevó el tercer puesto regional venciendo a Ritter en una batalla distendida en donde ambos tiraron freestyle libre, de esos que escucharías en un cypher.

04 Final

CTZ y Dybbuk fueron los grandes finalistas del día, 2 estilos bastante diferentes, pero igual de completos, atractivos y efectivos. Sin dudas, cualquiera de los dos estaba a la altura de salir campeón. Todo se iba a definir ahí, en ese momento y en ese lugar. El MC del norte de Buenos Aires con sus flows innovadores, hizo que toda la sala coreara su nombre. Mientras que Dybbuk, se estaba dejando la vida arriba del escenario, transmitiendo una energía que pocos logran. El enfrentamiento estuvo muy disputado, todo comenzó con un kickback ajustado en el que ambos variaron tanto en contenido como en distintos flows que inundaron la sala de musicalidad, el segundo y último round fue un 4x4 de 6 entradas en la que se sacaron chispas con un debate argumental más que interesante. Sólo podía existir un campeón, la cuenta atrás desde 10 se hizo presente, esta vez fue el turno de CTZ, Taty levantó su mano y sus compañeros de manera eufórica se acercaron hacía él para abrazarlo. CTZ festejó su triunfo con un grito de felicidad y desahogo.

“Me trataron como un mocho, como si fuera un rapper menos, pero a final de año, en la internacional nos vemos” Expresó CTZ, declarando las intenciones de ganar la Final Nacional de Red Bull Batalla y volver a México en búsqueda de redimirse de su última participación en Shaolin Battles.

“Siento que cada paso que doy es en dirección al arte y no a la competitividad, lo cual me diferencia un poco de los competidores, me gustaría ser una marca registrada de esfuerzo, la realidad es que no tengo todas las posibilidades, ni grandes medios o dinero, pero aún así estoy acá”. fueron las declaraciones de CTZ luego de coronarse como campeón de la ciudad donde más se rapea, según su último tweet.

