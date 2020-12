Night City es un lugar peligroso, y no puedes simplemente andar por sus calles empapadas de neón y robar a la gente y esperar escapar sin luchar. Necesitas unos reflejos rápidos, una mente astuta y fuerza bruta para sobrevivir en las calles de Cyberpunk 2077. La mecánica de combate puede parecer un poco intensa cuando empiezas el juego, pero un poco de práctica y algunos consejos clave te convertirán en una de las personas más mortíferas de la ciudad.

Cierto, Cyberpunk 2077 no es un juego que te obliga a pegarte en cada esquina, pero incluso si planeas ser todo un pacifista, necesitarás saber cómo defenderte y enfrentarte a todos los que quieren buscarte las cosquillas. Para ello, hemos reunido una serie de consejos esenciales de combate que te ayudarán a mantenerte vivo, contra todo pronóstico.

En la cuarta entrega hacemos nuestro el lema punk de "No Future" y nos adentramos en el inmersivo mundo de Cyberpunk 2077.

Juega el tutorial adicional

Incluso si no captas algunas de las técnicas más avanzadas y las notificaciones de batalla de múltiples entradas que te ofrece el tutorial, obtendrás una recompensa más visceral en forma de XP. Es una buena inversión en términos de progresión del personaje y habilidad individual.

No te limites a un método ofensivo

El combate en Cyberpunk 2077 puede ser difícil si no te lo tomas en serio

Usa los derribos

Usa tus armas y accesorios

No olvides modificar tus armas y armas cuerpo a cuerpo

Siempre que elijes un arma nueva y sofisticada, harías bien en ir al menú y empezar a jugar con ella. Averigua qué modificaciones y accesorios puedes añadir a tu nuevo juguete y optimízalo. A veces podrás hacer que el arma sea totalmente no letal (lo cual es una gran ayuda en ciertas misiones secundarias y actuaciones) y otras veces podrás aumentar significativamente la potencia total del arma.

