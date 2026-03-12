Dani VK: 'Sería un sueño clasificar a la Final Internacional de Red Bull'

Desde el 10 de marzo al 17 de marzo, ambos días inclusive, se puede votar por el mejor subcampeón de la temporada de Red Bull Batalla. Los dos más votados obtendrán los últimos cupos de la Final Internacional de Chile.

Entre ellos se encuentra Dani VK , el vigente subcampeón nacional de España que, en su segundo año de competición, consiguió vencer a NQP, Elekipo y Fabiuki, y cayó contra Bnet en una final más reñida de lo que a priori podría predecirse, ya que estuvo a un voto de conseguir la réplica.

Hemos aprovechado esta ocasión para preguntarle sobre como encara las votaciones de mejor segundo.

Vota a Dani VK © Red Bull Batalla

¿Qué sensaciones tienes de la nacional de España pasados unos meses de aquella gran fecha?

Son un poco las mismas. Siento que ese día estuve pletórico y con el paso de las rondas fui ascendiendo nivel. Además se hizo bola de nieve con el apoyo del público. Todo fue bastante bien ese día.

¿Qué has aprendido como freestyler de aquel día?

He aprendido bastantes cosas desde ese día. Sobre todo en el tema de tablas sobre el escenario, me veo más experimentado. También tengo mejor manejo de las situaciones. Obviamente también el nivel. Estar en FMS España me ha ayudado bastante, y sobre todo, observar y escuchar mucho con gente élite con la que me codeo. Me veo muy evolucionado.

¿Qué supondría para ti ir a la Final Internacional de Red Bull Batalla a representar a España?

Supondría un sueño. El mayor sueño que tengo como freestyler. Obviamente el mayor sería ganarla, pero ir a ella es uno. Representaría bien y daría la talla. Me demostraría a mí mismo que puedo hacerlo, y que estoy preparado para ello.

¿Qué es lo que más te llama la atención de Chile?

De Chile me llama la atención muchísimo el underground que tienen. Es de los mejores a nivel mundial y de los que más alientan a los suyos. Siempre que veo batallas de allí veo que es una caldera, ya sea en parque o en escenario.

Es un país muy rapero que me encantaría recorrer.

Dani VK © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Qué podrías aportar a la Final Internacional que nadie más puede aportar?

La garra. El hambre. Las ganas por cumplir el sueño. Ninguno lo tendría, ni lo tiene.

¿Qué piensas del resto de representantes de España?

Son tres ídolos que me han inspirado a superarme y ser mejor día a día. Pero eso no quita que no me quedaría atrás de ellos

Y por último, ¿tu final soñada?

Con Gazir o El Menor.

Dani VK entre el público © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

