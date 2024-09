No entré en estos temas de física y matemáticas, pero la gente con la que trabajaba en este proyecto sabía sin duda lo que hacía. Fue una experiencia bastante loca, lo contrario de lo que suelo hacer; era yo "colgado en el sitio" y la ruta pasando por debajo de mí. Observamos algo interesante: la falta de resistencia del aire. En teoría, esto podría haberlo hecho más fácil, pero ocurrió lo contrario. La resistencia del aire crea un túnel que de alguna manera me mantiene en línea recta y no me permite desplazarme a derecha o izquierda. Por suerte, en las grabaciones que hicimos, el viento en contra me proporcionó una resistencia artificial al aire, que me ayudó a hacerme una idea del vuelo en los saltos clásicos. En las pruebas, el viento soplaba más débil o en otra dirección, lo que dificultaba los trucos de tiro. No está mal, ¿verdad? Siempre nos quejamos de la resistencia del aire, y cuando no existía, descubrimos que era imposible volar sin ella.