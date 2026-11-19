Para llegar a Red Bull Batalla hacen falta constancia, preparación y muchas horas de competición. Reimy y PAIN lo saben bien: ambos llevan años intentando conseguir un lugar en el escenario de la competición y este 2026 tendrán su primera participación. Hablamos con ellos sobre sus comienzos, sus referentes y lo que esperan de esta competencia.

Reimy: tres años buscando su oportunidad

Reimy comenzó a seguir las batallas en 2016 y lleva aproximadamente tres años compitiendo. Su afición por el freestyle fue lo que lo motivó a dar el paso y buscar un lugar en Red Bull Batalla . Sin embargo, su primera audición llegó en 2019 y desde entonces ha seguido intentándolo.

Quotation Significa para mí que mi rendimiento y mi nivel han dado frutos para estar en un escenario tan grande y visto como este, a la par que sentirme honrado de ser representante de un país como República Dominicana entre tantos exponentes increíbles Reimy

De cara a la competición, no tiene un rival concreto en mente. Le interesa enfrentarse a MCs de otros países para poner a prueba su nivel frente a diferentes estilos y formas de rapear. En cuanto a su estilo, se identifica especialmente con el punchline directo, las barras y los dobles sentidos. Entre los MCs que le sirven de inspiración menciona a Gazir, Mecha y Chuty.

Reimy también sigue de cerca la evolución del freestyle dominicano, una escena que considera que está creciendo y ganando presencia internacional. Para continuar ese desarrollo, cree que hacen falta más eventos y organizaciones que generen oportunidades para los competidores locales.

Quotation Lo único que cambiaría sería que hubiese más frecuencia de la misma disciplina en el país, es decir, más eventos u organizaciones que proporcionen más oportunidades para los diversos MCs de la región Reimy

PAIN: Conectar con la gente como principal inspiración

En el caso de PAIN , su vínculo con Red Bull Batalla comenzó a través de Canserbero , su cantante favorito, que también compitió en la competición. El representante hondureño, cuenta como desde sus inicios en el freestyle, llega a ese escenario cumpliendo uno de sus principales objetivos.

Quotation Es un sueño hecho realidad, ya que en mis inicios miraba este escenario como el lugar adonde quería llega Pain

Llevaba un par de años intentando clasificarse y este 2026 decidió cambiar su mentalidad y mantener la convicción de que podía conseguirlo. Ahora llega a la Final de Red Bull Batalla Centroamérica con ganas de superar las expectativas, aunque no tiene un rival específico al que quiera enfrentarse.

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Sus principales referentes son Stuart, Mecha y Sweet Pain . A la hora de construir su estilo, busca especialmente conectar con el público y conseguir que sus barras tengan un significado para quienes las escuchan.

Quotation Mi mayor inspiración es poder conectar con la gente y que cada frase dicha pueda hacerlos sentir representados Pain

Su preparación antes de una batalla es principalmente mental. PAIN explica que suele mantener una conversación consigo mismo para recordar por qué está ahí y concentrarse en el objetivo de competir y ganar.

Sobre el freestyle argentino, destaca el buen momento de la escena y la exposición que está consiguiendo a nivel internacional. Sin embargo, considera que todavía es necesario dar más espacio a los nuevos talentos.

Quotation Lo que cambiaría sería que se le diera una proyección con más interés a los talentos emergentes Pain

Su primera participación en Red Bull Batalla

Para Reimy y PAIN , la Final de Red Bull Batalla Centroamérica será su primera experiencia en Red Bull Batalla . Dos competidores que llegan después de varios años buscando su clasificación y que ahora tendrán la oportunidad de medirse con MCs de diferentes escenas.

La cita será el próximo 28 de noviembre en Bogotá. No te pierdas las últimas noticias y la transmisión del evento por todos los canales oficiales de Red Bull Batalla.