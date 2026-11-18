Para algunos competidores, llegar a Red Bull Batalla es el resultado de años de perseverancia; para otros, significa abrir una puerta que hasta ahora parecía difícil de alcanzar. La Final de Red Bull Batalla Sudamérica , reunirá a representantes de distintos países del cono sur en una competición que también será el escenario de presentación para una nueva generación de MCs. Estos son algunos de sus protagonistas.

CrisPa: representar a Bolivia y abrir nuevos caminos

Para CrisPa , llegar a Red Bull Batalla Sudamérica significa mucho más que participar en una competición internacional. Es la oportunidad de representar a Bolivia en uno de los escenarios más importantes del freestyle y cumplir un sueño que, como él mismo reconoce, comparten muchos MCs.

Su camino hasta aquí tuvo que ver con una oportunidad que no existía cuando comenzó a rapear.

Quotation Cuando vi que se crea la Red Bull Sudamérica teniendo a Bolivia como uno de los cinco países que la conforman, mandé audición desde la primera versión, en mi tercer intento, quedé seleccionado CrisPa

Bolivia no cuenta con una Final Nacional de Red Bull Batalla, por lo que la creación de la competición Sudamérica, con el país entre sus participantes, representó una nueva posibilidad para CrisPa así como la ilusión de representar a su país en la madre de las competencias de freestyle.

El debutante boliviano llega con la intención de mostrar su mejor versión y conseguir que el público internacional conozca también la escena en su país. Incluso tiene claro a quién le gustaría enfrentarse: McKlopedia , a quien define como una leyenda viva del freestyle.

Entre sus referentes menciona a Jaze, Wos y Zasko . Antes de una batalla, su preparación pasa principalmente por la concentración y por recordar sus objetivos y capacidades. Pero hay algo que considera todavía más importante:

Quotation Lo más importante para mí es salir con una sonrisa al escenario y con el corazón lleno de amor y emoción CrisPa

Su participación también tiene una dimensión colectiva. CrisPa considera que Bolivia atraviesa una etapa decisiva para el futuro de su freestyle y que el desempeño de sus representantes en competiciones internacionales puede ayudar a despertar el interés de marcas, inversores y organizaciones.

Dice que, así como en Perú hay un Jaze , en México un Aczino y en Colombia un Valles-T , en Bolivia existe un CrisPa , un Armamente , un Vinns , un Llaco y un Daser . Y entre todos pueden lograr grandes cosas.

Reilly: Insipración desde el freestyle venezolano

Para Reilly , el camino hacia Red Bull Batalla comenzó mucho antes de enviar su primera audición. Nacido en Venezuela , creció siguiendo competiciones como No Se Aceptan Pollos y admirando a MCs como Biancucci y McKlopedia . Fueron ellos quienes despertaron su pasión por el freestyle y le hicieron imaginar que algún día podría estar en un escenario como este.

Ese objetivo necesitó paciencia: “ llevaba aproximadamente 3 años enviando prueba y esperando quedar ” dice. Ahora, su intención es aprovechar al máximo la experiencia y hacer todo lo posible para volver a competir el próximo año.

Entre sus posibles enfrentamientos soñados están Imigrante y McKlopedia . Sus grandes referentes son Akapellah y Skone y reconoce que una de las cosas que más disfruta de competir es provocar reacciones en el público y construir un buen espectáculo.

Quotation Me preparo más que nada mentalmente, trato de estar lo más relajado posible antes de batallar Reilly

Reilly también tiene una visión optimista del presente y el futuro de su escena. Considera que el freestyle venezolano está atravesando uno de sus mejores momentos y que tiene potencial para convertirse en una referencia mundial.

Si pudiera cambiar algo, lo tiene claro: le gustaría que Red Bull Batalla volviera a celebrar Finales Nacionales en Venezuela, recuperando una plataforma que considera importante para el desarrollo de los MCs del país.

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MCIX: años de intentos para alcanzar un sueño desde Ecuador

Para MCIX , llegar a Red Bull Batalla es cumplir un objetivo que durante mucho tiempo pareció casi inalcanzable. Desde que Ecuador comenzó a tener representación en la competición, ha enviado audiciones año tras año. Lo hizo por primera vez en 2020 y encontró finalmente su oportunidad en 2026, después de una temporada que considera una de las mejores de su trayectoria competitiva.

Quotation Estar aquí es algo difícil de dimensionar y asimilar, más viniendo de un lugar donde parece imposible soñar con algo tan grande MCIX

Su clasificación para la final de Red Bul Batalla Sudamérica fue una sorpresa incluso para él, que consideraba especialmente complicado conseguir un lugar en esta edición. Ahora espera que la competición esté a la altura de los nombres que reúne y que todos los participantes puedan mostrar su máximo potencial. También tiene ganas de enfrentarse a rivales que supongan un verdadero desafío y le permitan seguir creciendo como competidor.

En su recorrido dentro del freestyle, Klan fue uno de los primeros MCs que le hicieron engancharse a la disciplina, mientras que Joqerr se convirtió en una referencia más cercana a su propio estilo. Su preparación se centra en mantener la tranquilidad y competir sin presiones. Para MCIX , la improvisación no es algo que pueda entrenarse fácilmente, pero sí una habilidad que se desarrolla con los años de práctica.

Sobre la escena ecuatoriana, destaca el gran nivel de MCs que viene creciendo en el país y la necesidad de que sus representantes tengan más oportunidades de mostrarse fuera de sus fronteras. Sin embargo, considera que todavía queda trabajo por hacer para consolidar una pequeña industria alrededor del freestyle.

Quotation Ecuador sinceramente viene cosechando un nivel increíble de MCs esperemos ver más seguido a nuestros representantes fuera, darían mucho de qué hablar MCIX

También señala la importancia de que los MCs sean reconocidos y trabajen como artistas, así como de que las organizaciones garanticen criterios de evaluación transparentes e independientes. Para él, el crecimiento de la escena pasa tanto por el talento como por las condiciones que permiten desarrollarlo.

Una nueva generación toma el escenario

La Final de Red Bull Batalla Sudamérica será una oportunidad para que nuevos nombres demuestren su talento y representen el crecimiento de sus escenas locales. Historias, recorridos y motivaciones diferentes se encontrarán en Bogotá con un objetivo compartido: aprovechar la oportunidad y dejar su huella en el escenario.

No te pierdas la Final de Red Bull Batalla Sudamérica el próximo 27 de noviembre en Bogotá.