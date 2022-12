Red Bull Batalla Internacional 2022 - Día 1: Los MCs están en la casa

Al mediodía llegué al hotel donde se encuentran hospedados. Me dieron un tour por el espacio que se estaría utilizando para las distintas actividades a lo largo de estos días. Todo el piso estaba bañado en luces rojas y azules, pantallas con el logo de Red Bull Batalla y stands con los rostros de Aczino, Skone y Gazir. Me asomé tímidamente a la sala de estar, y Jony Beltrán me saludó al verme. Todos parecían estar pasándola bien jugando FIFA o el último videojuego de la Fórmula 1.