Red Bull Batalla Final Internacional 2022 Día 4: la grabación del cypher

Preguntándole acerca de lo que espera ver este sábado, me comentó que habrá mucha neutralidad por parte del público debido a que existen varios MCs con los que pueden sentirse representados, ya sea por su estilo o por la narrativa del personaje. Además, agregó: “Yo espero ver mucha magia. Poca conceptualización innecesaria y mucha frontalidad. Me da igual si es frontalidad de argumento o de rapeo”.

Una vez que el Media Day terminó, abordé el transporte rumbo a la Ex Fábrica de Harina junto a FJ, Jony Beltrán, Tess La, Tatu Franchi, Blazzt, Arci, Nazo y Pacha One, quien inauguró un arduo debate debido a su aka. Le pregunté si este está inspirado en el personaje de Las Locuras del Emperador y la conversación se dirigió a aquellas moralejas que nos dejan películas infantiles como Los Increíbles o El Rey León. Afortunadamente, en ese viaje había una persona con altos gustos cinematográficos como Tatu, quien expresó su predilección por Ratatouille. Luego de una hora de camino y una tremenda exhibición de talento en el arte de la imitación por parte de FJ y Tess La, llegamos a nuestro destino.

