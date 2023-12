DJ Sonicko, el dueño de los beats que coronarán a un campeón

María, su madre, le exigió desde muy niño pelar chicharos, limpiar papas, lavar verduras y picar el cilantro. “Desde pequeños nos enseñó que ella no iba a estar para toda la vida y que teníamos que aprender a valernos por nosotros mismos. De a poco fui aprendiendo y de repente me di cuenta de que ya sabía cocinar. Cuando falleció entendí a que se refería. Nos preparó para la vida”. Con 36 años es el mayor de tres hermanos. Los otros dos presumen de tener un hermano famoso al que le piden fotos. Por eso de la fama también le pregunté. Ya llegará el momento.

“Veo muchas recetas en YouTube y luego se me antoja prepararlas hasta que me sepan tan bien como se ven”. Los beats para la Internacional de Colombia están listos, los afinó mientras se sumergía en los secretos de la comida de mar. Dice que los mariscos le quedan deliciosos. “Me gusta mucho ese tipo de cocina y estoy aprendiendo cosas”.

Le pregunto por su madre. ¿Cada vez que te subes al escenario te encomiendas a ella? “No solo en el escenario. Desde que salgo de casa le doy gracias por todo. Siempre la tengo en la mente. Me acompaña. Me hubiera gustado que viera todo lo que me está pasando, pero sé que lo está viviendo”.

Lo que se mantiene son esas ganas de comerse al público y al escenario. Las ganas de poner a vibrar a la gente. Es a lo que me dedico, pero además es lo que me apasiona.

