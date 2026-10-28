Draker, campeón Regional Sur: “No me queda para nada grande esta instancia”

Draker llegó a la Regional Sur con su propio 2025 como medida. Ese año ganó la Regional Temuco y luego alcanzó los cuartos de la Final Nacional, donde cayó ante Teorema, con quien hoy dice tener “cuentas pendientes”.

El sábado 24 de octubre, en La Bodeguita de Nicanor, el MC de Boca Sur repitió el primer paso de ese camino. En la segunda de las tres clasificatorias de la temporada, se impuso a Kairos, Dom Beyi, Berrun y Nano en un cuadro de dieciséis competidores, con Blazzt, Acertijo y Pepe Grillo en el jurado.

Él mismo marca la diferencia: “Este año voy distinto, un poco más maduro y más confiado”, dice a Red Bull Chile.

Del juego de mesa a la Nacional

Red Bull Batalla Regional Sur © Javier Backs

El primer rival fue Kairos, exponente de Victoria, en un 4x4 de dos rounds con “Juegos de mesa” como temática. Cuando Kairos respondió con la carta reversa del Uno, Draker lo acusó de imitarlo: “¿Quiere ganar la Red Bull con carta de imitación?”. Más tarde, en ese mismo round, avisó a qué venía: “Hoy día en la Red Bull vine para marcar historia”. Dos votos y uno de réplica lo dejaron en cuartos, y tras el veredicto pidió un aplauso para su rival, “hermano mío, de los mejores de Chile”.

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En cuartos, a minutos de ida y vuelta, Dom Beyi abrió con “Cuando rapeo, me muevo más que un macaco”. Draker se la devolvió en su segundo minuto: “Dijo que se movía caleta este rapero, yo estoy en el top 1 y de ahí no me muevo”. Dos jueces pidieron réplica y uno votó por él. En la réplica, a 4x4, cuando Dom Beyi lo comparó con los insectos que viven bajo las piedras, Draker dio vuelta la imagen: “¿Que soy un insecto? Eso no me da fobia. Soy el insecto palo, y es un palo para la historia”. Esta vez fueron tres votos.

La semifinal con Berrun, a dos entradas de 30 segundos en boom bap y luego en doble tempo, era la llave a la Nacional. Cuando Berrun le dijo que no era “un freestyler de renombre”, Draker contestó que “el nombre que me falta son las ganas que me sobran” y cerró esa entrada con su carta de presentación: “Cabro, soy Felipe Muñoz, oriundo de Boca Sur, y este año voy por todo, así que afírmate, Red Bull”. En el doble tempo agregó que “el héroe siempre llega en el último momento”. Con los tres votos del jurado, sus primeras palabras fueron “¡Gracias, Dios mío!”.

Nano, la final y una batalla ajena

Red Bull Batalla Regional Sur © Javier Backs

Al otro lado del cuadro esperaba Nano, presente en las Finales Nacionales de 2020, 2023, 2024 y 2025. En semifinales había eliminado a Erreka, compañero de Draker en Punto Ego y clasificado a la Nacional de 2016, que luego se quedó con el tercer lugar.

El veterano llevó la final al terreno de la experiencia desde su primera intervención: “Te conozco desde que eras un enano”. En el segundo round, Draker confesó: “Pensé que iba a perder, pero maté mis demonios”. Después bajó el tono: “Yo soy un amigo, soy un hermano. Si lloras, soy tu hombro; si te caes, soy tu mano”.

Nano volvió sobre lo que su carrera todavía le debe: “Si llevo años rapeando y todavía no se me ha dado”. La última entrada fue de Draker, y con ella anticipó el resultado: “Es segunda vez que la Red Bull va a ser mía”.

Aun así, la batalla que Draker volvería a ver no es una de las suyas. De toda la jornada, elige la semifinal entre Nano y Erreka: “No cambiaría nada, fue perfecta”.

Una vez más en el sueño

Red Bull Batalla Regional Sur © Javier Backs

¿Qué significa para ti ganar la Regional, ser bicampeón y asegurar un cupo para la Final Nacional?

Una vez más estar en mi sueño. El año pasado sentí que estaba soñando, flotando, estando en la Final Nacional. Era algo que veía desde chico y se logró. Este año venía como con el miedo de tener que superar esa vara o mantenerla, y me di cuenta que no me queda para nada grande esta instancia y estoy listo para todo.

¿Con qué mentalidad llegaste a esta Regional?

Con la mentalidad de adorar a Dios, de confiar en mí y de que todo es posible.

Esta es la primera temporada después del primer título mundial de Chile, con El Menor. ¿Qué significa para ti pelear por un cupo para llegar a la Internacional y quizás ser su compañero en Perú?

Seguir el puente que él empezó a construir nomás. Enorme respeto a El Menor, he conversado con él, le he dicho mi admiración y que el próximo quiero ser yo.

Rumbo a la Final Nacional

Regional Sur Ganador Draker © Javier Backs

La Sur dejó a Draker, Nano y Erreka en la Nacional, que ya suma nueve clasificados junto a Elemece, Rodamiento y Joqerr, el podio de la Centro, y a Teorema, Adesong y Anubis, el de 2025.

La Regional Norte, el 8 de noviembre, y las ligas de plaza DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano definirán los siete lugares que faltan. Quien gane la Nacional acompañará a El Menor, actual campeón mundial, en la Final Internacional de Perú 2027.

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