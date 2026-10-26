Red Bull Batalla Chile: Draker es el campeón de la Regional Sur

Este sábado 24 de octubre, La Bodeguita de Nicanor recibió la Regional Sur, la segunda parada de la temporada camino a la Nacional.

Draker, campeón de la Regional Temuco 2025 y nacional de Liga Inmortal, se quedó con el título tras vencer a Kairos, Dom Beyi, Berrun y Nano. Un año después de su primer título regional, el MC de Boca Sur volvió a ganar en sus tierras.

Nano y Erreka completaron el podio y aseguraron su lugar en la Nacional.

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La tarde contó con Mati Ortega a cargo de la conducción; DJ Enfabeats en las tornamesas, y el mismo jurado de la Centro: Blazzt; Acertijo, campeón nacional 2020, y Pepe Grillo, bicampeón nacional en 2017 y 2018.

DJ y Host Regional sur Red Bull Batalla 2026 © Javier backs

Jurados regional sur Red Bull Batalla 2026 Chile © Javier backs

La última batalla de la primera fase

Draker cerró los octavos frente a Kairos, con “Juegos de mesa” como temática y dos rounds de 4x4. Kairos le respondió con el Monopoly, el Uno y el Jenga, pero Draker se guardó la carta más fuerte: “Quiso jugar su carta, pero invoqué a Exodia”. En el segundo round apuntó más arriba: “Yo quiero al final boss, no al tutorial de relleno”. Dos votos y uno de réplica lo metieron en cuartos, y antes de bajar pidió un aplauso para su rival, a quien definió como uno “de los mejores de Chile”.

El sur contra el sur

En cuartos, el formato pasó a minutos libres de ida y vuelta, y Draker se encontró con Dom Beyi, que abrió el cruce. La respuesta del local llegó con una imagen de la propia marca: “Red Bull te dio alas, pero este cielo es mío”.

En la vuelta, Draker dijo con “la gente como tú confunde el ser mediocre con el ser grande”, y Dom Beyi plantó bandera en el territorio: “Sí, esta es tu tierra, pero este es mi bosque”. La primera decisión fue dos réplicas y un voto para Draker.

En la réplica, a cinco entradas de 4x4 por MC, Draker resumió la diferencia en una línea, “Que él quiere ser bueno, ¡yo quiero ser el mejor!”, y cerró con “golpes de estado también son golpes de mesa”. Tres votos y pase a semifinales.

El pasaje a la Nacional

Las semifinales se jugaron en dos rounds de dos entradas de 30 segundos: primero boom bap y después doble tempo. Berrun abrió el cruce, y el campeón de Temuco 2025 contestó con una de las barras de la jornada: “Él tiene que ganar para demostrar que no es malo y yo tengo que perder para demostrar que soy humano”.

En su segunda entrada se presentó con nombre y barrio: “Cabro, soy Felipe Muñoz, oriundo de Boca Sur, y este año voy por todo, así que afírmate, Red Bull”. En el doble tempo dejó el cierre para la gente: “Concepción quiere que yo lo represente”. Berrun recogió el guante (“Podemos hacerlo los dos evidentemente”), pero el jurado le dio los tres votos a Draker, que celebró el pasaje a la Nacional con un “¡Gracias, Dios mío!”.

En la otra llave, Nano había superado a Erreka, integrante de Punto Ego, la crew de Draker, y el último cupo quedó entre Erreka y Berrun. Erreka puso su ambición sobre la mesa (“¡Mi objetivo no es ganarte, es ser campeón nacional!”) y se llevó el tercer lugar con dos votos. Con su clasificación, Punto Ego se quedó con dos de los tres pasajes de la Sur.

La final de la Sur

El cierre enfrentó a Draker con Nano.

Draker abrió por los suyos: “Es por mi familia, mi papá y por mi mamá”. Nano respondió desde la historia compartida: “Te conozco desde que eras un enano”. Desde ahí, la final tomó forma de cruce generacional. Draker reivindicó su recorrido (“Yo me salí del colegio para rapear, sufrí, lloré, me caí, después sobreviví, pero me gané la vida por la vida que elegí”) y Nano reclamó lo suyo: “¡A mí de historia de freestyle me la deben!”.

Draker en la final regional sur © Javier Backs

En el segundo round, el sueño cambió de manos en dos entradas. Draker le dijo que “yo te enseñé a soñar despierto” y Nano contestó: “Enseñaste a soñar despierto, pero yo soy Freddy Krueger, en tu sueño terminas muerto”. Más adelante, Draker respondió con una confesión: “Pensé que iba a perder, pero maté mis demonios. Yo lo hago por mí, no lo hago por el podio”.

Su última entrada adelantó el resultado: “Es segunda vez que la Red Bull va a ser mía”. Un año después de Temuco, Draker volvió a levantar un título regional, esta vez en Concepción.

El podio

Campeón (1.º lugar): Draker

Subcampeón (2.º lugar): Nano

Tercer lugar (3.º lugar): Erreka

Camino a la Final Nacional

Con la Sur cerrada, ya hay nueve nombres para la Nacional: Draker, Nano y Erreka se suman a Elemece, Rodamiento y Joqerr, clasificados en la Centro, y a Teorema, Adesong y Anubis, el podio de la Final Nacional 2025.

Los siete restantes saldrán de la Regional Norte (8 de noviembre) y de los cuatro cupos de ligas de plaza: DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano.

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