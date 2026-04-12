© Federico Sevilla
Batallas de rap

El Menor es el campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

El chileno El Menor se impone en la gran final disputada en el Movistar Arena de Santiago de Chile
Por Red Bull Batalla
2 minutos de lecturaPublicado el

Esta historia es parte de

Red Bull Batalla

Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan.

120 Tour Stops

Red Bull Batalla Final Internacional Chile 2026

Los mejores MCs del mundo se encuentran en Santiago de Chile para descubrir quién será el nuevo Campeón Mundial en una de las ediciones más esperadas de la historia de Red Bull Batalla.

Chile

Resumen

  1. 1
    Los participantes
  2. 2
    El bracket
  3. 3
    Las semifinales
  4. 4
    La final
El Movistar Arena de Santiago ha sido el escenario de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026. Más de 13.000 personas han podido ver cómo El Menor se llevaba el título más importante del freestyle en español.
01

Los participantes

La noche reunió a campeones, subcampeones y clasificados de todo el circuito: Chuty, Gazir, El Menor, Exe, Bnet, Teorema, Larrix, Almendrades, Valles-T, Fat Tony, Reverse, Fat N, Androide, Éxodo Lirical, Rapder y Nekroos.
02

El bracket

03

Las semifinales

La primera semifinal enfrentó a Exe (Argentina) contra Almendrades (Perú). Ganó Almendrades por unanimidad; 5 votos a favor.
La segunda semifinal fue entre Valles-T (Colombia) y El Menor (Chile). Ganando El Menor, con 3 votos a favor y dos réplicas por parte del jurado.
04

La final

Almendrades (Perú) y El Menor (Chile) se midieron en la batalla que decidió el título. Almendrades comenzaba la batalla pidiendo respeto al freestyle y agradeciendo el estar ahí.
Esta batalla introdujo el poder elegir el tipo de beat, una decisión muy importante y que podía significar una gran ventaja.
El jurado compuesto por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi dio el veredicto: El Menor es el nuevo campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 por unanimidad.
El Menor se convierte en el primer chileno campeón internacional de Red Bull Batalla. Chile cierra una noche que quedará en la historia del freestyle en español.

Batallas de rap
Music