El Menor es el campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

El Movistar Arena de Santiago ha sido el escenario de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026. Más de 13.000 personas han podido ver cómo El Menor se llevaba el título más importante del freestyle en español.
Los participantes
La noche reunió a campeones, subcampeones y clasificados de todo el circuito: Chuty, Gazir, El Menor, Exe, Bnet, Teorema, Larrix, Almendrades, Valles-T, Fat Tony, Reverse, Fat N, Androide, Éxodo Lirical, Rapder y Nekroos.
El bracket
Las semifinales
La primera semifinal enfrentó a Exe (Argentina) contra Almendrades (Perú). Ganó Almendrades por unanimidad; 5 votos a favor.
La segunda semifinal fue entre Valles-T (Colombia) y El Menor (Chile). Ganando El Menor, con 3 votos a favor y dos réplicas por parte del jurado.
La final
Almendrades (Perú) y El Menor (Chile) se midieron en la batalla que decidió el título. Almendrades comenzaba la batalla pidiendo respeto al freestyle y agradeciendo el estar ahí.
Esta batalla introdujo el poder elegir el tipo de beat, una decisión muy importante y que podía significar una gran ventaja.
El jurado compuesto por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi dio el veredicto: El Menor es el nuevo campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 por unanimidad.
El Menor se convierte en el primer chileno campeón internacional de Red Bull Batalla. Chile cierra una noche que quedará en la historia del freestyle en español.
