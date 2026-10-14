Elemece, campeón Regional Centro 2026: “No dudé de mis capacidades”

Red Bull Batalla Regional Centro © Gary Go

El sábado 10 de octubre, Concón abrió la temporada 2026/27 de Red Bull Batalla Chile con la Regional Centro, la primera de las tres clasificatorias que reparten pasajes a la Final Nacional. Dieciséis MCs formaron el cuadro principal y el título quedó en manos de Elemece, que un año antes había llegado a la Nacional a través de DEM Battles y se despidió en octavos ante Jokker.

Esta vez su camino terminó en lo más alto del podio, frente a un jurado compuesto por Blazzt, Acertijo y Pepe Grillo.

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Aun así, minutos después de la coronación, el campeón no habló de euforia, sino desde lo que significa el ser un freestyler: “Es difícil. Es difícil a veces generar o vivir de esto”.

Por eso le da otro valor a lo que pasó en la Quinta Región. “Estas grandes metas son las que te mantienen soñando, te mantienen vivo en esto y pensando que se puede aspirar a más siempre”, explica a Red Bull Chile.

Un bicampeón, un referente de plazas y su maestro espiritual

Venue Red Bull Batalla Regional Centro © Gary Go

Elemece no llegó a Concón a anunciar victorias. “Yo pocas veces le escupo al cielo”, reconoce. Lo que sí hizo fue preparar el día con una rutina simple: “Ayer me dormí temprano y hoy me levanté temprano. Tomé desayuno, me lavé la cara, viví el freestyle como lo vivo hace tiempo”. La clave, dice, estuvo en no dudar de sus capacidades. Y lo resume en tres palabras: “Pude ser yo”.

El sorteo de octavos le puso enfrente a Basek, campeón nacional en 2008 y 2021. Con “Currículum” como temática, fue directo a la vitrina de su rival y en el round libre dejó una de las frases de la jornada: “¿Quieres rapear, viejito? Dale, entonces rapeemos. Estai claro que tengo agallas y que tengo huevos ¿Saben por qué para la nueva escuela es difícil ponerle bueno? ¡Porque la vieja escuela no quiere profesores nuevos!”. Tres votos y el primer histórico quedaba fuera.

En cuartos, con minutos clásicos de ida y vuelta, se midió con El Barto, referente de las plazas criado en Puente Alto. Le respondió que “la cara del freestyle ya tiene un piercing en el labio” y avanzó con dos votos y uno de réplica.

La semifinal fue la batalla que más le importaba. Al frente estaba Joqerr, campeón de la Regional Antofagasta 2022 y la figura en la que Elemece aprendió a improvisar.

Quotation “Joqerr es mi referente del freestyle, hermano, es indirectamente mi maestro. Yo la mayoría de cosas que he aprendido fue viendo batallas de él” Elemece

Arriba de la tarima, la conversación tomó forma de relevo. Joqerr reclamó el trono desde la primera entrada y Elemece le respondió con su historia: “En una infancia quería rapear contigo. Yo caminé tu camino, pero lo caminé tan rápido reque me encontré contigo”. En el doble tempo apareció la imagen que resumía el momento, con “mi referente al frente mío”, y cerró con “vo erai grande pero ahora yo soy un gigante”. El jurado le dio el primer pasaje de la Centro a la Nacional.

Esta fue su batalla favorita de la jornada. “La vería mil veces, hermano”, expresa. No le cambiaría nada, porque el cruce, dice, tenía que darse así: “el rey antiguo, el rey nuevo, la promesa”. “Estaba perfecta para mí esa batalla, no le cambiaría nada, no le pondría ni una mejor rima ni una peor”, asegura.

Una final sin réplica

red bull batalla regional centro © Gary Go

La final lo enfrentó a Rodamiento, profesor, subcampeón nacional 2020 y presente en todas las Finales Nacionales desde 2018. Se jugó a un round de tres intervenciones de 8x8 y otro de cinco de 4x4, sin posibilidad de réplica.

En el 8x8, Elemece tomó la figura del aula que su rival había usado toda la tarde y la dio vuelta: “Me mirai en menos, eso no se hace. Miraste en menos a tu mejor alumno y te termina dando clase”. En el segundo round, Rodamiento subió a hombros a Cayú en plena barra, y la respuesta llegó en la entrada siguiente: “Yo levanto el freestyle y esa mierda pesa el doble”.

Lo que vino después fue espera. “Al no haber réplica igual el voto es mucho más abierto, es como que no sabes qué va a pasar”, explica. Cuando el host Mati Ortega gritó su nombre, la sensación no fue de cierre: “Sentí que no terminaba la batalla cuando me levantaron la mano”, confiesa. Le quedó la idea de que todavía tenía que “rapear más”. Lo que siguió fue alivio, “un respirar”, que culminó en un abrazo con Rodamiento.

Mirando a la Nacional

Teorema and Adesong © Gary Go

¿Qué crees que el freestyle competitivo le está exigiendo hoy a un MC?

El freestyle está más competitivo. Quizás por el tamaño de referentes que tenemos, es que hay requisitos básicos que todos tienen que tener, por ejemplo, no trabarse, que ya es algo que en el parque o en el underground te puede pasar y puedes arreglar sobre la misma marcha con el manejo de la gente, la voz o el micrófono. La generación nueva creció viendo a nuestros campeones nacionales e internacionales, entonces las expectativas para nosotros es aspirar a algo como eso.

Es la primera temporada después de El Menor, el primer campeón internacional chileno de Red Bull Batalla. ¿Cómo se siente ser uno de los que eventualmente podrían acompañarlo en una Internacional?

Es un sueño. Es bonito tener una meta tan grande. Como viene la Nacional, te mueve, te obliga a mantenerte en movimiento y es de las cosas que yo más necesito en la vida: metas, metas, metas. Pensar que puedo llegar a la Internacional o dar unos batallones brígidos en la Nacional me va a mantener fresco. Estoy aspirando siempre a más cosas.

En la Final Nacional ya están Teorema, Adesong y Anubis. Si tuvieras que elegir a uno para tu primera batalla, ¿A quién sería y por qué?

Elegiría a Teorema, porque es él, es Teorema. Y a los otros dos no lo elegiría solo por que somos muy amigos, y yo siento que cuando estás en una competencia con un amigo la idea es que los dos lleguen lejos. Si te pillas en una final es hermoso. Solo por eso no elegiría a los cabros. Pero de querer batallar, quiero batallar con todos los weones de Chile.

Camino a la Final Nacional

Con la Centro cerrada, ya hay seis nombres para la Nacional: Elemece, Rodamiento y Joqerr se suman a Teorema, Adesong y Anubi s, el podio de 2025.

Los diez lugares restantes saldrán de la Regional Sur, el 23 de octubre; de la Regional Norte, el 8 de noviembre, y de los cuatro cupos de las ligas de plaza: DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano.

El campeón nacional representará a Chile junto al actual campeón mundial El Menor en la Final Internacional de Perú 2027.

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