Ya a la venta las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla

La espera ha terminado. Ya están a la venta las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 , que se celebrará el próximo 20 de marzo de 2027 en la histórica Plaza de Toros de Acho , en la capital peruana.

Ya puedes asegurar tu lugar para vivir el evento más importante del freestyle en español en directo, adquiriendo tus entradas aquí.

Once años después de la inolvidable Final Internacional de 2016, Red Bull Batalla vuelve a Lima para escribir un nuevo capítulo en la historia de la competición. Aquella noche, miles de personas llenaron la Costa Verde para vivir una de las finales más recordadas, donde Skone se proclamó Campeón Internacional tras imponerse en la última ronda, al MC peruano Jota.

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Ahora será la Plaza de Toros de Acho la que reciba a los mejores freestylers del mundo en una cita que volverá a convertir a Perú en el epicentro del freestyle hispanohablante.

Los primeros clasificados ya tienen su plaza asegurada

Aunque la temporada 2026/27 de Red Bull Batalla continúa en marcha y todavía quedan por disputarse varias Finales Nacionales, ya hay cuatro MCs confirmados para participar en la Final Internacional 2026/27:

El Menor (Chile), campeón internacional

Almendrades (Perú), subcampeón internacional

Valles-T (Colombia), tercer puesto de la Final Internacional.

Lancer Lirical (Venezuela), clasificado tras no poder participar en la edición pasada.

Durante los próximos meses se conocerá el resto de los competidores, que lucharán por levantar el cinturón y proclamarse campeón en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Lima.

Perú vuelve a recibir la Final Internacional de Red Bull Batalla

Perú ocupa un lugar fundamental en la historia de Red Bull Batalla . Desde el nacimiento de la competición, el país ha celebrado 17 Finales Nacionales, consolidando una de las escenas de freestyle más importantes del circuito.

Además, Perú ha visto nacer a dos tricampeones nacionales, reflejo del enorme nivel competitivo y del talento que ha convertido al país en una referencia para toda la comunidad internacional.

El regreso de la Final Internacional de Red Bull Batalla supone también el regreso de uno de los públicos más apasionados, que espera ansioso a ser el anfitrión el próximo año.

La Plaza de Toros de Acho será el escenario de una cita histórica

La Plaza de Toros de Acho es uno de los recintos históricos más emblemáticos de Lima y uno de los más antiguos de América y será el escenario que verá competir y consagrarse al próximo Campeón Internacional de Red Bull Batalla.

El próximo 20 de marzo de 2027 , miles de aficionados vivirán una noche histórica y llena de sorpresas, con nuevos talentos y promesas.

Entradas ya disponibles

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