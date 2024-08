Airon: «Colombia está presente para ser potencia mundial del freestyle»

Es un encontrón de emociones demasiado fuerte porque es algo que soñaba de verdad desde que empecé a hacer freestyle. Tal vez la Nacional de Colombia es algo que aún no se me ha dado después de tantos años intentándolo y llegar a una competencia con tanto nivel como Red Bull Torneo de Plazas me pone muy contento. Me salieron las lágrimas de felicidad después de levantar el trofeo, un trofeo de Red Bull después de tanto tiempo y después de ganarme ese pase a la Final Internacional en España y que, por cierto, me da la posibilidad de ir a visitar a mi hermano, que no lo veo desde hace como 5 años y me llena mucho de ilusión.

