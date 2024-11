Chuty: ''No era consciente de mi invicto en Madrid en Red Bull Batalla''

, que el pasado año logró el cinturón en Colombia y viene con intención de revalidar título no solamente en su país, si no que también en su ciudad.

Entre los favoritos, uno de los nombres que más destacan es el del vigente campeón internacional: Chuty , que el pasado año logró el cinturón en Colombia y viene con intención de revalidar título no solamente en su país, si no que también en su ciudad.

Al final entiendo que estoy compitiendo en casa entonces, por horario, por clima, por altura y demás, estoy en las condiciones a las que estoy acostumbrado competir. No estoy tan centrado en lo físico, tampoco especialmente en el rapeo.

Me estoy enfocando más en disfrutar, porque es la versión que más me gusta sacar a la hora de batallar: sin sobrexcitaciones ni tensiones de más. Ojalá se consiga.

Más que por ser el actual campeón, la relajación me nace por haber conseguido el título que me quedaba por lograr en el circuito del freestyle internacional después de tanto tiempo.

