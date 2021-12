Chuty: “Skone y Gazir están en la lista de favoritos de esta Internacional”

Muchas gracias. Fue una satisfacción muy grande por muchos motivos. Uno de ellos, el hecho de ser una competición que disputamos fuera de casa. Además, siempre se nos había resistido al equipo español. El primer año quedamos segundos, y el segundo año, no entramos en puestos de podio.

