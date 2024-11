El Menor: “Que se preparen… Estoy cansado de que me quiten méritos”

Hay momentos en la vida en los que sabes que tienes que aprovechar la oportunidad para conseguir tus sueños. Pocos pueden contar con ese privilegio y muchos menos son aquellos que tienen lo necesario para lograrlo, aquí es donde el talento y la constancia se fusionan en una sola cualidad para lograr (o no) tu objetivo vital. “Siento que lo voy a conseguir”, nos asegura El Menor (Efraín Reeve Barria) en la previa de la Final Internacional de Red Bull Batalla. Y lo dice con la determinación de los que tienen claro su objetivo.

El conocido como “Heredero al trono” ha pasado por subidas y bajadas, pero siempre ha sido uno de los más queridos por el público que ama el freestyle. Sus métricas endemoniadas y un estilo más pegado a lo social son el caldo de cultivo de un MC que representa a Chile como lo que se suele decir que es: “El país más rapero del mundo”.

Se te ve estos días muy concentrado y hasta algo aislado del grupo ¿Tienes la final en la cabeza? ¿Estás nervioso? Hay personas a las que la presión les sienta bien.

Es cierto. Estoy muy concentrado y mentalizado para ganar. Sé que la gente tiene mucha fe en mí y quiero demostrar que puedo hacerlo.

Teorema y El Menor © Carlos López

Tienes solo 22 años, pero tu irrupción fue hace muchos años. El apodo de ‘El Menor’ ya se queda un poco atrás, pero sigues siendo muy joven ¿Cómo has conseguido ser una de las caras visibles del freestyle desde pequeño cómo lo has conseguido mantenerte?

Mi mentalidad es mantenerme siempre. Tuve mucha visibilidad durante unos años y estuve también un tiempo inactivo. Tener tanta repercusión me afectó, pero finalmente regresé con más fuerza. Creo que la clave de todo es la constancia y la innovación. Las métricas y los juegos de palabras me los reservo como el arma secreta para acabar tirando más de punchline. Quiero ser más completo y lo estoy consiguiendo.

“Mantenerme inactivo me afectó mucho, pero he vuelto a mi mejor nivel” El Menor

Después de una época alejada de los escenarios ¿estamos viendo a la mejor versión de El Menor? Parece que estás en plena forma

Quizás estoy en mi mejor momento hasta ahora, pero puede que mejore en la final o que incluso mejore en el futuro. Nunca sé cuando será mi mejor versión y espero aprender en cada evento.

Te apodan ‘El heredero al Trono’ y muchos son los que dicen que ese trono nunca acaba llegando ¿es el momento para callar bocas y hacerse con el cinturón?

Creo que puede ser el momento. Siempre quiero ganar pero siento que ya con las cosas que he logrado como que no es necesario un título para valorarme como el heredero al trono. Todo vino de una rima que hice con Aczino y salió un apodo bastante bueno. Ahora solo queda consolidarme con un título, pero no me hace falta el trono para considerarme de los mejores.

¿Cuánto tiempo entrena el Menor? ¿Cómo consigues esas métricas endiabladas que solo pueden salirte a ti?

Todos los días he tratado de entrenar. Aunque fuera solo una rima con alguien. Es un don natural, pero si entrenas todo es más fácil.

Siempre es importante la parte social en el rap y tu eres uno de sus referentes ¿crees que debería haber más rimas relacionadas con los problemas de la sociedad?

Sí, quizá hace falta. Pero no todos lo dicen porque algunos MCs vienen de distintas realidades. Yo hablo de centros de menores porque lo he vivido y me sale decirlo. Es decir, no quiero usarlo como un argumento ni aprovecharme de ello.

El Menor durante el Cypher © Gianfranco Trípodo

¿Cómo es el proceso de El Menor desde que está inactivo, regresa, gana la Nacional de Chile y ahora está en la gran final? ¿Qué cambiarías y qué mantendrías?

No me afecta decir que en algún momento estuve más inactivo. Tampoco sé si fue necesario, pero así fue. Lo he convertido en un proceso de aprendizaje y siento que he vuelto a mi mejor nivel. Ahí están los resultados. Ahora me falta rematar con el cinturón internacional.

Sueles estar serio, pero cuando ves a Teorema te cambia la cara ¿qué relación tienes con él?

Somos amigos muy cercanos y siempre le he agradecido que me haya apoyado desde el principio. Le conocí en las primeras competencias callejeras y siempre ha tenido buenas palabras para mi.Tenemos nuestras bromas internas y nos reímos mucho juntos para quitarnos esa presión.

¿Crees que es justo el resultado de la Final Nacional de Chile? ¿Te lo merecías por delante de Teorema? .

Teorema estuvo muy bien. Siento que si me merezco el título y que fue totalmente justo. Tanto la réplica como la decisión final. A veces uno se encabrona un poco porque muchos decían que fue un tongo y que no gano bien. Yo sé que no fue así.

¿Te sentó mal que dijeran eso?

Sí, deberían ver toda la batalla. Yo gané los dos primeros rounds y él ganó el tercero. No tengo problema en decir en que él gana esa réplica, pero yo le gano después. Estuve a punto de salir a decir a todo el mundo lo que era justo. Cuando pierdo contra él me dicen que tengo que ganar, y cuando gano, me dicen que tengo que perder.

¿Y cómo crees que puede solucionarse todo esto?

Solo quiero que se pongan de acuerdo. No quiero decir nada antes de la Internacional para los que criticaron mis batallas en la Nacional. Pero que se preparen, porque voy a demostrarlo independientemente de que gane o no y hablaré después de la final. Estoy cansado de que me quieran quitar méritos.

Cambiando de tema, ¿qué pasó en el cypher con Valles - T? ¿Por qué os picasteis tanto?

Le vi haciendo un gesto justo cuando yo estaba hablando de que hago freestyle real. Parecía que ponía en duda mi freestyle. Lo hablé con él, y me dijo que estaba tirando la indirecta a Chuty y no tenía nada que ver conmigo.

El Menor en el Media Day © Gianfranco Trípodo

Se te veía cabreado

Sí, lo estaba. Pero luego ya lo hablamos y todo estaba bien. Dimos un poco de show, pero no fue nada forzado.

¿Le elegirás en primera?

Sí, yo le elegiría o que me elija él a mí. Aunque siendo sincero no es el rival que más me motive. No digo que sea un rival fácil, pero quiero uno aún más difícil que pueda motivarme a que yo responda de la mejor manera. Todo dependerá de cómo sea el sorteo.

“Valles T no es el rival que más me motiva. Quiero alguien que me lo ponga aún más difícil” El Menor

¿Cómo podrían haber influido los emparejamientos con tres días de antelación?

Yo creo que pudo influir de manera negativa tanto a los competidores como a la opinión en general. Es bueno para todos que pudiéramos cambiarlo. Ahora parece que ha cambiado el destino y todo fluye de otra forma.

¿Ha cumplido El Menor su sueño o se cumple este sábado?

Sí, he cumplido mi sueño. El de estar entre los mejores MCs del mundo, pero dentro de ese sueño hay otros más pequeños y más grandes. Me siento realizado y con cosas por realizar. Y este sábado toca hacer realidad el sueño que todos quieren conseguir. Quiero ser campeón mundial.