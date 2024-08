Éxodo Lirical: «Cuando salió SNK en el bracket dije "déjenmelo"»

Bicampeón de República Dominicana y Bicampeón de Centroamérica, cuatro títulos de Red Bull Batalla, ¿qué sentimientos te despierta lo que sucedió el viernes y qué te alegra más: representar a tu país o a toda la región de Centroamérica?

Es un completo honor representar a toda la región de Centroamérica. Hemos mostrado en estas tres ediciones que toda una región unida puede más que una sola nación frente a las demás. Somos la unión de cada uno de los estilos, cada tipo de rima, cada MC, cada talento, y se demuestra dentro de la convivencia y encima del escenario. Y, más importante, todo finaliza con el respeto de cada uno, la confianza que todos han depositado en el campeón.

Estoy muy feliz, aún no termino de dimensionar esta hazaña. Es histórico, no solo para República Dominicana, sino para Centroamérica, que ha sido este lado de lado de la comunidad que casi siempre ha estado un poquito alejada de lo que es Latinoamérica en general, como México o Argentina o Chile, que siempre sacan buenos exponentes, ahora Centroamérica hace un hito histórico, una marca que la posiciona de una manera contundente en el panorama general.

¿Hubo algún momento en la Final en la que te diste cuenta de que realmente tenías opciones de llevarte el trofeo, una chispa de confianza, algo que te dijera ya está , seguro que no se me escapa?

Wow, bueno, después de la batalla de cuartos, tras batallar con una de las revelaciones que fue Odil (otras revelaciones fueron Kenyari, Blaze de Nicaragua y Pseudocódigo). Después de esa batalla supe que básicamente sería difícil tratar de quitarme la semifinal y el trayecto directo hacia la final. Porque estamos hablando de una persona (Odil) que fue capaz de eliminar a uno de los máximos favoritos, KDT, uno de los preferidos de Santo Domingo, en su propia ciudad. Pensé si esta persona ha podido eliminar a un dominicano en octavos por qué no va a poder sacar a otro en cuartos. Después de que batallé con él y pude pasar, dije “ya”. A partir de ese momento supe que sería muy difícil quitarme esa semifinal y la final.

Todo el mundo sabe que tienes una rivalidad deportiva y una gran amistad con SNK. Tenías todo el cuadro disponible y decidiste elegirlo, a otro gran favorito de la noche. ¿Fue algo meditado o respondía a alguna estrategia o en base a qué tomaste esa edición?

Sí, tengo una amistad muy buena, una amistad deportiva y competitiva. SNK es mi hermano, un ejemplo para mí, desde antes de haber estado dentro de Red Bull. He seguido su crecimiento y he aprendido de él tanto como persona como exponente, es un representante que hizo lo que yo hice antes que yo, llegó a cuarto lugar del mundo y puso a la región completa dentro del mapa. Era algo premeditado, ya me estaba preparando para eso, desde que había clasificado sabía que lo escogería en primera ronda. Pero cuando llegué al hotel y empezamos a convivir, dudé muchísimo porque pensé que era muy arriesgado ir de primeras con el campeón vigente, a pesar de encontrarme en mi propia ciudad, porque conozco cómo es el público dominicano. El público no le va a gritar al local solo porque es local, mira lo que pasó con KDT, tienes que ganar de verdad. Así que todo se decidió realmente cuando él salió al bracket y luego me sacaron a mí. Si hubiera salido otro, yo no lo hubiese escogido pero salió él y dije “déjenmelo”.

Cuatro años de tu primer título de Campeón en Dominicana, vuelves a una Final Internacional, ahora en España, cómo lo afrontas, cuál es tu diferencia con el año pasado en Colombia y hay ganas de revancha con Mecha?

Jaja. El caso con Mecha es completamente distinto a lo de SNK. Nos llevamos muy bien pero no siento esa sed de revancha, ni de su parte ni de la mía, porque nuestra batalla se dio en condiciones estratégicas para tener una llave buena. Imagino que él pensó que si hacía un buen esfuerzo en primera ronda iba a batallar con Yoiker, que imagino que desde su perspectiva, Yoiker era algo más manejable por su estilo y son pasos que cualquiera toma. También imagino que haber perdido conmigo no le iba a restar porque también soy un buen perfil. Y para mí haber perdido con él tampoco me restó, al contrario, creo que me suma.

La principal diferencia desde que empecé las Internacionales es este cambio de estilo. Siempre me he destacado por un estilo muy referencial, muy profundo y he notado que no en todos los momentos se puede optar por eso, porque depender de que una persona te entienda o capte el sentido que estás haciendo en una batalla es un arma de doble filo. Estamos viendo casos como el de Nitro que directamente ha estado durante, entonces su trayecto con rimas simples, directas, hirientes y respuestas. Y si yo puedo hacer un dualismo entre el estilo profundo pero que el mismo tiempo impacte al rival es lo mejor. Este estilo nuevo ya lo tenía, trate de regresarlo otra vez, sí creo que funcionó y vamos con ataques, directo, al cuello, rimas personalizadas.

En Madrid, ¿cuáles son las primeras medidas que debemos tomar? Evitar a Chuty en todo momento, es España, Campeón Mundial, local, en su ciudad, ya. Hay otros perfiles interesantes como Valles-T, que es una persona que me inspira muchísimo y es tricampeón, fue uno de los que también me inspiró a continuar esta temporada. Rapder también es alguien que no han tomado en cuenta. Tenemos una historia muy buena porque fue el que me eliminó en aquella Final Internacional, me evitó llegar a las finales en una batalla muy aguerrida, posiblemente la más difícil y nadie sabe que pueda pasar, es un territorio neutral para el que no es el Campeón del mundo, así que vamos con todo.

Red Bull Batalla no solo se da en España y Latinoamérica, también se celebra en otros idiomas, en todas las competencias que hay en el mundo solo hay cuatro tetracampeones: está Aczino, el tetracampeón polaco y el tetracampeón de Países Bajos, y te sumas a esa lista. ¿En caso de que no clasificaras a la próxima Internacional o no ganaras o quedaras en el podio, defenderías el título en Centroamérica, irías a por el pentacampeonato, rompiendo ese record?

Soy un hombre de palabra y dije en la final que iba a tomar una pausa. No retirarme para siempre pero iba a tomar una pausa después de ganar el cuarto título y siento que es necesario. De hecho no era mi intención participar en esta temporada, mi idea era tomarme una pausa pero varios compañeros me mandaron mansajes y decidí enviar prueba, incluso la mandé con otro nombre. Y sí, independientemente de lo que ocurra dentro de la Internacional, clasifique directamente, la gane o la pierda, mi idea es hacer una pausa en el año 2025, dejar espacio para que salga una figura emergente, que vaya a la Internacional, si lo hace bien, continuamos, ahora si lo hace mal o no le va tan bien, sí podría ser un buen momento para regresar, porque ya habría un motivo. Así que lo mejor es tomar una pausa, de un año al menos, irme a juecear, o a hacer exhibiciones, hacer cualquier otra cosa y ya regresar al próximo. Creo que hay una sed de aguas nuevas, queremos ver otra cosa.

