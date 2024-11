Gazir: ''Quiero ser el mejor de la historia''

Me encuentro muy feliz y con muchas ganas de que esté tan cerca. Desde que tiré mi prueba de inscripción tenía en mente esta fecha: el 30 de noviembre. Contento porque llega, y feliz de como llego yo.

Me encuentro muy feliz y con muchas ganas de que esté tan cerca. Desde que tiré mi prueba de inscripción tenía en mente esta fecha: el 30 de noviembre. Contento porque llega, y feliz de como llego yo.

Me encuentro muy feliz y con muchas ganas de que esté tan cerca. Desde que tiré mi prueba de inscripción tenía en mente esta fecha: el 30 de noviembre. Contento porque llega, y feliz de como llego yo.

Ya es tu cuarta Final Internacional consecutiva. Se dice rápido. Si echas la vista atrás, ¿cómo sientes que has evolucionado tanto en lo personal como en lo artístico?

Ya es tu cuarta Final Internacional consecutiva. Se dice rápido. Si echas la vista atrás, ¿cómo sientes que has evolucionado tanto en lo personal como en lo artístico?

Ya es tu cuarta Final Internacional consecutiva. Se dice rápido. Si echas la vista atrás, ¿cómo sientes que has evolucionado tanto en lo personal como en lo artístico?

He evolucionado mucho en los dos aspectos. Han sido años muy intensos que han tenido mucho aprendizaje de victorias, derrotas, viajes, conversaciones con otras personas y, por qué no, conversaciones conmigo mismo, con el Gabriel que empezaba en esto.

He evolucionado mucho en los dos aspectos. Han sido años muy intensos que han tenido mucho aprendizaje de victorias, derrotas, viajes, conversaciones con otras personas y, por qué no, conversaciones conmigo mismo, con el Gabriel que empezaba en esto.

He evolucionado mucho en los dos aspectos. Han sido años muy intensos que han tenido mucho aprendizaje de victorias, derrotas, viajes, conversaciones con otras personas y, por qué no, conversaciones conmigo mismo, con el Gabriel que empezaba en esto.

Me siento más maduro y te diría que el crecimiento de estos dos ámbitos van de la mano. Para madurar en lo profesional tienes que madurar en lo personal, y es motivo de ello que este año tenga la mentalidad que tengo. Soy más consciente que nunca de mí mismo.

Me siento más maduro y te diría que el crecimiento de estos dos ámbitos van de la mano. Para madurar en lo profesional tienes que madurar en lo personal, y es motivo de ello que este año tenga la mentalidad que tengo. Soy más consciente que nunca de mí mismo.

Me siento más maduro y te diría que el crecimiento de estos dos ámbitos van de la mano. Para madurar en lo profesional tienes que madurar en lo personal, y es motivo de ello que este año tenga la mentalidad que tengo. Soy más consciente que nunca de mí mismo.