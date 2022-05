Sí, hay cosas que ves como juez, que no ves como participante. Desde las expresiones faciales de los competidores, que quizás compitiendo, han podido jugar a favor o en contra, y si es verdad que también la respuesta o seguir el hilo argumental de la batalla me convenció mucho como juez. Es algo que también valoro como competidor, pero especialmente como juez, lo detectas más.

No hay ninguna votación que cambiaría tras verla en casa. Vi un par de batallas que quise verme especialmente, y seguía manteniendo lo que voté en directo. La más difícil fue la de Botta contra Simm. Para mí era réplica pero no podía darse en la primera ronda. Valoré que la mejor rima de la batalla fue de Botta, que contesta inmediatamente en su segunda y cuarta barra a los dos ataques del rival, y me pareció un buen argumento para decantarme. Aunque visto en casa, me seguía pareciendo réplica.

Cambiaré algo que cambié a medida que transcurrió la regional de Madrid y es que, empecé más rígido a la hora de valorar. Había pensado en un sistema de evaluación, que no era puntuando numéricamente pero si me basaba en muchas anotaciones, y me sentí más cómodo votando por sensaciones y anotando solo en caso de que quisiera tener en cuenta algo especial. En batallas tan cortas, te lo puedes permitir y puedes prestar más atención.

Tuvo un nivelazo, me gustó mucho porque hubo muchos estilos distintos, tanto de los competidores más nuevos como de aquellos que ya habían estados. Un evento muy fresco, con detalles muy disfrutables que son la esencia que tanto me gustan de las regionales de Red Bull.

