Hander: “Venía de dos años muy difíciles donde no sentía nada de apoyo”

El sábado pasado se celebró la Final Nacional de España de Gold Battle . Fue retransmitida por el canal de YouTube de Red Bull Batalla .

Tras varios enfrentamientos apasionantes, Hander se alzó con el título: un freestyler muy guerrero caracterizado por dejarlo todo en cada competición que participa. El podio lo completaron Elekipo y Sara Socas . Hoy hemos tenido la ocasión de hablar con el campeón, quien ha compartido sus primeras impresiones tras el triunfo.

¿Cómo te sentiste tras ganar la Final Nacional de Gold Battle?

Realizado. Esa creo que sería la palabra adecuada. Venía de dos años muy difíciles donde no sentía absolutamente nada de apoyo, y sentir que después de todo el año entrenando, el esfuerzo y el sacrificio ha tenido su recompensa, como es el de ganar un título nacional, me hace sentir así.

¿Cuál consideras que fue tu batalla más complicada?

Puede que fuese mi primera batalla, contra Nacho LCM. No sabía muy bien que decirle, ya que era una persona que no conocía y no sabía por donde me podía salir. Además, hizo un auténtico batallón.

También es cierto que era mi primera batalla presencial desde hace bastante tiempo. Si es cierto que contra Elekipo se me complicó una ronda, pero me vi por encima en el resto de la batalla y de la competición.

Hander proclamándose campeón de Gold Battle © Stain García

¿Qué te pareció que la retransmitiera Red Bull Batalla?

Me sorprendió mucho que la retransmitieran y tuviesen ese acercamiento, como también te digo que me encantó. Me pareció una iniciativa increíble.

Además, no nos vamos a engañar: ha sido la nacional que he ganado yo y puede ser que gracias a esto haya sido la que más repercusión ha tenido.

¿Qué importancia tiene competiciones como Gold Battle para los nuevos competidores?

Gold Battle es un evento que lleva muchísimos años dándole la oportunidad a muchos freestylers no tan conocidos para dar ese salto a los grandes escenarios. Por ello, creo que es una competición muy buena tanto para ellos, como para freestylers más conocidos que quieren reafirmarse en el panorama nacional.

¿Te viste mejor que en la pasada Final Nacional de Red Bull Batalla?

Sí, me vi mejor en Gold Battle. En la nacional pasada de Red Bull, no terminé de acostumbrarme a rapear a un volumen bajo mientras me escuchaba por in ear. En Gold Battle, me sentía con la libertad de gritar y ser más yo. Además, como ya sabes, en Red Bull tuve muchos altibajos ya que tuve problemas en los filtros y pasé tras una repesca. Eso me hizo no sentirme a gusto en gran parte de la competición.

¿Te inscribirás a Red Bull este año?

No lo sé, imagino que sí. Al fin y al cabo, me encanta la competición. Siempre la suelo disfrutar, es un verdadero espectáculo y el trato es excelente. También hay que tener en cuenta como será el formato este año, si habrá regionales o no... pero en principio sí, me inscribiré.

Hander © Stain García

Hace muy poco se ha anunciado tu fichaje por G2Arctic, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?

G2Arctic es la academia de creadores de contenido, compuesta por G2 Esports y Arctic Gaming. Estoy muy contento con el proyecto y tengo muchas ganas de trabajar en cosas referidas a este mundo que tanto me apasiona.

¿Qué supone para ti vincular dos mundos como lo son el freestyle y los esports?

Llevo intentándolo hace mucho tiempo, tú lo sabes. Siempre me ha encantado asistir presencialmente a ferias y eventos relacionados con el mundo del gaming y en más de una ocasión, he podido dar shows de freestyle in situ.

Son dos mundos que cada vez están mas unidos, ya que comparten un target similar y la idea de que trabajen juntos, a parte de ser beneficiosa para ambas partes, me encanta como concepto.