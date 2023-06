Mnak: ''Esta nacional voy a ir a ganarle a Chuty''

El pasado sábado 10 de junio tuvimos la primera regional, que daba el pistoletazo de salida a la temporada de Red Bull Batalla en España.

Mnak se alzó como campeón regional por segundo año consecutivo, tras ganar en la pasada edición la regional de Madrid. De esta manera, consiguió de nuevo clasificarse a la nacional junto a NQP , Elekipo y Errecé , que lograron quedar entre los cuatro primeros puestos, en una jornada que no tuvo muchos sobresaltos y los pronósticos se cumplieron.

No hemos querido perder la ocasión para hablar con el natural de Ciudad Real, que pese a festejar este gran título, ya tiene en la cabeza la Final Nacional , que tendrá lugar este próximo 28 de julio en Valencia .

Mnak contra Mestizo © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

En primer lugar, enhorabuena Mnak por lograr el campeonato regional por segundo año consecutiva. ¿Cómo te has sentido hoy?

Venía de una racha malísima donde no podía dar mi mejor versión. He estado varios meses trabajando y entrenando tanto la mente como el cuerpo, y creo que se nota cuando te sientes mejor. Hoy ha habido puntos de la competición donde me he encontrado en mi prime.

¿Cuál ha sido el momento del evento donde más como te has sentido?

En mi batalla con Mestizo, en el minuto de dobletempo. Me venían muchas ideas constantemente en ese punto de la competencia. Mi ronda de objetos en semifinales contra Errecé también me ha gustado mucho.

¿Y cuál ha sido el momento más incómodo para ti?

La primera batalla. Siempre me ocurre. La toma de contacto nunca es fácil.

LA TOMA DE CONTACTO SIEMPRE ES LO MÁS DIFÍCIL PARA MÍ MNAK

¿Es el formato de Red Bull el formato de Mnak?

No sabría que decirte, la verdad. Creo que juego en muchos formatos largos y ahora estoy entrenando más los cortos, sobre todo, trabajando la facilidad que tengo para distraerme con nada. Independientemente de esto, hoy me he encontrado concentrado y sentido bien, y me encuentro satisfecho por lograr algo tras el esfuerzo que he hecho durante estos meses.

Ha habido una batalla que ha hecho mucha ilusión a la comunidad del freestyle: la de octavos de final contra C. Terrible. La vieja y la nueva escuela del freestyle, que en esta ocasión, se veía identificada tanto una como otra ya que compartís la forma de entender el freestyle desde un punto de vista más musical y más rap. ¿Cómo la has vivido?

Muy guay. Ese momento también ha sido muy épico. Es un tío super duro, super raper, tenemos contacto, nos respetamos mucho, y sabíamos que íbamos gorila contra gorila. Espero que a la gente le haya gustado y se quede para el recuerdo.

Había gente en redes que pedían una colaboración entre los dos. ¿La harías?

Por supuesto. Yo escucho al Cele, a todos los ejecutores, me encantan lo que hacen y los admiro un montón.

Pese a ser de Ciudad Real, sabemos que sientes Granada como una segunda casa ya que aquí viviste varios años en tu etapa universitaria. ¿Te has sentido local?

Sí, siempre me siento en Granada como local. Además, no fue solo la etapa universitaria, aquí viví muchísimas cosas más. Es donde sucedió todo. Los primeros parques, compartiendo corros con gente, hacer contactos, amistades, siendo que estoy en deuda con ello y hoy he intentado devolver todo el cariño que durante estos años he recibido.

Aunque es el momento de festejar, no se nos puede olvidar que el 28 de julio estás clasificado para la Final Nacional. Pese a que en ediciones anteriores has sido uno de los favoritos, siempre has caído en rondas muy tempranas. ¿Qué crees que este año puede ser el punto diferencial?

Este año voy a ir a ganar a Chuty. Me gustaría tener una batalla en Red Bull contra él. La gente tiene mucho hype con su vuelta, Sergio sabe el gran respeto que le tengo, pero una batalla con él en la nacional me encantaría para poder así quitarme el mal trago de perder durante tantos años en primera.

Precisamente, hoy has entrado en un gran elenco de freestylers que son bicampeones regionales repleto de leyendas, entre los que se encuentra el mismo Chuty, Skone, Arkano, BTA y Walls. ¿Hoy ha nacido una nueva leyenda?

Por supuesto, tanto en las batallas como en la música. Vamos a por todo sin parar de trabajar, veinticuatro siete focus obsesionado con lo que hago.

Mnak, ganador de la regional de Granada de Red Bull Batalla © Gianfranco Tripodo

