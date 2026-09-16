Nocre: ''Me gustaría enfrentarme a KG o a Fat N''

Se viene el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla, un evento que reúne a dieciséis freestylers de diferentes países hispanohablantes, que resultaron campeones eventos de carácter underground con largo recorrido en la historia del freestyle de cada respectivo país.

El representante español será Nocre . El murciano, que ya ha tenido actuaciones destacadas en regionales y nacionales de España, ganó la Final Nacional de GodSize en Málaga, venciendo en la final a Zetazayas.

Hemos aprovechado la ocasión y hemos hablado con él previamente a este gran evento, donde en el caso de ganar, clasificaría a la gran Final Internacional de Red Bull Batalla.

¿Cuáles son tus sensaciones generales previas al Torneo de Plazas?

La verdad es que estoy muy tranquilo. Pienso que todos nos merecemos la oportunidad de representar a nuestro país en la Internacional y lo afronto con ganas, pero no con competitividad insana.

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¿Qué esperas del público de Perú?

La verdad es que el público de Latinoamérica es un público que siempre me genera altas expectativas, ya que viven el freestyle de manera intensa, así que espero que sea un gran público.

Nocre © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Las dos últimas representaciones de España en el Torneo de Plazas cayeron en primera ronda. ¿A qué crees que se debe? ¿No encaja el estilo underground de España en Latinoamérica?

Creo que en el Torneo de Plazas se clasifica gente con un estilo muy underground y, que puede darse el caso, de que los freestylers se puedan adaptar mejor o peor al formato. Yo personalmente pienso que voy a hacerlo bien porque llevo ya seis años compitiendo en Red Bull y considero que estoy en un buen momento.

Quotation Los resultados son importantes pero dejar una buena actuación me llama más la atención. Nocre

¿Algún rival al que te quieras enfrentar?

Me gustaría enfrentar a KG o a Fat N.

A KG, porque es en su país, y eso lo convierte en un rival a batir independientemente de que tiene un perfil frontal y sin filtro, como a mí me gustan los rivales.

A Fat N por su estilo y bagaje en Red Bull. Creo que podría quedar una batalla muy buena. Tengo mucho respeto y admiración por el público colombiano.

También estás clasificado a la Final Nacional de España. ¿Te haría más ilusión representar a España como campeón nacional o representar a las plazas de todo un movimiento en una Final Internacional?

Considero que España. Al final es la gente que conozco y que admiro más allá de un lugar, y sé que ellos se van a sentir representados.

¿Algo que quieras decir y que no te haya preguntado?

Me gustaría decir que estoy contento y emocionado de conocer Latinoamérica que fue la cultura que me hizo enamorarme del freestyle en su día siempre he sido más consumidor de freestyle latino que español y estoy muy agracido con redbull por ayudarme a cumplir un sueño que tengo desde niño.

Nocre contra Alanbur © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

¿Qué te parece Nocre como representante español del Torneo de Plazas?

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