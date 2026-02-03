Pyro ZG: 'Si soy fiel a mí mismo, tengo muchas posibilidades de ganar'

El próximo 15 de febrero se celebrará el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla en Bogotá, Colombia.

Esta competición reúne a los campeones de una competencia de plaza icónica de cada país hispanohablante y tiene carácter de final nacional, es decir, el campeón clasificará a la Final Internacional de Red Bull Batalla , que tendrá lugar el 11 de abril en Santiago de Chile.

En el pasado los representantes españoles fueron Hander, Jesús LC y Navas, campeones de Gold Battle y General Rap. En esta edición, el campeón, Pyro ZG , ha salido resultante de campeonar la edición nacional de MiraElBuenRap , celebrada en Zaragoza.

Esto nos comentaba su organizador, Mera , tras celebrarse esta edición:

''El torneo nacional de plazas fue un evento que marcó historia en Zaragoza. Desde 2013 no había ningún evento con carácter clasificatorio en esta ciudad, y se notó las ganas de todos los competidores por luchar la clasificación. No todos los días se tiene la oportunidad de poder conocer el otro lado del charco gracias a improvisar. Personalmente fue un evento muy emotivo.''

No hemos querido desaprovechar la ocasión y le hemos preguntado a su campeón, Pyro ZG, sobre sus sensaciones previas a la gran fecha.

Pyro ZG © Red Bull Batalla

¿Cómo fue ganar MiraElBuenRap y saber que irías a representar a España en el mundial de plazas de Red Bull Batalla?

Fue darme cuenta de que estaba un paso más cerca de algo que llevo toda la vida persiguiendo. También fue un orgullo para todos los de mi alrededor.

¿Te gusta la idea de que se haga en Colombia?

La idea de que se haga en Colombia me flipa. Nunca he viajado ni he cruzado el charco, ni siquiera he salido de Europa. Simplemente por eso me parece increíble.

Además el país y la cultura me gustan. Voy a ser de los que más van a disfrutarlo.

¿Cuáles son tus mejores armas?

Dar show, disfrutar, ser yo mismo y mantenerme fiel a mí mismo, porque sinceramente, como yo no rapea ninguno.

Si soy fiel a mí mismo, tengo muchas posibilidades de que gane. Pyro ZG

¿Cñomo crees que tu estilo se adaptará a Latinoamérica?

Pues yo creo que se va a adaptar bastante bien la verdad, veremos en la práctica que sucede, pero a priori son gente disfrutona, que baila, y que va a entender mi propuesta

¿Qué rival te gustaría escoger de la lista de campeones de plazas?

Quiero escoger a los rivales más fuertes, o que normalmente suelen partirla. Quiero ganar en la rama más dificil para ponerme más medallas aún

En caso de ganar, ¿qué supone para ti representar a España en una Final Internacional de Red Bull?

En el caso no, va a pasar. Vamos a utilizar la ley de la atracción.

En unos meses en la internacional mantendré la misma actitud y también iré a ganar.

Pyro ZG © Pedro Castelo

¿Qué te parecen las palabras de Pyro ZG?

No olvides de sintonizarnos el 15 de febrero por los canales oficiales de Red Bull Batalla, y de dejar tu pronóstico con el hashtag #RedBullBatalla .

Se lo damos en 3, 2, 1...