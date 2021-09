Entrevistas a los finalistas Red Bull Batalla 2021 Argentina

Vamos a ir sumando entrevistas a todos los competidores semana a semana...

BRASITA

Después de su debut en la nacional del año pasado, Brasita busca aprovechar al máximo su segunda oportunidad en Red Bull Batalla. La rapera de Varela es muy autocrítica y sabe bien lo que quiere para esta nueva edición.

Tu batalla vs Danyelus en “Las Clasificatorias” fue muy bien recibida, ¿qué te pareció este nuevo formato de clasificación?

Fue muy bien recibida, creo que no sólo por el nivel que dimos sino porque es una batalla que ya se ha dado hace muchos años. Para mí Danyelus es una persona que respeto mucho porque es un rapero, siempre siente lo que dice, entonces se nota ese respeto mutuo que tenemos nosotros de la escuela de hace un par de años. El formato es algo nuevo, innovador, obviamente me costó adaptarme pero me sorprendí a mi misma con el desempeño que tuve con la temática. En general me cuesta un poco pero estuve trabajando para eso y por suerte se dieron las cosas mejor de lo que pensaba.

El año pasado debutaste en la competencia en una edición muy especial sin público, ¿cómo fue esa experiencia?

Con respecto a lo del público obviamente fue un poco raro, pero bueno, yo tampoco había participado nunca en una Red Bull con público así que iba a ser nuevo para mí de cualquier manera. Aún así no me puedo quejar, se pudo dar y fue increíble, no puedo menospreciarla porque me encantó, realmente fui muy feliz desde que entré al hotel hasta que salí de la competencia. Aparte me recibieron muy bien, tenía miedo porque si bien yo conocía a todos hace rato que no frecuentábamos, por suerte tuvimos un lazo muy fuerte con Roma que era la otra rapera seleccionada en ese momento.

¿Cómo evaluás tu desempeño en la batalla contra Nacho?

Mi desempeño fue más pasional que estratégico, fue el pisar el terreno y conocerlo. No voy a mentir, tuve mis miedos, porque como años anteriores había habido chicas y recibido mucho hate yo tenía miedo que me pase lo mismo, por esa razón siento que no pude estar del todo suelta contra Nacho. Tenía miedo realmente de que me critiquen o piensen que lo que yo hacía era sólo por mi género y demás, después quedé muy conforme con que la gente haya comentado que les gustó la batalla. Me quedé manija con la réplica pero a Nacho se le notaba mucho la disciplina.

¿Cuáles son tus objetivos para esta nacional?

Este año son menos mis objetivos que los del año pasado, por el hecho de que el anterior fue muy experimental, este año quiero ir a demostrar un poco más de lo que soy, dar una cuota más de lo que soy y tratar de transmitir lo que represento. Quiero disfrutar un poco más porque si bien lo hice el año pasado también estaba con muchos nervios y muy concentrada, no voy a relajarme pero sí a disfrutar un poco más. Quiero pasar octavos, y de ahí paso a paso como diría Mostaza Merlo.

¿Contra qué freestyler te gustaría batallar? ¿Hay alguien que te gustaría evitar?

Con los más picantes. Los años anteriores siento que tenía eso dentro de querer que los cruces sean tranquilos para poder llegar lo más lejos posible, deseaba o rogaba que me toquen los candidatos más fáciles para poder ganarles. Pero no, este año estoy bastante decidida a enfrentarme con cualquiera, alguno con mucho punchline tipo Klan o Mecha me gustaría mucho. Si tuviera que evitar a alguien sería a Barba Roja, porque tiene un sentido del humor muy grande y yo batallando soy muy seria y ese contrapunto casi siempre queda a favor de él. También a VID que creo que puede sorprender mucho y no quisiera que de todas esas sorpresas conmigo jajaja.

¿Qué es lo que define a Brasita?

La resiliencia. La capacidad de caer y volver a empezar una y otra vez. Desde hace años que me vienen pasando cosas que me hacen posponer lo que soy, lo que quiero transmitir y dar al público. No se podía por cuestiones de la vida y estos últimos años decidí invertir un poco más de tiempo en mí y en mis sueños, sin descuidar mi persona y mi familia, pero definirme como esa persona que se cae y se levanta para pelear con más fuerza.

DYBBUK

Dybbuk ya tuvo su paso por la competencia en el 2018, en aquel año ganó su cupo a la Final Nacional al ser subcampeón regional de Buenos Aires. En esta oportunidad, el aguerrido competidor del underground argentino, brilló en “Las Clasificatorias”.

Después de 3 años volvés a competir en una Nacional de Red Bull, ¿qué sentís?

Sobre todo alegría, también un poco de ansiedad pero la manejo, lo estoy trabajando de cara a la Red Bull. La alegría viene por haber quedado nuevamente dentro de los 16 mejores, uno siempre se siente así pero que la competencia lo vuelva a reconocer te da alegría y la posibilidad de representar a todos los que me acompañaron en este camino.

¿Qué cambios sufrió Dybbuk del 2018 para acá?

Cambios un montón, me siento dos personas distintas con el Dybbuk de 2018. Capaz no es tan así, pero yo sí lo siento de esa manera. Cuando me llega esa oportunidad en 2018 tenía 18 años y ahora tengo 22, puede no ser tanto, pero yo creo que crecí mucho. Siento que cambié mucho de mentalidad, aprendí y evolucionó mucho mi estilo, ahora puedo decir que es un estilo propio, un flow mío. En 2018 capaz era un competidor que sólo se paraba de rimas y trataba de contestar lo que podía, ponía mucho huevo, mucha garra, y eso me llevó lejos pero a la vez me faltaban muchas herramientas y a la vez experiencia.

¿Qué te pareció el nuevo formato de Las Clasificatorias? ¿Sentís que ganaste apoyo a partir de tu batalla?

No sé a quién se le ocurrió pero me pareció lo más acertado para este contexto. Me gusta y tuvo buen resultado, un muy buen nivel general. Se podría haber hecho como las veces anteriores, por vídeo convocatoria y elegir los 13 directo para la nacional, pero le dieron la oportunidad a otros 47 freestylers de exhibirse. A mí me benefició, porque si era cupo directo no sé si entraba, en este formato pude mostrar que sí estaba listo. En cuanto a lo segundo, hubo gente que se sorprendió con el cómo rapee, por la batalla que dimos con MP, pero en el fondo los que están son los de siempre.

¿Cómo te mentalizas para esta nueva oportunidad?

Es difícil de explicar, estoy en un mood de positivismo, de laburar para mí mismo, para mi carrera y para mi propio bien en cuanto a mi música y mi freestyle. Creo que esa es mi mentalidad, “estoy en mi mejor momento, está fluyendo todo como tiene que fluir”, ese es el mood, confiando en la ley de atracción e invirtiendo todo el tiempo posible en lo que me va a dar mis frutos.

¿Qué tenés ganas de demostrar?

Quiero demostrar que el underground está vivo, más allá de los que están hypeados. No me siento parte de lo último pero aún así considero que estoy en un gran nivel, quiero demostrar que hay gente que por ahí no conocen el nombre, por que el algoritmo de instagram no te lo mostró o lo que sea, pero que está ahi. También, pensando en un plano internacional, me gustaría demostrar que se puede representar internacionalmente a Argentina con resultados óptimos y sin dejar los valores del freestyle argentino de lado, esos valores tan rebeldes contra los formatos.

¿Te planteaste algún objetivo de cara a esta edición?

En primer lugar salir campeón, segundo salir campeón y tercero salir campeón. No se discute y no pienso en otra cosa que no sea salir campeón. Sé que en el freestyle no todo es ganar, no todo es salir campeón, que podés tener un gran rendimiento e igual irte en primera, pero un gran amigo hace poco me dijo que es mejor apuntar a la luna y pegarle al águila que apuntarle al águila y pegarle a la roca.

JAFF

Después de una excelente performance en “Las Clasificatorias”, el mendocino Jaff ya está listo para disputar la Final Nacional. El freestyler, muy activo en el circuito competitivo, es uno de los debutantes en la próxima edición de Red Bull Batalla Argentina.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te avisaron que quedaste seleccionado para esta nacional?

Fue una locura, eran las 3 de la tarde del 31 de agosto y estaba yendo al cementerio a visitar a mi abuela porque se cumplió un año de que falleció. Mi celular anda mal y no puedo reproducir audios y cuando me llega una videollamada le pedí rápido a mi hermana que me pase unos auriculares. Sentí que fue una bendición, que justo cayera en ese día fue otra bendición más, se alineó todo en un día que es muy triste para mí. Cuando me dijeron me puse muy feliz, me largué a llorar y me fui a caminar solo a procesarlo. No podía creerlo, no entendía, era como “faa al fín llegó, qué locura”. Yo cuando empecé estaba viendo la batalla de Tata vs Kódigo en 2015 mientras estudiaba para un examen de ciencias naturales, no tiene sentido.

¿Qué significa para vos esta oportunidad?

Para mí significa muchísimo, más allá de una oportunidad lo siento también como un logro de vida. ¿Viste como cuando sos chiquito y veías 100% lucha? Bueno si vos querés ser luchador vas a querer estar ahí, si sos chiquito y te gusta el futbol vas a querer estar en tu equipo. Bueno, yo quería estar en una Red Bull y si llego vivo a la fecha voy a estarlo.

¿Qué tiene de especial Red Bull Batalla?

No termino de entender qué es eso que tiene de especial que la hace tan mágica, y no me gusta ser tan conformista, pero lo que yo siento en mí es que me emociona a otro nivel, me toca el corazón, me sensibiliza. Para mí es una realización, sin duda.

Tenés un estilo muy particular ¿cómo te definirías a vos mismo?

No me había definido nunca, pero una vez Infranich me dijo que le gustaba mucho porque era uno de los pocos rappers/batalleros femeninos que existía, de hecho me dijo que era el único, pero no quiero creerlo así. Que lo que primaba en mí no era tanto la agresividad o el ir al ataque, sino un poco más la soltura y la expresión facial, poner la sonrisa cuando todos te tiran la cara de malos. Me defino, batallando, como feliz, suelto y que bailo.

¿A qué mendocinxs tiene que seguir de cerca Red Bull?

Para mí son dos, el primero Pingüi, una carta maestra por todos lados, tiene trucos que no se los he visto a nadie, un estilazo pulidísimo y que sin duda en materia de freestyle es de los mejores que he visto. El otro es Luchito Crisis aka Little Wan, es la fucking bestia más grande que hay, es muy pero muy bueno, lastimosamente no está muy activo en el circuito de las batallas, pero cuando cae de vez en cuando palicea a todos. Es de esos que decía “fua tenés alto talento y no lo aprovechás”, y sin duda en una Red Bull la rompería.

¿Tenés un objetivo o pronóstico para esta nacional?

Sí, el primero es llegar vivo, porque voy hasta allá en bici, arranco el primero de octubre (hizo una promesa, si entraba en la nacional venía desde Mendoza a Buenos Aires, 1.050,4 km en bicicleta). El segundo es vestirme muy bonito, porque siempre pensé “uy si se viene la Red Bull Nacional ¿cómo me vestiría?” No te voy a decir cómo jajaja. Tercero la quiero disfrutar mucho y ganarla estando feliz.

BARBA ROJA

El más aclamado tras el nuevo formato de “Las Clasificatorias”, Barba Roja debuta en esta nueva edición de Red Bull Batalla Argentina y las expectativas por el competidor del under son altísimas. El rapero de 26 años está ansioso y motivado por la cita de este 30 de octubre.

Tu batalla en la etapa clasificatoria fue muy elogiada por el público, ¿esperabas esa reacción?

No, no me lo esperaba para nada. Me había ido contento de “Las Clasificatorias”, pero desde que se grabaron hasta que las pude ver pasó mucho tiempo. En ese momento el cerebro jugó en contra y mi primer minuto, que yo creía que había sido muy bueno, de golpe me pareció que no había sido tan bueno. Hasta que lo vi en el estreno, también el segundo minuto y el 4x4, y cuando vi que el jurado se había cebado, Muphasa también, Papo en su stream, y todos se cebaron fue muy loco.

¿Te sentiste satisfecho con lo mostrado vs Cold?

Me sentí satisfecho desde el momento uno, terminó la batalla y dije “bueno, listo, dejé todo y es por ahí. Ahora a esperar a ver qué pasa”

Sos un competidor con gran recorrido en el circuito underground ¿Cuáles son tus influencias? ¿Con qué estilo te identificás más?

No sabría decir mis influencias dentro del freestyle. En un momento me dijeron mucho que tenía un estilo parecido al de René de Calle 13, pero con el tiempo me fui despegando cada vez más de eso. Si hay un estilo similar al mío pienso en Wolf, porque es muy de argumentar, de jugar con el pareado, y otro que hace algo muy parecido para mí es Larrix.

¿Qué te genera esta competencia? ¿Qué te motiva a participar?

Esta competencia desde mis inicios en el freestyle, no en el inicio competitivo sino en mis inicios en el freestyle donde rapeaba con bandas, siempre soñé con estar en una Red Bull. Siempre me vi todas las Red Bull y la verdad que hoy estar dentro de los 16 es muy emocionante para mí, estoy muy contento y ahora ansioso.

¿Te fijaste algún objetivo en particular?

Mi objetivo va más allá de los resultados, es conmigo y es romperla toda, que no queden dudas de lo que ofrezco, de lo que soy y de lo que digo.

¿Qué puede ofrecer Barba Roja en una final nacional de Red Bull?

Pienso que puedo ofrecer un poco de humor, de puesta en escena, carisma. Me gustaría que sean batallones todos los que dispute y bueno: bienvenidos, súbanse a la ´barbaloneta´.