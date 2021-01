La fascinación de este deporte es más que obvia. Las Series Mundiales viajan por todo el mundo, por lo que miles de fans tienen la oportunidad de ver este espectáculo que no es tan accesible como otros deportes más populares. Cualquiera puede comprar un pase para ver durante toda la temporada a su equipo de fútbol favorito. En cambio, no es tan común estar a solo unos metros de uno de estos saltadores que se arrojan al agua desde una altura que es casi el triple de la de los atletas olímpicos.

Para aquellos que no puedan ver el espectáculo en persona, disfrutar de los clavados en TV es igual de apasionante. En este deporte, sin moverte del sofá de casa, un día estás en un exótico lugar de Asia y a la semana siguiente en una playa europea. Además, con el atractivo de ver algo que la mayoría de nosotros ni nos atreveríamos a soñar con intentarlo.

"Algunos no entienden por qué subimos hasta 27 metros de altura, saltamos y volvemos a hacerlo otra vez. Es algo divertido, es extremo y es un trabajo, aunque no te parezca que estás trabajando", dice Gary Hunt, 8 veces campeón de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving y que ahora compite para Francia.

