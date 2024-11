Fat N: “Me da igual si me elige Gazir, tengo que ganarles a todos”

Hay gente cuya personalidad les permite ser el centro de atención en el mejor de los sentidos, personas que tienen la capacidad de unir al resto por muy complicada o tensa que sea la situación y hacerlo de una forma tan natural como accesible. “Creo que tengo la capacidad de unir a la gente”, nos decía Fat N (Alan Cortés) siendo capaz de portar con humildad el don de la simpatía.

El año pasado, Fat N se convirtió en una de las revelaciones del freestyle dentro de una escena cargada de rostros conocidos. El colombiano llegó como reserva a la Final Internacional de Colombia para acabar siendo subcampeón del mundo para sorpresa de todos. Hoy, Fat N sigue siendo un niño de 18 años en el que ha cambiado todo menos una personalidad arrolladora con la que es capaz de unir entre risas hasta a los peores enemigos.

¿Cómo te ves en esta Internacional? Te veo muy distendido y gastando bromas a todo el mundo, ¿la presión no va contigo?

Creo que transformo la presión en ganas. Y cuantas más ganas tenga, mejor me va. Me he dado cuenta que no tengo otra alternativa y no tendría el mismo nivel si no estuviera relajado. Disfrutando es como mejor nivel alcanzo.

¿Cuál es tu objetivo y hasta dónde crees que puedes llegar?

He entrenado mucho para esta final. Pero la clave de llegar más o menos lejos se basa en divertirme. No me presiono a mí mismo, aunque sé que esperan ahora mucho más de mi que el año pasado cuando sabían que yo no era nadie. Me siento con confianza y con un gran nivel. En ese caso, la felicidad es lo que me hace mejorar.

Fat N posa en el circuito del jarama © Charly López

Si caes en primera, me extrañaría verte infeliz y enfadado siendo como muestras que eres. ¿Tu filosofía es disfrutar del momento?

Mientras que yo crea en mí mismo y disfrute, las cosas van a salir bien. Si caigo en primera, lo seguiría intentando igualmente. Soy muy joven y es mi momento para aprender. Siento que todo es un reto constante, independientemente de que pases o no. Yo voy a entrenar el doble para conseguirlo el año que viene.

Lo he notado al verlo desde dentro y no lo he visto en anteriores eventos ¿Crees que hay una hermandad importante en esta final? Es algo que se transmite.

El año pasado hubo más tensión, sobre todo por la situación entre Aczino y Chuty, y creo que una de mis virtudes es la de unir a la gente. Creo que cuando estoy contento, contagio esa felicidad y consigo que la gente hable más. Hay gente que está muy seria y yo puedo llegar y conseguir que no sean tan cerrados.

Pero… Tú también tienes tus momentos de bajón ¿no?

Claro. Esta misma mañana estaba muy triste. Incluso me puse a llorar en el desayuno. Pero por suerte todo se ha solucionado el tema de los emparejamientos y he vuelto a mi alegría diaria. Esa tensión iba a acabar con el grupo y a mí lo que me gusta es unir a la gente. Ahora, estamos más unidos que nunca y todo se basa en la ilusión de un grupo que creo que ha venido a divertirse.

¿En quién lo notas más?

Por ejemplo, veo a Chuty, con todo lo grande que es en el freestyle, junto con todos los compañeros y no tanto tiempo en la habitación. También a Gazir hablando con todos y jugando al ping pong en la sala de juegos. Esto no pasaba en la Red Bull de 2005 en la que seguramente los MCs no se aguantaban los unos a los otros. Esta es la Internacional de la unión y es imposible dañar eso.

Hablando de Gazir, ¿crees que te elegirá en primera ronda a modo de revancha del año pasado?

Me da un poco igual si me elige, yo tengo que ganarle a todos. Ya sea en primera ronda o en la final, me tengo que enfrentar a los mejores y rapear con la misma mentalidad. No me fijo si es Gazir o no. Quizás haya leído que quiera elegirme o es lo que se ha dicho y yo estoy encantado de que me toque quien sea. Tengo mi personalidad y no cambio por lo que hayan dicho o piensen de mi.

Entonces… ¿Qué es eso de que el freestyle está muriendo?

Más bien está llegando a otro punto. Está dejando de ser una moda y fue la propia moda la que lo hizo estallar. Por eso siento que esta unión es la base de todo, si la perdemos y volvemos a la sangre y lo personal, estaremos equivocandonos. La clave es tirar con ganas y rapear con todo lo que tienes, y creo que Red Bull Batalla es la única competencia que puede conseguirlo. Por eso es la más grande.

Fat N y Stuart en la semana previa a la Final Internacional © Gianfranco Trípodo

¿Cuál fue tu primera inspiración para hacer freestyle?

Arkano. Le vi tirando free en las Red Bull y me dije: “Quiero hacer eso”. Me motivó mucho verle tan joven ganando competencias.

¿Qué son Valles T y Airon para tí? ¿Hermanos mayores?

Respeto mucho a Valles - T. Es una leyenda del freestyle. El día que le gané en la Nacional de Colombia, lo celebré más que cualquier otra victoria. Al final, era ganar a mi ídolo, y eso es una sensación increíble. Airon también es como mi hermano mayor y uno de mis profesores. Me aconsejó de muchas cosas. También quiero destacar a Chang, me enseñó muchas cosas y es el que me aprieta y muchas cosas de las que he logrado se las debo a él.

Fuiste como reserva el año pasado sustituyendo a Carpediem. Este año apareces como uno de los favoritos ¿Qué ha cambiado desde entonces?

En mí no ha cambiado casi nada. Siempre he tenido la misma confianza. Me han lanzado muchas críticas y yo casi nunca he respondido, pero he demostrado mis capacidades. Hay que prestar atención a las cosas buenas para mejorar y no dejarse llevar por todo lo bueno. Ser pequeño en un grupo de gigantes es muy bueno, porque me permite aprender cada día y mejorar con cada competencia.

