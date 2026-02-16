El Teatro Colsubsidio de Bogotá fue el escenario del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla este 15 de febrero, una cita donde el freestyle retornó a su estado más crudo y competitivo y donde Fat N confirmó sus virtudes y constancia.
El camino de Fat N hasta la victoria, estuvo marcado por la regularidad y el flow. Ronda tras ronda, fue sderrotando a Bross (Venezuela), a Rapder (México) y a Xhavez (México) hasta enfrentar finalmente a 99 y vencerlo en la batalla final del torneo.
En el último enfrentamiento de la noche, Fat N se midió frente a 99 en una batalla que no dio su brazo a torcer, con respuesta constante del público y momentos de tensión. Tras el veredicto del jurado, Fat N se llevó la victoria y aseguró su plaza en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Chile el 11 de Abril de 2026.
La jornada en Bogotá ha confirmado una vez más que las plazas siguen siendo el corazón de la competición, el lugar donde nacen las próximas historias de Red Bull Batalla y donde el futuro del freestyle sigue a tomar forma.