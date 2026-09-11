© Red Bull Batalla
Batallas de rap
El público toma el control para elegir a sus MCs favoritos
En esta temporada, llega una nueva elección a Red Bull Batalla que convierte a la comunidad en el jurado de las competencias para elegir a los MCs Favoritos de cada Final Nacional
Hay campeonatos en los que un MC no alcanza a obtener el título, pero deja una actuación que todos recuerdan: una batalla inolvidable, muestras de destreza y una aparición inesperada que sorprende al público y deja huella en la competencia. Y aunque solo uno de ellos puede ser seleccionado para ganar en cada Final Nacional, queremos conocer cuál votaría el público si en sus manos estuviera destacar a un jugador.
Esta temporada de Red Bull Batalla, abre la puerta a una distinción que permitirá al público escoger al MC que más haya destacado, sorprendido o se haya convertido en una de las revelaciones de cada jornada.
Para ello, existen dos reglas: El campeón de cada Final Nacional no podrá ser elegido y la votación estará abierta solo durante 48h cada vez que acabe la correspondiente Final Nacional.
LA ELECCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS
La dinámica será sencilla. Después de cada Final Nacional se abrirá una votación en lapágina oficial de Red Bull Batalla y durante 48 horas, donde podrás elegir al MC que consideres que merece ser nombrado el Favorito del Público en cada competencia.
Una vez cerrada la votación, el MC seleccionado será anunciado a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.
La primera ventana para elegir a tu MC Favorito llegará el 12 de septiembre de 2026, después de la Final Nacional de Perú, que se celebrará en Lima. Este será solo el comienzo, pues habrá un Favorito del Público en cada Final Nacional de la temporada, dando al público de cada país la oportunidad de elegir a su representante y reconocer a los MCs que hayan dejado una huella especial en cada competencia.
Recuerda que tienes 48 horas para votar. La decisión está en tus manos.
¿Quiénes serán los elegidos?