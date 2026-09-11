El público toma el control para elegir a sus MCs favoritos

Hay campeonatos en los que un MC no alcanza a obtener el título, pero deja una actuación que todos recuerdan: una batalla inolvidable, muestras de destreza y una aparición inesperada que sorprende al público y deja huella en la competencia. Y aunque solo uno de ellos puede ser seleccionado para ganar en cada Final Nacional, queremos conocer cuál votaría el público si en sus manos estuviera destacar a un jugador.

Hay campeonatos en los que un MC no alcanza a obtener el título, pero deja una actuación que todos recuerdan: una batalla inolvidable, muestras de destreza y una aparición inesperada que sorprende al público y deja huella en la competencia. Y aunque solo uno de ellos puede ser seleccionado para ganar en cada Final Nacional, queremos conocer cuál votaría el público si en sus manos estuviera destacar a un jugador.

Hay campeonatos en los que un MC no alcanza a obtener el título, pero deja una actuación que todos recuerdan: una batalla inolvidable, muestras de destreza y una aparición inesperada que sorprende al público y deja huella en la competencia. Y aunque solo uno de ellos puede ser seleccionado para ganar en cada Final Nacional, queremos conocer cuál votaría el público si en sus manos estuviera destacar a un jugador.

Esta temporada de Red Bull Batalla, abre la puerta a una distinción que permitirá al público escoger al MC que más haya destacado, sorprendido o se haya convertido en una de las revelaciones de cada jornada.

Esta temporada de Red Bull Batalla, abre la puerta a una distinción que permitirá al público escoger al MC que más haya destacado, sorprendido o se haya convertido en una de las revelaciones de cada jornada.

Esta temporada de Red Bull Batalla, abre la puerta a una distinción que permitirá al público escoger al MC que más haya destacado, sorprendido o se haya convertido en una de las revelaciones de cada jornada.

El campeón de cada Final Nacional no podrá ser elegido y la votación estará abierta solo durante 48h cada vez que acabe la correspondiente Final Nacional.

Para ello, existen dos reglas: El campeón de cada Final Nacional no podrá ser elegido y la votación estará abierta solo durante 48h cada vez que acabe la correspondiente Final Nacional.

Para ello, existen dos reglas: El campeón de cada Final Nacional no podrá ser elegido y la votación estará abierta solo durante 48h cada vez que acabe la correspondiente Final Nacional.

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, donde podrás elegir al MC que consideres que merece ser nombrado el Favorito del Público en cada competencia.

La dinámica será sencilla. Después de cada Final Nacional se abrirá una votación en la

Una vez cerrada la votación, el MC seleccionado será anunciado a través de los canales oficiales de

Una vez cerrada la votación, el MC seleccionado será anunciado a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla .

Una vez cerrada la votación, el MC seleccionado será anunciado a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla .