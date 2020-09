Este hombre dejó el surf profesional por la agricultura ecológica

No fue fácil convencer a todos de que era posible plantar árboles en este llano rincón de Irlanda, en una costa donde arrecia el viento del Atlántico. “Los granjeros casi se reían de nosotros, nos decían que aquí no se podían plantar árboles. Según ellos era muy ventoso, muy salado, muy esto y muy lo otro. Después de que pasaran unos meses comenzaron a cambiar de actitud y comentaban: ‘Oh, me acuerdo cuando teníamos árboles en el jardín de detrás de mi casa’. A partir de ahí empezaron a ayudarnos”, explicó Matt Smith, otro miembro del proyecto Moy Hill que no tiene ninguna relación familiar con Fergal Smith.