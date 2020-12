Skone va con todo: “Me gustaría enfrentarme a Aczino en la final”

Skone lleva participando en Red Bull Batalla de los Gallos desde 2008 . De hecho, muchos no lo saben, pero su nombre apareció incluso un año antes, en 2007 , en la lista de participantes de la regional de Sevilla, a la que no pudo asistir .

No fue hasta 2016 donde se alzó con el título de campeón nacional e internacional. Ese año, escribió una página destacada en la historia del freestyle y, cuatro años después, tras arrollar en la Final Nacional de su país, viene a escribir otra.

Hoy hemos tenido el placer de hablar con nuestro querido amigo Chemi. El malagueño, se ha mostrado sincero en todo momento y desprende seguridad y confianza por los costados.

Skone, campeón de la Final Nacional 2020 © Grupo de contenido de Gianfranco Tripodo / Red Bull

¿Cómo te viste en la Final Nacional?

Me vi bastante bien, bastante suelto, con mucha confianza y creo que con un aura de experiencia que no tenían los demás; sobre todo en base a representar un poco lo que yo soy. Creo que se notó, al menos energéticamente, quien era yo. No se trata de nivel, se trata de trayectoria.

¿Quién fue tu rival más duro?

Mi rival más duro fui yo mismo. La verdad. Una vez que me supero a mí mismo, me da igual. Me da igual incluso perder, lo importante es superarme a mí mismo y mis autoboicot, mas allá del resultado.

¿Te benefició o te perjudicó la ausencia de público?

En este caso, la ausencia de público ni me perjudicó ni me ayudó. El público solamente me perjudica cuando lo tengo en contra, que suele ser en reiteradas ocasiones, por lo tanto la falta de espectadores presenciales en esta Final Nacional, no es que me ayudara, pero posibilitó que se desarrollasen las batallas con neutralidad.

¿Qué supuso para tí ganar la Final Nacional tras 4 años?

Fue súper bonito. Es un escenario al que no he querido volver porque le tengo demasiado respeto y cariño y, evidentemente la vuelta tenía que ser a lo grande. Todo lo que no fuese ganar, no me servía... y llegar y que se dieran tan bien las cosas, fue mágico. Ha merecido la peña este año, solamente por eso.

¿Cuál es la clave para imponerse, tras 12 años compitiendo en Red Bull, a las nuevas generaciones?

La clave es seguir siendo yo mismo, explotar aquello que soy, explotar mi propia marca personal, divertirme y apasionarme. En el momento en el que te sientes apasionado y te diviertes con lo que haces, sigues rompiendo tus propios límites y techos, hasta que el cuerpo aguante.

Tampoco puedo decir hasta cuando puedo estar aquí, porque habrá un momento en el que, evidentemente, las generaciones me irán echando, porque cada vez son mejores. Pero creo que por ahora, ese momento está bastante lejos.

¿Qué vas a potenciar y qué vas a corregir de esta nacional de cara a la Final Internacional?

En esta Final Internacional voy a seguir siendo yo. Mostraré mi capacidad argumentativa y trataré de ser más incisivo, saber donde llevar los debates y leer la energía de la batalla. Eso es muy importante.

Skone en la ronda de objetos © Grupo de contenido de Gianfranco Tripodo / Red Bull

¿Es un anhelo para ti ser bicampeón internacional?

Evidentemente. Para mí es un sueño ser bicampeón internacional, sería super bonito... ¿Y quién mejor que yo para serlo?

¿A quién te gustaría enfrentarte y a quién te gustaría evitar?

Me gustaría enfrentarme a Aczino, pero en la ronda final, y por afinidad, me gustaría evitar a los representantes españoles. En este caso Bnet.

Si Blon o BTA, que van de reservas, finalmente compiten, tampoco me gustaría enfrentarme a ellos por la misma razón.

¿Qué ha cambiado de tu última Final Internacional en 2017 a esta?

En 2017 necesitaba perder, y en esta necesito ganar.

La leyenda nos deja varios tituales, pero sobre todo, nos deja con ganas de más. Con ganas de que llegue la Final Internacional el 12 de diciembre . Recordaros que este año será en República Dominicana , aunque se vienen sorpresas: entraremos en la dimensión del flow...

