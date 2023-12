Freestyle con altura: así se preparan los MCs para rapear en Bogotá

Diego , campeón Nacional de Red Bull Batalla Ecuador en 2022 y quien no pudo participar en la Final Internacional del año pasado, dice que el reto no es menor. Aunque logró su título en Quito, que está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, vive en Guayaquil, una ciudad a nivel del mar. Cuando salió campeón tuvo problemas con su garganta. “Un competidor que tenía ron en spray me compartió un poco eso fue lo que me ayudó a no quedarme sin voz tan rápido, pero igual me quedé sin voz”. Aquello de que el trago ayuda a contrarrestar los efectos de la altura es un mito, pero al venezolano los tragos le ayudaron, al menos para alivianar los nervios. Antes de viajar a Bogotá, se quedó una semana en Quito para buscar una adaptación previa.