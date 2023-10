Gazir sobre 5 Vidas: ''El freestyle necesitaba nuevos formatos como este''

El formato me parece muy interesante y tiene mucho potencial. Aporta muchas cosas nuevas y contextos distintos que no se pueden ver en otros eventos. Tiene cosas a corregir que se irá amoldando con la experiencia, pero la idea me gusta mucho.

