Gazir Contra Todos es un antes y un después para la disciplina

Gazir no estará solo en Gijón. Mientras se enfrenta a 250 rivales, un equipo de pesos pesados del freestyle sostendrá el reto desde la cabina, el micrófono y la mesa del jurado . Pincharán las bases, narrarán cada derrota, levantarán al público en los descansos y decidirán quién gana cada batalla. Todos coinciden en que lo va a conseguir, pero nadie dice que vaya a ser fácil. “Completar las 200 batallas equivaldría a superar el volumen de 50 finales nacionales en una sola jornada”, resume Clipper, una de las voces que narrarán el directo.

Hemos hablado con ellos. Los hosts Queen Mary y Bekaesh , encargados de mantener encendido el escenario durante más de diez horas; los DJs Verse y Nexxa , que firmarán la banda sonora del reto, y los casters Clipper, Blon, Miriam y Piezas , que pondrán voz a cada enfrentamiento, y las entrevistadoras Lore y Lupe. Completa el equipo el jurado, Dobleache, Marithea, Migi, JotandJota, Aigor, Sacro Réquiem, Estrimo, Big Killa, Fox , que tendrá en sus manos cada una de las 200 decisiones.

Quinientas bases para doce horas

La primera cifra la da el DJ Verse: “Nos pusimos a contar y son unas 500 instrumentales” . En la cabina, Nexxa había hecho sus propias cuentas y hablaba de “más de 400 beats”. La intención es no repetir ninguna, aunque Verse deja la puerta abierta: “Hay alguna mítica que hace subir el ánimo y a lo mejor se merece sonar más de una vez”.

Sonará boom bap casi todo el día. “Por tiempo, casi todo el rato se pondrán beats de boom bap”, explica Nexxa, porque otros ritmos, por su tempo, alargarían demasiado el evento. “Las instrumentales son como olas que surfear. Si la ola es mejor, beneficia a los dos y al que lo ve también” , afirma Verse. Nexxa cuenta su objetivo entre risas: “En algún momento habrá que ponérselo difícil a Gazir. Es en esos momentos cuando los verdaderos genios sacan lo mejor de ellos”.

Quotation Hay unas rondas específicas donde el público elige estilos diferentes para que tenga más dificultad Verse

Verse sabe lo que es una maratón así: estuvo en el récord de 24 horas de Arkano , también rotando con la música. “No dormí más de una hora en esas 24 horas” , recuerda. Esta vez se turnará por bloques con Nexxa, y la clave será manejar los tempos como en un guion de cine: “No se puede estar arriba todo el rato ni abajo. Hay que remar en los momentos valle y darlo todo en los momentos clave”. El guiño a Asturias, asegura, ya está garantizado: “El mayor guiño es tener a Gazir rompiendo récords, y es de la tierra”. Nexxa, por su parte, ya tiene elegido el combustible: “Seguro que un cachopo nos pone las pilas” . ¿Y la base para la batalla contra Aczino? Nadie la suelta. “Habrá que verlo para escuchar ese momento”, zanja Verse.

DJ Verse © Ian Witlen / Red Bull Content Pool

Un margen de 10 derrotas

Desde la mesa de narración, Clipper lo tiene claro: El dato central serán las batallas perdidas. Cada derrota va a cambiar la tensión del reto . Habrá marcador en directo con batallas, victorias, derrotas y tiempo transcurrido.

Pero los números no lo cuentan todo. “No estamos narrando 200 batallas aisladas: estamos contando una historia que se va transformando durante el día” , explica Clipper. Al principio se verá a un Gazir fresco; con las horas, cada batalla tendrá otro contexto: “Ya no va a ser solamente quién tiene mejores respuestas, también cómo encuentra formas de sorprender” .

Miriam, que también narrará el directo, propone mirar más allá de Gazir: “Hay que darle protagonismo a los rivales, porque cada uno va a llegar con la ilusión de ser uno de los diez que consiga derrotar a Gazir” . Para ella, cada bloque de batallas “tiene que sentirse como un nuevo desafío”.

Quotation No se trata de llenar diez o doce horas hablando. Se trata de conseguir que cada hora tenga una historia que valga la pena escuchar Clipper

La voz, la primera alarma que todos temen

Si hay un síntoma que todos vigilarán, es la voz. “Ya hemos visto en competiciones cortas gente que se queda sin voz en la final. No me quiero imaginar en 200” , advierte Blon, que pone fecha al desgaste: “A partir de la batalla 50, aproximadamente, vamos a empezar a ver cómo Gazir nota esos estragos”. Piezas coincide: “Lo más complicado va a ser que le aguante la voz” . Bekaesh, que sabe de primera mano lo que es gritar, sitúa el momento crítico “cuando lleve seis horas será decisivo”.

Gazir usando un nebulizador durante el entrenamiento © FJ

Clipper va un paso más allá y distingue entre cansancio físico y desgaste creativo: los tiempos de respuesta, las estructuras que se repiten, los ángulos nuevos que dejan de aparecer. Nexxa, que lo vio en el ensayo, pone el contrapunto: “En el ensayo, no llegué a notar con el paso de las horas que Gazir se fundiera en ideas”. La caster Miriam pide no sacar conclusiones precipitadas: “Un MC puede estar físicamente agotado y seguir teniendo una capacidad de respuesta increíble” . Para ella, lo importante no será la derrota, “sino cómo afronta la siguiente”.

Quotation Tengo una cosa clara, os aseguro que Gazir tiene patrones, rimas e ideas para rato Nexxa

Leyendas contra la nueva generación

Más allá de la batalla contra Aczino, el gran atractivo del cartel es el choque de épocas: por el escenario pasarán desde participantes de la primera Red Bull Batalla, en 2005, hasta competidores del año pasado. “No solamente enfrentan a dos MCs: enfrentan escuelas, épocas, códigos y maneras diferentes de improvisar” , explica Piezas, que pide no perder de vista a los menos conocidos: “Quizás entre esos nombres hay alguien que está a punto de protagonizar su gran momento”.

Quotation La batalla de Bnet, Zasko, Piezas o Noult van a ser las más complicadas para Gazir Blon

Blon ya tiene sus batallas marcadas. La de Bnet, “porque la historia entre Gazir y Bnet es muy potente”; la de Zasko, “un perfil que a Gazir siempre le ha costado mucho”, y las de las leyendas de Red Bull Batalla, “como Piezas o Noult: gente que ha sido ídolo y referente para todos nosotros”. Piezas, que estará entre ellas, espera con ganas los cruces con la generación anterior a 2013: “Va a ser muy divertido de analizar y de ver”.

Miriam también tiene ese cruce con Bnet marcado en rojo: “Tiene una naturalidad impresionante y una manera especial de conectar con el público”. Y apunta un factor clave: “Gazir llegará a ese momento con muchas batallas acumuladas y Bnet tendrá la oportunidad de enfrentarlo fresco”.

Como 50 finales nacionales en un día

¿Cómo se explica algo así a quien nunca ha visto una batalla? Clipper lo traslada al deporte: “Le diría que imagine tener que jugar 200 partidos consecutivos, contra 250 jugadores diferentes, sin poder repetir una estrategia y sabiendo que solamente puede perder diez veces” . Con una diferencia: aquí no basta con la resistencia física. “Tenés que pensar, crear, escuchar, responder, tener sentido del humor, memoria, velocidad y capacidad de adaptación. Y todo eso en tiempo real” , asegura poniendo en valor semejante reto.

Blon prefiere el ajedrez: “ Es como estar 12 horas seguidas jugando al ajedrez contra 250 rivales distintos: 200 partidas de uno o dos minutos sin parar” . Y no duda de la dimensión del reto: “Normalmente, en una competición hacemos cinco o seis batallas en un mismo día, y aquí se van a hacer 200. Es una barbaridad absoluta”. Para la entrevistadora Lupe, la imagen es otra: “Lo siento como un gladiador que está en el coliseo, al que le van a ir saliendo rivales y se los va a ir cargando a todos”.

Quotation Es un antes y un después, como el récord de Arkano, pero con el añadido de que eso es una competición Blon

Margen de diez derrotas y un público que empuja

Sobre el escenario, el reto de Queen Mary y Bekaesh es mantener la energía sin que el evento se eternice. “Lo primordial, más que lucirte tú, es mantener el ritmo para que no se alargue a 15 horas” , explica Queen Mary. La clave, dice, es que el público sea consciente “de que se está batiendo un récord”. Bekaesh confía en que el propio cartel haga buena parte del trabajo: “Vamos a ver competir a gente que no competía hace diez años”.

Queen Mery y DJ Verse 5 Vidas © Gianfranco Tripodo

¿Y cuando llegue la primera derrota? Queen Mary tiene el mensaje preparado: “Perder una batalla no quiere decir que haya perdido el reto. Tiene diez vidas” . Habrá “mucha gente de Asturias” empujando, pero también pide reconocer al rival que se lleve la victoria. Bekaesh cree que el golpe tendrá el efecto contrario: “Si pierde una, creo que el público lo va a subir hacia arriba. Es una máquina” . En los descansos de cuatro minutos, cuando rotan hosts, DJs y jurado, lanzará un mensaje a la grada:

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¿Quién es Gazir para quien nunca le ha visto? Queen Mary habla de “una auténtica máquina de improvisar” , alguien “muy maduro para su edad” que ha sabido levantarse de cada derrota sin retirarse. Bekaesh tira de nostalgia y lo compara con el eslogan de un anuncio de videoconsola de los años 90:

Quotation Gazir es el ‘Cerebro de la bestia'. Alguien que no falla y con una capacidad cerebral espectacular. Es un prodigio Bekaesh

El jurado, la última palabra

Si alguien tiene la última palabra en cada una de las 200 batallas, es el jurado. Y su mensaje es unánime: no habrá trato de favor . “Para mí una batalla es una batalla, independientemente de las condiciones en las que se desarrolle”, resume Migi. JotandJota aplicará “los mismos valores y criterios” de siempre: “El ingenio, las respuestas, el flow, la puesta en escena y todos los recursos que forman parte del freestyle” . Aigor solo ve un riesgo, el volumen: “Que ningún jurado acabe saturado y desvirtuando su voto” . Por eso habrá turnos.

¿Y si en la batalla 180 se nota que Gazir está agotado? Aquí no hay matices. “Se tiene en cuenta lo que se ve en el escenario. Ese es el reto, con todas sus dificultades y consecuencias” , sentencia Aigor. Sacro Réquiem, que ha estado al otro lado como competidor, lo tiene igual de claro: “El cansancio puede explicar una bajada de rendimiento, pero no justificar una valoración diferente” . JotandJota lo convierte en parte de la grandeza del reto: “No podemos premiar o perdonar determinados aspectos porque esté cansado”. Y Dobleache lo zanja medio en broma: “No voy a tener en cuenta si Gazir está agotado o no. Que no se hubiera metido”.

Quotation El freestyle también consiste en saber darle la vuelta a las situaciones adversas, y en este caso el cansancio es otro rival Jotandjota

Gazir jugará en casa, pero el jurado no se deja impresionar por la grada. “No he recibido ninguna indicación por parte de Red Bull en ese sentido” , asegura JotandJota, que lo deja claro: “Que el evento esté construido alrededor de Gazir no significa que los jueces vayamos a favorecerle”. Dobleache tira de fútbol: igual que un árbitro que pita un Madrid - Barça con todo el estadio jaleando a uno de los dos equipos, “tenemos que hacer valer nuestro criterio por encima de lo que piensa el público”. Y Migi ni siquiera da por hecho que Gijón vaya a estar con él: “ Existe el morbo de verle perder , y también participa muchísima gente conocida de la zona”.

Quotation Siempre podemos vernos afectados por la masa, pero ahí está nuestro trabajo: ir a contracorriente si la objetividad lo dicta Aigor

Juzgar más de diez horas también desgasta. “Nunca me había preparado como jurado para estar tantas horas viendo batallas”, confiesa entre risas JotandJota. Dobleache es más gráfico: “Tiene que haber turnos. Si no hay turnos, vamos a morir”. Aigor lo vive como un reto compartido, “desde todo el equipo de trabajo de Red Bull hasta todos los que participamos”, con una receta sencilla: “Un poco de estiramiento e hidratación”.

La réplica, en principio, no existirá. “Lo hace más difícil para nosotros” , reconoce Aigor. Dobleache ni la contempla: cada réplica “puede ralentizarlo todo y agotar a los participantes”, y el reto pide que todo fluya. Sacro Réquiem pone el contrapunto de quien ha competido: “ Sé lo frustrante que puede resultar perder una batalla igualada por una decisión precipitada” . Por eso afinará al máximo, porque “el objetivo no es simplemente completar 200 batallas, sino que cada una de ellas tenga un resultado justo” . Para las más igualadas, Migi ya tiene criterio: “Se decanta a favor de quien haya sido más consistente de principio a fin”.

Quotation Sabe a lo que se expone y sabe que lo tiene que dar todo, tanto en la primera batalla como en la última Dobleache

La porra: ¿cuántas batallas perderá Gazir?

Todos se mojan, y casi todos en la misma dirección:

Clipper, caster: entre cinco y siete derrotas.

Blon, caster y rival de Gazir: “unas siete”.

Queen Mary, host: seis. “Ahí lo dejo. A ver si gano algo”.

Bekaesh, host: “entre cinco y seis”.

Piezas, caster y rival de Gazir: ve “bastante factible” el 190-10 “porque es una máquina”.

Miriam, caster: cinco. Y un deseo: que llegue a la última batalla contra Aczino “con el reto prácticamente conseguido”.

Nexxa, DJ: lo logrará “sin problema”

Verse, DJ: perderá alguna, pero si la cosa se tuerce “usará ese poder de rearmarse”.

Lupe, entrevistadora: no da número, pero cree que “no llegará a nueve”.

Aigor, jurado: siete. “Es uno de los elegidos que veo capaz de hacerlo”.

JotandJota, jurado: no se atreve con un número: “Aczino al final es un peligro”

Migi, jurado: cinco, “pero estoy seguro de que serán menos de siete”.

Dobleache, jurado: cinco o seis. “Gazir es un profesional de esta historia y se ha preparado con ciencia”.

Sacro Réquiem, jurado: el más pesimista. “Si tuviera que mojarme, diría que Gazir podría perder unas 30 de las 200 batallas”.

Quotation No quiero ver 200 batallas en las que Gazir gane cómodamente. Quiero ver 200 historias diferentes y a un MC obligado a reinventarse en cada una Clipper

Clipper pone el broche con un deseo que resume el espíritu del reto: “200 batallas son 200 oportunidades para que algo salga mal. Ojalá haya momentos en los que parezca que el reto se le escapa de las manos, porque eso hará que, si lo consigue, la historia sea todavía más grande”.