Gazir y el día en que 250 voces cupieron en una garganta

“Es el edificio más grande de España” , afirmaba el taxista mientras miraba de reojo nuestra reacción. La curva se tornó hacia la izquierda y apareció una estructura casi tan majestuosa como el paisaje que lo rodeaba. Ahí te das cuenta que, en Asturias, la grandeza no se mide solo en piedra, sino en la capacidad de resistir el embate del resto del mundo . La Laboral se convirtió por un momento en una contradicción hermosa: un gigante solitario en mitad del verde, capaz de albergar una ciudad entera en su interior. Y eso, precisamente, era lo que iba a hacer aquel día un chaval de Muros de Nalón: meter dentro de sí mismo a todo el freestyle y enfrentarse a él , uno por uno, con la determinación que solo tiene el que lucha por sus sueños.

Dentro, la ciudad ya estaba despierta. A las once de la mañana, con el aforo completo, los pasillos se llenaban de MCs con el dorsal recién colgado. Todos ellos, sorprendentemente puntuales. Gijón llegaba con el cuerpo caliente: la víspera ya había habido batalla en un parque, sin jurado ni cronómetro. Detrás del escenario, el equipo de Gazir ocupaba la trastienda como un cuerpo técnico antes de una final. Tenían una camiseta personalizada y un nerviosismo en sus caras solo comparable con el primer día de colegio . “Me hace mucha ilusión que mi padre pueda verme conseguirlo” , nos contó Gazir unos días antes. Y allí, en la inmensidad de un edificio monumental, lo iba a conseguir. Curiosamente, y durante más de once horas, todo parecía pequeño menos él. Menuda paradoja ¿verdad?

Gazir Contra Todos Gazir participa en 200 batallas de freestyle en un solo día para desafiar sus propios límites y alcanzar un hito histórico.

Un récord que no existía hasta que llegó Gazir

El reto tenía una lógica sencilla y una ejecución casi inhumana. 200 batallas, 150 de uno contra uno y 50 de dos contra uno, ante 250 rivales distintos. Veinte segundos de pausa entre batalla y batalla y 16 minutos de descanso en toda la jornada, repartidos en cuatro paradas. Diez bloques de 20 duelos, cada uno cerrado por un jefe final: Piezas, Noult, Blon, Invert, MCKlopedia, Mecha, Zasko, Bnet, Valles-T y Aczino. Y diez derrotas de margen para dar el reto por bueno. Gazir solo gastó tres: 197 victorias y un cronómetro detenido en 11:23:14 , por debajo del límite de doce horas.

Ese tiempo le valió algo que ningún freestyler tenía colgado en la pared: el título Guinness World Records® al mayor número de batallas de freestyle en 12 horas. Una categoría nueva, que la adjudicadora oficial, Anouk de Timary, certificó de forma efusiva. “Es algo casi imposible, una maratón física y mental” , nos dijo en uno de los descansos. Y es que ganar 50 finales nacionales en un solo día no puede estar al alcance de cualquiera.

Un inicio alejado de todas las recomendaciones

La pauta era clara: “Tiene que reservar la voz y empezar tranquilo”. Pues hizo todo lo contrario. Desde el inicio, el ‘Arcángel Gabriel’ acompañó el ingenio que solo él tiene junto a unos decibelios a los que pocos pueden llegar a nivel vocal. Voz rasgada en unas barras que se clavan como un punzón en la mente de su adversario. Por eso, la primera mitad del día tuvo más de exhibición que de sufrimiento . Excepto por Segrelles y sus técnicas, quizás una batalla más igualada de lo que parecía en un inicio. Piezas , leyenda de la disciplina, fue el único que le plantó cara a un Gazir que supo recomponerse en el minuto de respuesta. “Facts”, se le leía en los labios al bueno de Piezas, que logró sacar el primer voto en contra a Gazir de parte del jurado. Aun así, el MC asturiano se llevó el asalto, el primero que le había puesto en apuros. Lo más duro estaba por llegar.

Red Bull Gazir contra todos electrifies Gijón © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Torchi Perrito y Aser le buscaron con agresividad en un dos contra uno y Gazir respondió bajando el tono, con coherencia, hasta dejarles sin argumentos. Noult , leyenda de la vieja escuela, arrancó a medio gas y fue de menos a más (“ Con 46 no verás a un tipo tan sexy ”), pero el asturiano estuvo muy por encima. Llegó el primer parón y se llevaron a Gazir con el nebulizador en la boca y una manta térmica . Tenía cuatro minutos perfectamente ensayados para recomponerse, tomar unos cuantos geles y seguir con la batalla.

Quotation Eres tan legendario como fácil de ganar Gazir a Chester

En la batalla 41, con los objetos sobre la mesa, Errecé volvió a un escenario de Red Bull mucho tiempo después y Gazir agarró la espada para proclamarse rey Arturo . A Chester, al que tenía ganas, le dedicó una de las frases de la mañana. Y Blon fue un hueso duro de roer. La temática ‘profesor/alumno’ venía perfecta y la igualdad se acabó cuando Gazir soltó: “Me enseñaste todo lo que sabes pero no todo lo que sé”. Ya iban 60 batallas ganadas y solo Piezas le había robado un voto.

Babi, Skone y Bnet: los tres que encontraron la grieta

100 batallas en Gazir Contra Todos © Gianfranco Tripodo

Fueron pasando BTA, Fabiuki, MCKlopedia, Arkano, C Terrible y la dupla de Soge Culebra y Reality. Llegó a la 100 sin conocer la derrota. Y a la 115. Ciento quince batallas seguidas ganando. Y llegó Babi para encontrar la primera grieta en la 116 en un paralelismo perfecto con el gol de Iniesta en 2010. El Black Bull, imprevisible y con una puesta en escena que convierte cada barra en un golpe, entendió antes que nadie que el enemigo de Gazir ya no era la garganta. “Vi que no era la voz, pero sí que le jugó una mala pasada el agotamiento mental” , explicaba después. Hasta se quitó un in-ear para medir a la sala: “Noté que estaban explotando más conmigo. Ahí dije: aprovecho ahora”.

Quotation Vale, si tú no me matas, te mato yo Babi a Gazir en la batalla 116

Lo que vino después fue, probablemente, lo mejor del día. Mecha, campeón argentino y jefe final del sexto bloque, le llevó al límite , y Gazir respondió con un minuto de pura voluntad que hizo entender a toda La Laboral que aquel chaval no iba a rendirse. Abrazó a Botta en un guiño a Gijón y Criterioh rescató la nostalgia de la Nacional de 2006. Detalles que convertían el reto en algo más que una competición: en un álbum de cromos de la historia del freestyle .

Quotation Tu principal fallo es haber nacido en mi generación Gazir a Mecha en la batalla 120

La segunda punzada llegó en la 145 y tuvo algo de ‘conspiración colectiva’. Skone , inagotable, se presentó con los deberes hechos desde el backstage. “Estábamos los raperos reunidos como un gabinete de crisis diciendo: ‘¿no pierde una?’”, confesó tras ganarle. Lo dijo con cariño, porque también dejó claro lo contrario: “Yo quiero que consiga el reto” .

Skone was one of just three MCs to defeat Gazir © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

La tercera derrota llegó peligrosamente cerca. Bnet cerraba el octavo bloque como jefe final y la batalla 160. Bnet llegaba con un ingenio inevitable y se adaptó perfectamente a la base de Nexxa en el minuto de respuesta para soltar las barras más crudas que le hemos escuchado en años. Lo reconoció él mismo antes de rendirse a los números: “No hay animal capaz de hacer una competición tan larga y perder tan poco. Tiene mi respeto” .

Quotation Hablando de camisetas, no quiero sonar frívolo, pero la de Francia le queda mejor a tu ídolo Bnet a Gazir en la batalla 160 (Referencia de la Internacional 2019)

Hubo más sustos que derrotas. La más dudosa llegó de Valles - T y su flow con contenido . En batallas así, Gazir tuvo que tirar de algo que no se entrena con logopedas ni con nutricionistas, y en todas acabó con la mano en alto.

Things heat up between Gazir and Valles T © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Un jefe final a la altura de un Récord Guinness

En la batalla 193 llegó la confirmación. Con siete duelos por delante y siete vidas en el bolsillo, las cuentas ya no admitían discusión: Gazir había completado el reto. La Laboral lo supo antes de que nadie lo dijera por el micrófono. Se notó en el murmullo que recorrió la grada, en los abrazos del backstage y en la cara de sus familiares. Gazir, en cambio, ni se inmutó. Siguió en su trance, con la mirada fija en el siguiente rival, como si el récord fuera cosa de otros. ¿Celebrar? Ya habría tiempo. Quedaban siete batallas, y la última tenía nombre y apellido.

Quotation El Final Boss no asusta si me he pasado el juego Gazir a Aczino en la batalla 200

Porque en todo gran desafío hay un jefe final, y en este solo podía ser uno. Aczino subió al escenario pasadas las diez de la noche, fresco como si acabara de levantarse de la siesta, con ese aura que solo tienen las leyendas. Los ojos del ‘diablo’ centelleaban tras lo oscuro de sus lentes y su mirada se dirigió a Gazir como el que se enfrenta al miedo sin desdén. Había avisado horas antes de que sería "más una celebración que una batalla", pero a Aczino no le sale regalar nada.

Gazir takes on Aczino in Gijon © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Cada rima suya cayó como cae siempre, con esa mezcla de calma y veneno que le ha convertido en mito, y es un placer verle rapear incluso cuando enfrente tiene a un chaval con 199 batallas en las piernas. Gazir respondió con lo que le quedaba, que fue mucho más de lo que parecía. Fue el duelo del día, el que nadie quería que acabara y el que todos sabían que tenía que terminar. “Réplica, réplica…” , cantaba toda La Laboral. A las 22:23h se detuvo el cronómetro. Doscientas batallas, 197 victorias . El maestro y el alumno, frente a frente, cerrando un día que el freestyle va a tardar mucho en olvidar.

Quotation Tu hace muchos días, tu ganabas a todos, pero yo gano a todos y encima en el mismo día Barra final de Gazir

Gazir, con lo que le quedaba de voz

Poco después, en la sala de prensa, Gazir se sentó frente a nosotros con el récord recién certificado y con lo que le quedaba de voz. Le hicimos tres preguntas. La primera, casi una obviedad: cómo se sentía . Se acercó al micrófono para que se le escuchara y contestó con la sinceridad de quien ya no tiene fuerzas para otra cosa: “Ahora mismo mi cabeza está fatal” , asumió con sinceridad. “Me vienen mil palabras a la vez y a la vez ninguna”. De entre todas, eligió las de gratitud. Verónica y Alicia, sus vocal coach, “que estará flipando con mi voz ahora”; Juan, el nutricionista; Dani, el entrenador; Carmen, la psicóloga; Aarón, su manager; Luciana, su pareja.

Quotation No éramos 250, pero sí éramos varios peleando por esto para poder lograrlo Gazir

La segunda iba al miedo. Lo hubo, y llegó con las derrotas. “Igual la primera podía ser que Babi lo hizo muy bien. Pero la segunda podría ser que estoy cansándome de verdad” , reconocía. Y confirmó lo que habíamos visto desde abajo: “Disocié mucho del tiempo. No me di cuenta de cómo pasaba de ronda” . El temor no era perder una batalla, sino quedarse sin su herramienta vocal: “Se me podía haber quebrado la voz diez minutos antes y perdía ocho batallas seguidas. Estuve con miedo hasta el final”.

Gazir consigue el reto de Gazir Contra Todos © Gianfranco Tripodo

La última era inevitable: qué le queda después de tocar el techo. Primero, la broma: “Es imposible, porque he perdido tres. Si lo vuelvo a hacer, gano a todas”. Después, la verdad: “Lo que me gusta del freestyle es que yo creo que es mi sitio en el mundo, porque me da lugar a hacer locuras como esta”. La siguiente ya tiene nombre: “La Internacional de Red Bull, que es el objetivo más grande que tengo y que sé que algún día lo conseguiré”.

Quotation Estaba ahí en un trance muy raro. Estaba a la vez muy fuera y muy dentro Gazir

La Laboral, una catedral para el freestyle

Entre bastidores, la escena se repetía cada tres minutos y pico. Una fila de MCs con el dorsal pegado al pecho , estirando el cuello, calentando la voz y esperando su turno para que Gazir acabara con ellos en cinco minutos. Muchos bajaban con la misma cara: la de haber rapeado contra alguien que ya no estaba del todo allí. Porque esa es otra de las imágenes del día. Gazir entró en una especie de trance destructivo. Respondía sin pensar, casi sin mirar, como si las rimas salieran de un sitio al que el cansancio no llegaba. Él mismo había hablado de ese estado antes del reto, de soltar las riendas del caballo. Pues bien, en Gijón lo vimos galopar solo hacia el incontestable horizonte del éxito.

Quotation El freestyle nunca muere. Todos notamos que su fuego se ha avivado de nuevo y eso se ve en la calle Bnet

Cuando los rivales bajaban del escenario, empezaba otra cosa. Por los pasillos y los patios de la universidad se formaban corros de freestyle espontáneos: los que acababan de caer ante Gazir se juntaban con los que aún esperaban, con veteranos y con chavales que solo habían venido a mirar. Y quizás esos corros valen más que cualquier competición, récord o audiencia.

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Silencio exitoso en la inmensidad

A las 22:23 La Laboral se quedó en silencio por primera vez en todo el día . Duró apenas un segundo, lo que tarda un edificio en darse cuenta de lo que acaba de pasar dentro de sus muros. Después llegó todo de golpe: los abrazos, la placa del Guinness, familia y amigos invadiendo el escenario como quien salta al césped tras un título, y la voz de Gazir, rota, intentando dar las gracias a una lista de nombres que no le cabía en la garganta. Por la mañana nos había dicho que le hacía ilusión que su padre le viera conseguirlo. Por la noche no hizo falta preguntarle si lo había visto. Bastaba con mirarle la cara. Doscientas batallas después, el chaval de Muros de Nalón había hecho exactamente lo que prometió: meter dentro de sí a todo el freestyle, de los pioneros a los que acababan de llegar, y salir por la puerta con todos ellos a cuestas.

Fuera, el verde de la espesura ya era negro y el gigante volvía a ser un gigante solitario. A la vuelta no hubo taxista que nos explicara nada. Tampoco hacía falta . Ya sabíamos que La Laboral es el edificio más grande de España, y que en Asturias la grandeza se mide en la capacidad de resistir. Lo que no sabíamos al llegar es que durante once horas, 23 minutos y 14 segundos, un chaval iba a resistir más que la piedra . Al mirar atrás desde la carretera, nos dimos cuenta que el edificio seguía siendo enorme, pero ya no impresionaba tanto. La paradoja del inicio de la crónica estaba más que clara: el edificio más grande de España se había quedado pequeño a Gazir.