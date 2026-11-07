Gazir hace historia: 200 batallas y un récord Guinness World Records®

Lo que parecía imposible ya es oficial. Gazir ha completado 200 batallas en 11 horas y 23 minutos en Gijón, cumpliendo el reto de Red Bull Gazir Contra Todos

de enfrentarse a 250 rivales en 200 batallas y perder, como máximo, 10 de ellas. El resultado: 197 victorias y 3 derrotas,

además del título Guinness World Records®

de más batallas de freestyle en 12 horas.