© Gianfranco Tripodo
Batallas de rap
Gazir hace historia: 200 batallas y un récord Guinness World Records®
El MC Asturiano superó el reto de Red Bull Gazir contra todos con solo 3 derrotas. Más de 11 horas de improvisación y un Guinness World Records®
Lo que parecía imposible ya es oficial. Gazir ha completado 200 batallas en 11 horas y 23 minutos en Gijón, cumpliendo el reto de Red Bull Gazir Contra Todos de enfrentarse a 250 rivales en 200 batallas y perder, como máximo, 10 de ellas. El resultado: 197 victorias y 3 derrotas, además del título Guinness World Records® de más batallas de freestyle en 12 horas.
El evento arrancó a las 11 de la mañana con un aforo completo. Tras la primera hora, Gazir llevaba 20 batallas y ninguna derrota. Las horas siguieron pasando, a las 15 llevaba un total de 70 batallas y 70 victorias. En el ecuador del reto se comenzaban a notar algunos signos de cansancio, pero Gazir seguía enfrentándose a sus rivales con la misma garra de siempre, llegando a las 100 batallas con todas ganadas.
Gazir llegaba invicto a la batalla 116, Babi consiguió arrebatarle la victoria. Siendo la primera derrota del reto. Seguimos con un Gazir incontestable batalla tras batalla hasta que en la batalla 145 Skone se llevó la victoria siendo la segunda derrota de Gazir.
El bloque número 8 lo cerraba Bnet, en la batalla 160, y supuso la tercera derrota de Gazir. En el descanso pudimos ver algunos signos de cansancio en Gazir, pese a ello pudimos seguir disfrutando de un Gazir en plena forma.
Además, de conseguir el reto de Gazir Contra Todos, Gazir ha conseguido un Guinness World Records®. Anouk de Timary, certificó el récord tras comprobar que Gazir hizo 200 batallas en 11:23:14.
Ahora esto se convierte en Gazir Con Todos
El reto planteaba una exigencia pocas veces vista en el freestyle: 250 rivales, 200 batallas, lo que supuso una batalla cada 3 minutos de media, casi 12 horas de improvisación sin réplicas y un desgaste vocal, mental y físico enorme.
Gazir se preparó para este reto teniendo en cuenta el desgaste que le iba a suponer, combinando su preparación con un preparador físico, un nutricionista, foniatra y coach vocal y una psicóloga.
En el evento participaron 250 freestylers, entre ellos Piezas, Noult, Blon, Invert, McKlopedia, Mecha, Zasko, Bnet. Valles-T y Aczino como los "jefes finales" de cada bloque.
Dobleache, Marithea, Migi, JotandJota, Aigor, Sacro Réquiem, Estrimo, Big Killa, Fox fueron los encargados de decidir el ganador de cada batalla. Una misión difícil ya que no había réplicas.
Queen Mary y Bekaesh fueron los hosts del evento manteniendo el ánimo del público durante estas más de 11 horas, mientras que Verse y Nexxa nos deleitaron con más de 400 beats.
Datos clave de Gazir Contra Todos
- Batallas completadas: 200
- Victorias / derrotas: 197 / 3
- Duración total: 11:23:14
- Total Rivales: 250